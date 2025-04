A McLarennél rájöttek a trükkre, így „lassítják le” Verstappent

A McLarennek jól jött Horner botránya

A McLarennek a konstruktőri versengésben egyelőre egy csapattól sem kell tartania, de mivel Verstappen egy lassabbnak tartott autóval is képes lehet beleköpni a levesükbe, ezért Brown különböző eszközöket hajlandó bevetni annak érdekében, hogy még inkább gyengítse a Red Bullt.

– A cél az, hogy a tiéd legyen a leggyorsabb autó, de vannak más stratégiák is. Próbálunk feszültséget, zavart kelteni más csapatoknál – ez más sportágakban is előfordul, de a Forma–1-ben hatványozottan jelen van. Az alkalmazottakért, a versenyzőkért, a szponzorokért is versengenek egymással az istállók, a médiafigyelem is fontos. Még ha a vetélytársak megzavarása nem is hoz mindig előnyt, de lassíthatja őket, miközben mi arra koncentrálunk, hogyan lehetünk gyorsabbak – világított rá Brown, aki szerint a McLaren tavaly sokat nyert tavaly Horner zaklatási botrányával, amely megrengette a Red Bullt.