A Fradinál csak Ebedli Zoltán szenvedett jobban a Nyíregyháza ellen

Szombaton este a labdarúgó NB I-ben a bajnok Ferencváros csapata a Nyíregyházát fogadja. A szabolcsi együttes még soha nem nyert az NB I-ben az Üllői úton, nagy valószínűséggel ez a sorozat szombat este sem szakad meg. Mi most egy 1983. augusztusi meccset idézünk fel, amelyen sem a Fradi, sem Ebedli Zoltán nem lehetett boldog.

Lantos Gábor
2025. 11. 22. 8:54
Pásztor József (b) magasra emelt lábbal, szabálytalanul állítja meg Ebedli Zoltánt, a Ferencváros játékosát a Ferencváros-Rába ETO labdarúgó-mérkőzésen, az Üllői úti stadionban Forrás: MTI/Németh Ferenc
Nyugatnémet vendégek érkeztek 1983 augusztusának végén a Ferencváros Üllői úti stadionjába. Az akkor a Bundesliga II-ben szereplő Hertha BSC megfigyelői azért utaztak Magyarországra, hogy megnézzék a Fradi játékosának, Ebedli Zoltánnak a teljesítményét. A berlini klub és a Fradi már korábban megkezdte a tárgyalásokat, úgy tűnt, hogy Ebedlinek ez lesz az utolsó mérkőzése a Fradi színeiben. Aztán minden másképpen alakult.

Ebedli Zoltán
Détári Lajos (b, Bp. Honvéd) és Ebedli Zoltán (k, Ferencváros) rajtolnak egy előreadásra a Ferencváros–Bp. Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésen a Népstadionban 
(Fotó: MTI/Németh Ferenc)

Ebedli Zoltán soha nem lett a Hertha játékosa

A Népsport másnapi tudósítását is azzal kezdte, hogy említést tett a Hertha megfigyelőinek érkezéséről. A lap akkor szinte kész tényként közölte, hogy Ebedli Zoltán hamarosan aláírhatja szerződését és külföldre igazolhat. De nézzük, mi történt ezen a Fradi számára váratlanul gyötrelmesen alakuló mérkőzésen. Wolfgang Holst, a Hertha BSC elnöke így beszélt: „Ebedlire az elmúlt bajnokság sorsdöntő, Rába ETO elleni mérkőzésén, Győrben figyeltünk fel. 

Igazi karmester, mindent tud a labdával, csak egy kicsit lehetne keményebb. Az ütközéseket, ha teheti, kerüli. Azért érkeztem Budapestre, hogy szerződtessük.

Hétfőn orvosi vizsgálatra jön Nyugat-Berlinbe, s ezt követően az edzőnkkel közösen mondjuk ki a végső döntést.”

Az NYVSSC borzalmas élményekkel érkezett az Üllői útra az NB I 1983–84-es szezonjának 3. fordulójában. A Nyíregyháza az első körben Budapesten 1-0-s vereséget szenvedett a Vasastól, a második fordulóban hazai pályán játszott a bajnoki címvédő Rába ETO ellen. A 22 ezer néző előtt rendezett összecsapáson a szabolcsi csapat a 91. percben is 2-1-re vezetett. Levegőben lógott az óriási meglepetés, amikor a 91. percben a győri Horváth Zoltán egyenlíteni tudott. Ezzel lett 2-2 a végeredmény. A Nyíregyháza ezzel együtt hatalmas bravúrt ért el, de a körülmények miatt mindenkinek nagyon keserű volt a szája íze. 

A közönség a lefújás után hevesen tüntetett, mert szerintük a bíró, Huták Antal úgy adta meg a győriek gólját, hogy az időn túl esett. Huták a mérkőzés végén elmondta, hogy előre jelezte a kétperces hosszabbítást.

A Fradi sem lehetett büszke arra, ami a második fordulóban történt, mert a Novák Dezső vezette zöld-fehér csapat 1-0-s vereséget szenvedett Csepelen. A csepeliek egyetlen gólját Mészöly Pál szerezte, aki a meccs után a következőket mondta: 

Sok méltánytalanság ért a Ferencvárosban, ahol nagyszerű éveket töltöttem. Most úgy érzem, ezzel a győzelmet jelentő fejesgóllal sok mindenért megfizettem!

Ezek voltak tehát a közvetlen előjelek. Ráadásul a 3. fordulót hétközi játéknapon, szerdán rendezték, így a Fradinak és a Nyíregyházának is három napja maradt a csepeli vereség és az ETO elleni pontvesztés után. Amikor pedig 1983. augusztus 27-én a Fradi-pályán a Nyíregyháza megszerezte a vezetést, csend ülte meg az arénát.

Labdarúgó NB I, 1983–84. 3. forduló: Ferencváros–Nyíregyháza 2-1 (0-1)
Üllői út, 15 000 néző. Vezette: Jaczina (Fekete, Maczkó). 

FTC: Zsiborás - Szántó, Judik, Rab, Takács - Ebedli, Rubold, Pogány - Kvaszta, Koch, Pölöskei 
Edző: Novák Dezső. 
Nyíregyháza: Rabcsák - Bezzegh, Szűcs, Szikszai, Varga - Moldván, Barta, Halász - Polyák, Kiss, Vágó 
Edző: Magyar György. 
Csere: Pölöskei helyett Jancsika (5) a szünetben, Polyák helyett Fecsku a 86. percben, Halász helyett Tisza a 70. percben, Szántó helyett Murai a 75. percben. 
Gólszerző: Polyák a 13. percben, Pogány a 44. percben, Koch a 84. percben.

Innentől kezdve óriási, nyomasztó fölénybe került a Fradi, amely még az első félidő 44. percében Pogány révén egyenlített. A szünetben 1-1 volt tehát az állás. A második félidőben a Nyíregyházának nem lehetett más az elképzelése, minthogy betolja buszt saját tizenhatosa elé. Úgy tűnt, ez a taktika kiválóan működik,

 de a 84. percben Koch 18 méterről leadott erős lövése a jobb kapufa tövénél vágódott be a tehetetlen Rabcsák kapujába. 

A Fradi tehát kínkeservesen nyerte meg 2-1-re ezt a meccset, a Nyíregyháza pedig megint a balszerencsét átkozta, mert a Győr után a Ferencváros ellen is a hajrában vesztett pontot, illetve mérkőzést.

A Hertha okozta a nagy meglepetést, nem a Nyíregyháza

Nem sokkal a mérkőzés után meglepő hírt olvashattak a sportág kedvelői. 1983. szeptember 10-én a Hertha képviselői különös kéréssel jelentkeztek. A berlini csapat azt kérte a ferencvárosi szakosztálytól, hogy Ebedli három hétig edzzen az NSZK-ban, játszani viszont az FTC-ben játsszon. Ha ez megvalósul, utána döntenek majd: leigazolják-e a középpályást? 

A Nyugat-Berlin–Budapest közötti útiköltséget persze csak akkor térítené a Hertha, ha végül is létrejönne a szerződtetés. 

Mindezt az Üllői úti vezetők nem fogadták el. így Ebedli Zoltán nem lett a Hertha játékosa. 

Ebedli Zoltán nem sokkal a történtek után a Magyar Ifjúság című lapnak beszélt a részletekről. „A Hertha elnöke azt mondta nekem, hogy imádja a játékomat. Háromszor látott focizni, egyszer még régebben Nyugat-Berlinben, aztán a bajnokság végén a Győr ellen, végül az őszi forduló első mérkőzésén, a Nyíregyháza ellen. Elutaztam Nyugat-Berlinbe. Volt négy edzés. 

Az edző azt mondta, hogy oké minden, ő engem szupernek tart, de az erőállapotom nem üti meg az ottani mértéket. Azt kérdezte, hogy mennyi idő alatt tudnám hozni a kondit.

Azt feleltem, két-három hét alatt. Egy kicsit még rá kellett volna dolgoznom. Az ajánlat úgy szólt, hogy edzzek náluk, a mérkőzésekre pedig jöjjek haza, s utána majd megkötjük a szerződést. Komoly összegről volt szó. Úgy tudom több mint 150 ezer márkáról.”

Évtizedekkel később sem gyógyulnak be a sebek

Évtizedekkel később, 2021 márciusában Ebedli így emlékezett az esetre. „1979-ben a Standard Liége hívott próbajátékra, akkoriban Ramyond Goethals volt a tréner, ott szerepelt a legendás Tahamata is. Közölték, csak három napra mehetek ki próbajátékra. Ezzel a belgiumi szereplésem kútba is esett, pedig 200 ezer dollárt ígértek értem. 

Rá négy évre az akkor másodosztályú német Hertha elnöke keresett meg. Azt ajánlotta, mivel a technikám megfelelő, de az erőnlétem nem, ezért hétfőtől péntekig gyakoroljak náluk.

A szombatot még játsszam le a Fradiban. Erre újfent a »három nap« választ kaptam, ami miatt feldühödtem, és bosszúból kezdtem elmerülni az éjszakában.”

Ebedli Zoltán (j4, Ferencváros) fejesét az utolsó pillanatban elvetődve, a gólvonalon védi Hegedűs Péter, a Haladás VSE kapusa 
(Fotó: MTI/Németh Ferenc)

Ebedli Zoltán soha nem lett a Hertha játékosa. Nem sokkal később azzal okozott óriási botrányt, hogy az 1984–85-ös bajnokságban a nagy rivális Újpesti Dózsához szerződött, de egy év után visszajött a Fradiba. Külföldre, Svédországba csak 1987-ben tudott kiszerződni, de nagy karriert ott sem volt képes befutni. Az 1983–84-es bajnokságban a Ferencváros a 12. helyen végzett, a Nyíregyháza a 15. helyen zárt és kiesett. 

 

