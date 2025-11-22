Diogo MoreiraBrazíliamotorsportvilágbajnokValentino RossiMotoGP

Legyőzte Rossit, majd világbajnok lett Brazília új nemzeti hőse

Brazília ismét megtalálta a maga nemzeti hősét, mégpedig egy 21 éves fiatalember személyében. Ugyanis Diogo Moreira megszerezte a dél-amerikai ország első vb-címét a gyorsaságimotor-világbajnokságon, és jövőre már a MotoGP mezőnyében vitézkedhet a Honda pilótájaként. Szédületes a karrierje eddig, hiszen mind a Moto3-ban, mind a Moto2-ben az Év újonca volt, utóbiban ért fel a csúcsra idén. Mellesleg legyőzte a sportág kilencszeres világbajnokát, Valentino Rossit.

Molnár László
2025. 11. 22. 8:43
Diogo Moreira álma már valóra vált, hiszen vb-címet szerzett a Moto2-ben, jövőre már a MotoGP legendás csapatában, a HRC-ben versenyez
Diogo Moreira álma már valóra vált, hiszen vb-címet szerzett a Moto2-ben, jövőre már a MotoGP legendás csapatában, a HRC-ben versenyez Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
Brazília immár belépett azon országok közé, aki a motorsportban is rendelkezik világbajnokkal. Ráadásul a 21 éves Diogo Moreira nem akármilyen teljesítményt nyújtott azalatt a három év alatt, három címet is szerzett a gyorsaságimotor-világbajnokságon. Előbb hazájában motorozott, ahol eljutott egészen fiatalon a Superbike kategóriába – a sorozatot a hétszeres MotoGP futamgyőztes Alex Barros szponzorálta –, majd áttette a székhelyét a motorsport Mekkájába, Spanyolországba. És a karrierje innentől indult be igazán.

Diogo Moreira 2025-ben, alig 21 évesen szerezte meg Brazília első gyorsaságimotor-világbajnoki címét a Moto2-ben
Diogo Moreira 2025-ben, alig 21 évesen szerezte meg Brazília első gyorsaságimotor-világbajnoki címét a Moto2-ben (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Diogo Moreira pár év alatt, már 18 évesen a világbajnokságon száguldott

A fiatal brazil az ezres gépről visszaült a legkisebb motorra, és ez hihetetlenül jó döntésnek bizonyult. Egyre feljebb és feljebb lépett a rangsorban a fiatal tehetségeknek kiírt sorozatokban – két jó szezont teljesített a JuniorGP -ben 2020-ban és 2021-ben, emellett a Red Bull Rookies Cupban is eredményesen húzta a gázt –, így nem csoda, hogy 2022-ben már a Moto3-as vb-mezőnyben találta magát az MT Helmets - MSI csapatnál. És innentől kezdve meseszerűen alakult a pályafutása, hiszen négy év alatt futamokat nyert, valamint három címet is szerzett, köztük egy világbajnokit.

Diogo Moreira karrierje a gyorsaságimotor-világbajnokságon

2022–2023 – Moto3

  • 39 futam, 1 győzelem, 3 dobogó, 2 pole pozíció – 243 vb-pont
  • Év újonca (2022)
A fiatal brazil első világbajnoki futamgyőzelmét a Moto3-ban érte el
A fiatal brazil első világbajnoki futamgyőzelmét a Moto3-ban érte el (Fotó: MSI)

2024–2025 – Moto2

  • 40 futam, 4 győzelem, 10 dobogó, 7 pole pozíció, 3 legygorsabb kör – 367 vb-pont
  • Év újonca (2024)
  • világbajnok (2025)
  • 2026 – MotoGP
  • a Honda csapata igazolta le a friss Moto2-es világbajnokot

A 21 éves brazil tehetségét a magyar közönség is megcsodálhatta a Balaton Park Circuit aszfaltján, ugyanis az időmérőt megnyerve a pole pozícióból indulhatott, míg a futamon végül második lett.

Életében először indult a Bajnokok Tornáján, de azonnal legyőzte a motorsport legendáját, Valentino Rossit
Életében először indult a Bajnokok Tornáján, de azonnal legyőzte a motorsport legendáját, Valentino Rossit (Forrás: Instagram)

Más szakágakban is sikeres, ráadásul legyőzte a legendát, Valentino Rossit

A Marca cikke szerint a fiatal brazil bármelyik más szakágban is sikeres lenne, hiszen a szakemberek úgy vélik, hogy Moreira több mint egy gyorsasági motorversenyző. Imádja a supermotót, és a szakág nagy sztárja lehetne, ugyanis szabadkártyával rajthoz állt egy világbajnoki futamon, és ha már arra járt, hát rögtön meg is nyerte.

Nem véletlen, hogy felfigyelt rá a gyorsasági motorsport legendája, a kilencszeres világbajnok Valentino Rossi is, aki meghívta Moreirát idén télen a 100 kilométeres Bajnokok Versenyére, amelyet a farmján szervez. És megtörtént a csoda, ugyanis Diogo legyőzte példaképét és a Rossi Akadémia összes tagját: a brazil a nyolcszoros supermoto-világbajnok francia Thomas Chareyre csapattársa volt, míg Rossi öccsével, a MotoGP-ben versenyző Marinivel indult. 

Diogo Moreira eddig pazar teljesítményt nyújt, kétszer lett az Év újonca, idén a Moto2 vb-címét szerezte meg
Diogo Moreira eddig pazar teljesítményt nyújt, kétszer lett az Év újonca, idén a Moto2 vb-címét szerezte meg (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Jövőre már a MotoGP-ben versenyez a 21 éves brazil

Moreira teljesítménye természetesen felkeltette a figyelmet a királykategóriában is, és elindult a versenyfutás a fiatal szupertehetség leigazolásáért. A MotoGP-ben a Honda és a Yamaha versengett érte, és Moreira végül a HRC-t választotta, mégpedig a sportág másik legendájának, a szintén kilencszeres világbajnok Marc Márqueznek a tanácsait követve, akivel egyébként sokszor edzett közösen.

Mindenki kíváncsian várja Moreira bemutatkozását a MotoGP-ben, ám egy dolgot már most biztos, hogy változtatnia kell a fiatal brazilnak. Ő is, akárcsak a honfitársai, rajong a fociért, és Pelé, Zico, valamint Ronaldinho tiszteletére eddig mindig a 10-es volt a rajtszáma. Azonban ez a királykategóriában foglalt – a fentebb említett Marini versenyez vele –, így mindenképpen váltania kell.

Egy kis stílustanulmány, miként versenyez Diogo Moreira:

