Legyőzte Rossit, majd világbajnok lett Brazília új nemzeti hőse

Brazília immár belépett azon országok közé, aki a motorsportban is rendelkezik világbajnokkal. Ráadásul a 21 éves Diogo Moreira nem akármilyen teljesítményt nyújtott azalatt a három év alatt, három címet is szerzett a gyorsaságimotor-világbajnokságon. Előbb hazájában motorozott, ahol eljutott egészen fiatalon a Superbike kategóriába – a sorozatot a hétszeres MotoGP futamgyőztes Alex Barros szponzorálta –, majd áttette a székhelyét a motorsport Mekkájába, Spanyolországba. És a karrierje innentől indult be igazán.
Diogo Moreira pár év alatt, már 18 évesen a világbajnokságon száguldott
A fiatal brazil az ezres gépről visszaült a legkisebb motorra, és ez hihetetlenül jó döntésnek bizonyult. Egyre feljebb és feljebb lépett a rangsorban a fiatal tehetségeknek kiírt sorozatokban – két jó szezont teljesített a JuniorGP -ben 2020-ban és 2021-ben, emellett a Red Bull Rookies Cupban is eredményesen húzta a gázt –, így nem csoda, hogy 2022-ben már a Moto3-as vb-mezőnyben találta magát az MT Helmets - MSI csapatnál. És innentől kezdve meseszerűen alakult a pályafutása, hiszen négy év alatt futamokat nyert, valamint három címet is szerzett, köztük egy világbajnokit.
Diogo Moreira karrierje a gyorsaságimotor-világbajnokságon
2022–2023 – Moto3
- 39 futam, 1 győzelem, 3 dobogó, 2 pole pozíció – 243 vb-pont
- Év újonca (2022)
2024–2025 – Moto2
- 40 futam, 4 győzelem, 10 dobogó, 7 pole pozíció, 3 legygorsabb kör – 367 vb-pont
- Év újonca (2024)
- világbajnok (2025)
- 2026 – MotoGP
- a Honda csapata igazolta le a friss Moto2-es világbajnokot
A 21 éves brazil tehetségét a magyar közönség is megcsodálhatta a Balaton Park Circuit aszfaltján, ugyanis az időmérőt megnyerve a pole pozícióból indulhatott, míg a futamon végül második lett.
Más szakágakban is sikeres, ráadásul legyőzte a legendát, Valentino Rossit
A Marca cikke szerint a fiatal brazil bármelyik más szakágban is sikeres lenne, hiszen a szakemberek úgy vélik, hogy Moreira több mint egy gyorsasági motorversenyző. Imádja a supermotót, és a szakág nagy sztárja lehetne, ugyanis szabadkártyával rajthoz állt egy világbajnoki futamon, és ha már arra járt, hát rögtön meg is nyerte.
