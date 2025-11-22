Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij sorsát fedi fel Trump béketerve

Elképesztő összeget akar begyűjteni az Európai Unió balliberális vezetése, hogy folytatódjon az orosz–ukrán háború. Ursula von der Leyen követelésénél már csak az keményebb, ahogyan meg akarja szerezni ezt az összeget Ukrajnának. Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, hogy az összes felvetése hibás, és tovább súlyosbítja Európa problémáit.

A bizottsági elnök szerint vagy a tagállamoknak kell összedobniuk ezt a pénzt, vagy közös hitelfelvétellel kell előteremteni azt, esetleg a befagyasztott orosz vagyont kell felhasználni.

A szakértő megjegyezte ugyanakkor, hogy amennyiben sikeres lesz Donald Trump 28 pontos béketerve, erre a pénzre már nem lesz szükség. Az érdekes kérdés az lesz, hogy Brüsszel milyen kifogással akarja majd mégis begyűjteni a pénzt.

Volodimir Zelenszkij sorsát is meghatározhatja a béketerv, az ugyanis leszögezi, hogy az aláírást követő 100 napon belül kik kell írni az elnökválasztást. Nógrádi György szerint ez egyértelmű üzenet az ukrán elnök felé, miszerint nem maradhat tovább illegitim módon az ország élén. Soha nem látott mélységbe süllyedt Zelenszkij támogatottsága, így minden bizonnyal menekülnie kell majd, jegyezte meg a szakértő.

A háború frontján eközben nagy vitát szült, hogy Pokrovszk elesett-e vagy még tartják magukat az ukránok a háború sorsát is meghatározó ütközetben.

Ezekben a helyzetekben kiemelt szerepet kapnak a hírszerző szolgálatok, amelyek komplett háborúkat dönthetnek el.

Nógrádi György megjegyezte, hogy ma már olyan technológia áll rendelkezésre, amellyel minden nagyhatalom a nap 24 órájában láthatja egymás fegyvereit, raktárait, bázisait vagy egyéb titkait. Emellett ma is rendkívül fontosak a klasszikus ügynökök, akik komplett háborúkat is képesek eldönteni egy-egy információ megszerzésével.

A teljesen átformálódó világban ezalatt mindenki a partnerét keresi, olyan tengelyek alakulnak, amelyek később nagyon komoly hatalmi harcokhoz vezethetnek.

Eközben Japán és Kína csúnyán összerúgta a port egymással. Takaicsi Sanae japán kormányfő egy szerencsétlen elszólással robbantotta ki az újabb diplomáciai válságot, de Nógrádi György szerint kevés esély mutatkozik egy fegyveres konfliktusra.