Legyőzte Rossit, majd világbajnok lett Brazília új nemzeti hőse

Brazília immár belépett azon országok közé, aki a motorsportban is rendelkezik világbajnokkal. Ráadásul a 21 éves Diogo Moreira nem akármilyen teljesítményt nyújtott azalatt a három év alatt, három címet is szerzett a gyorsaságimotor-világbajnokságon. Előbb hazájában motorozott, ahol eljutott egészen fiatalon a Superbike kategóriába – a sorozatot a hétszeres MotoGP futamgyőztes Alex Barros szponzorálta –, majd áttette a székhelyét a motorsport Mekkájába, Spanyolországba. És a karrierje innentől indult be igazán.

Diogo Moreira 2025-ben, alig 21 évesen szerezte meg Brazília első gyorsaságimotor-világbajnoki címét a Moto2-ben (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Diogo Moreira pár év alatt, már 18 évesen a világbajnokságon száguldott

A fiatal brazil az ezres gépről visszaült a legkisebb motorra, és ez hihetetlenül jó döntésnek bizonyult. Egyre feljebb és feljebb lépett a rangsorban a fiatal tehetségeknek kiírt sorozatokban – két jó szezont teljesített a JuniorGP -ben 2020-ban és 2021-ben, emellett a Red Bull Rookies Cupban is eredményesen húzta a gázt –, így nem csoda, hogy 2022-ben már a Moto3-as vb-mezőnyben találta magát az MT Helmets - MSI csapatnál. És innentől kezdve meseszerűen alakult a pályafutása, hiszen négy év alatt futamokat nyert, valamint három címet is szerzett, köztük egy világbajnokit.

Diogo Moreira karrierje a gyorsaságimotor-világbajnokságon

2022–2023 – Moto3

39 futam, 1 győzelem, 3 dobogó, 2 pole pozíció – 243 vb-pont

Év újonca (2022)

A fiatal brazil első világbajnoki futamgyőzelmét a Moto3-ban érte el (Fotó: MSI)

2024–2025 – Moto2

40 futam, 4 győzelem, 10 dobogó, 7 pole pozíció, 3 legygorsabb kör – 367 vb-pont

Év újonca (2024)

világbajnok (2025)

2026 – MotoGP

a Honda csapata igazolta le a friss Moto2-es világbajnokot

A 21 éves brazil tehetségét a magyar közönség is megcsodálhatta a Balaton Park Circuit aszfaltján, ugyanis az időmérőt megnyerve a pole pozícióból indulhatott, míg a futamon végül második lett.

Életében először indult a Bajnokok Tornáján, de azonnal legyőzte a motorsport legendáját, Valentino Rossit (Forrás: Instagram)

Más szakágakban is sikeres, ráadásul legyőzte a legendát, Valentino Rossit

A Marca cikke szerint a fiatal brazil bármelyik más szakágban is sikeres lenne, hiszen a szakemberek úgy vélik, hogy Moreira több mint egy gyorsasági motorversenyző. Imádja a supermotót, és a szakág nagy sztárja lehetne, ugyanis szabadkártyával rajthoz állt egy világbajnoki futamon, és ha már arra járt, hát rögtön meg is nyerte.