A Fradinál csak Ebedli Zoltán szenvedett jobban a Nyíregyháza ellen

Nyugatnémet vendégek érkeztek 1983 augusztusának végén a Ferencváros Üllői úti stadionjába. Az akkor a Bundesliga II-ben szereplő Hertha BSC megfigyelői azért utaztak Magyarországra, hogy megnézzék a Fradi játékosának, Ebedli Zoltánnak a teljesítményét. A berlini klub és a Fradi már korábban megkezdte a tárgyalásokat, úgy tűnt, hogy Ebedlinek ez lesz az utolsó mérkőzése a Fradi színeiben. Aztán minden másképpen alakult.

Détári Lajos (b, Bp. Honvéd) és Ebedli Zoltán (k, Ferencváros) rajtolnak egy előreadásra a Ferencváros–Bp. Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésen a Népstadionban

( Fotó: MTI/Németh Ferenc)

Ebedli Zoltán soha nem lett a Hertha játékosa

A Népsport másnapi tudósítását is azzal kezdte, hogy említést tett a Hertha megfigyelőinek érkezéséről. A lap akkor szinte kész tényként közölte, hogy Ebedli Zoltán hamarosan aláírhatja szerződését és külföldre igazolhat. De nézzük, mi történt ezen a Fradi számára váratlanul gyötrelmesen alakuló mérkőzésen. Wolfgang Holst, a Hertha BSC elnöke így beszélt: „Ebedlire az elmúlt bajnokság sorsdöntő, Rába ETO elleni mérkőzésén, Győrben figyeltünk fel.

Igazi karmester, mindent tud a labdával, csak egy kicsit lehetne keményebb. Az ütközéseket, ha teheti, kerüli. Azért érkeztem Budapestre, hogy szerződtessük.

Hétfőn orvosi vizsgálatra jön Nyugat-Berlinbe, s ezt követően az edzőnkkel közösen mondjuk ki a végső döntést.”

Az NYVSSC borzalmas élményekkel érkezett az Üllői útra az NB I 1983–84-es szezonjának 3. fordulójában. A Nyíregyháza az első körben Budapesten 1-0-s vereséget szenvedett a Vasastól, a második fordulóban hazai pályán játszott a bajnoki címvédő Rába ETO ellen. A 22 ezer néző előtt rendezett összecsapáson a szabolcsi csapat a 91. percben is 2-1-re vezetett. Levegőben lógott az óriási meglepetés, amikor a 91. percben a győri Horváth Zoltán egyenlíteni tudott. Ezzel lett 2-2 a végeredmény. A Nyíregyháza ezzel együtt hatalmas bravúrt ért el, de a körülmények miatt mindenkinek nagyon keserű volt a szája íze.

A közönség a lefújás után hevesen tüntetett, mert szerintük a bíró, Huták Antal úgy adta meg a győriek gólját, hogy az időn túl esett. Huták a mérkőzés végén elmondta, hogy előre jelezte a kétperces hosszabbítást.

A Fradi sem lehetett büszke arra, ami a második fordulóban történt, mert a Novák Dezső vezette zöld-fehér csapat 1-0-s vereséget szenvedett Csepelen. A csepeliek egyetlen gólját Mészöly Pál szerezte, aki a meccs után a következőket mondta:

Sok méltánytalanság ért a Ferencvárosban, ahol nagyszerű éveket töltöttem. Most úgy érzem, ezzel a győzelmet jelentő fejesgóllal sok mindenért megfizettem!

Ezek voltak tehát a közvetlen előjelek. Ráadásul a 3. fordulót hétközi játéknapon, szerdán rendezték, így a Fradinak és a Nyíregyházának is három napja maradt a csepeli vereség és az ETO elleni pontvesztés után. Amikor pedig 1983. augusztus 27-én a Fradi-pályán a Nyíregyháza megszerezte a vezetést, csend ülte meg az arénát.

Labdarúgó NB I, 1983–84. 3. forduló: Ferencváros–Nyíregyháza 2-1 (0-1)

Üllői út, 15 000 néző. Vezette: Jaczina (Fekete, Maczkó). FTC: Zsiborás - Szántó, Judik, Rab, Takács - Ebedli, Rubold, Pogány - Kvaszta, Koch, Pölöskei

Edző: Novák Dezső.

Nyíregyháza: Rabcsák - Bezzegh, Szűcs, Szikszai, Varga - Moldván, Barta, Halász - Polyák, Kiss, Vágó

Edző: Magyar György.

Csere: Pölöskei helyett Jancsika (5) a szünetben, Polyák helyett Fecsku a 86. percben, Halász helyett Tisza a 70. percben, Szántó helyett Murai a 75. percben.

Gólszerző: Polyák a 13. percben, Pogány a 44. percben, Koch a 84. percben.

Innentől kezdve óriási, nyomasztó fölénybe került a Fradi, amely még az első félidő 44. percében Pogány révén egyenlített. A szünetben 1-1 volt tehát az állás. A második félidőben a Nyíregyházának nem lehetett más az elképzelése, minthogy betolja buszt saját tizenhatosa elé. Úgy tűnt, ez a taktika kiválóan működik,

de a 84. percben Koch 18 méterről leadott erős lövése a jobb kapufa tövénél vágódott be a tehetetlen Rabcsák kapujába.

A Fradi tehát kínkeservesen nyerte meg 2-1-re ezt a meccset, a Nyíregyháza pedig megint a balszerencsét átkozta, mert a Győr után a Ferencváros ellen is a hajrában vesztett pontot, illetve mérkőzést.