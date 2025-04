Bánhidi Bence: Csúsztunk-másztunk a győzelemért, oroszlánként küzdöttünk

Az OTP Bank-Pick Szeged egész szezonban kétarcú csapat benyomását keltette. Bravúros győzelmek mellett több, fájó és meglepő vereség tarkítja az eredménysorukat. A kupadöntő hétvégéjén, a szombati elődöntőben, a Gyöngyös elleni játékukat látva már sokan előre odaadták volna a Tatabánya ellen könnyed játékot mutató One Veszprémnek a serleget. A vasárnapi döntőben viszont meglepő módon a szegediek irányítottak már a meccs elejétől, Michael Apelgren nagyszerűen meccselt, midig sikerült tökéletes időben, a tökéletes taktikát megtalálni, amivel sokszor nem tudott mit kezdeni a Veszprém. A szegedi kapuban a négyes döntő legjobb játékosának választott Tobias Thulin remekelt, ami tartást adott a társaknak. Bár a végén a címvédő felzárkózott, akár lelki fölénybe is kerülhettek volna, de a Pick végig kevés hibával játszott, a végén is jobban bírta a nyomást, és nyert 31-30-ra.

Az Szeged csapatkapitányaként először emelhette magasba a Magyar Kupa serleget Bánhidi Bence Fotó: Flajsz Péter Gergő/24 Óra

A Veszprémnek a felzárkózás sikerült, a fordítás nem

A Veszprém ebben a bajnoki szezonban a negyedik vereségét szenvedte el vasárnap. A Sporting és Füchse Berlin a Bajnokok Ligájában tudta legyőzni bakonyiakat, a másik két vereségüket a Pick Szeged ellen szenvedték el, ősszel a bajnokságban és most, a kupadöntőben. Érthetetlenül feszülten kezdték az aranycsatát, és az első negyedórában összeszedett hátrány annak ellenére döntő volt, hogy a hajrára sikerült kiegyenlíteniük, a vezetést azonban nem tudták átvenni.

Lélektanilag fontos pillanat volt a meccsen, amikor visszajöttünk egy-két gólra, de mindig jött egy-egy hiba elől vagy hátul és ezek a Szeged javára döntötték el a mérkőzést. Nagyon jó meccset játszottak, támadásban megtalálták azokat a helyeket, ahol gólokat tudtak szerezni. Nagy munka volt, hogy visszajöjjünk a meccsbe és szorossá tudjuk tenni, de a végén nem tudtunk fordítani. Nyilván most nagyon fáj, hogy elbuktuk a kupadöntőt

– foglalta össze a verség okait lapunknak Palasics Kristóf, a veszprémiek magyar válogatott kapusa.

Palasics Kristóf első Magyar Kupa döntőjében fontos védésekkel tartotta meccsben a Veszprémet Fotó: Flajsz Péter Gergő/24 Óra

Hullámvasúton jutott a kupaaranyig a Szeged

A Pick Szeged tavasszal nagyon nehezen lendült játékba, a bajnokságban meglepetésre kikaptak Balatonfüreden és Győrben is, a Bajnokok Ligájában négy vereség és egy döntetlen mellett egy győzelmet szereztek. Az az egy siker viszont erődemonstráció volt a PSG ellen idegenben, ami negyeddöntőbe jutást ért a BL-ben. A Magyar Kupa négyes döntője előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy melyik arcát mutatja majd a Szeged.

Komoly hullámvasúton ülünk ebben az évben. Tudunk nagyon jól játszani és nagyon rosszul is, ahogy ezen a hétvégén is tettük. A Gyöngyös ellen rossz meccset játszottunk, a döntőben pedig fantasztikus volt amit mutattunk. Nagyon rövid időnk van megünnepelni ezt a kupagyőzelmet, nagyon kemény két és fél hetünk lesz, pénteken már Veszprémben játszunk bajnokit, utána jön a Barca oda-vissza a BL-ben. Az a feladatunk, hogy állandósítsuk azt a játékot, amit ma a Veszprém ellen és a PSG elleni visszavágón mutattunk

– értékelt Bodó Richárd az aranyéremmel a nyakában.

Bodó Richárd másodszor, a Szeged nyolcadszor nyerte meg a Magyar Kupát Fotó: Flajsz Péter Gergő/24 Óra

Mentálisan és taktikailag is felkészültek

Bánhidi Bence a második félidőben egy vétlen szituációban ütközött Ludovic Fabregassal, a két játékosnak a feje csapódott össze, szerencsére durvábbnak tűnt az eset, mint amilyen következménye lett. A veszprémiek francia légiósa és a szegediek csapatkapitánya is vissza tudott térni rövid ápolás után. Amikor Bánhid Bencénél hogyléte felől érdeklődünk, a széles mosolya árulkodó volt, a feje sem fájt a győzelem után.

Majd reggel fog fájni a fejem. Ez a mi napunk volt, csúsztunk, másztunk minden labdáért, le a kalappal a csapat előtt, mint az oroszlánok úgy küzdöttünk. Érezni lehetett az energiát a csapaton, taktikailag és mentálisan is felkészültünk a Veszprémből, és ez eredményre vezetett. Új szakmai stáb érkezett a szezon elején, új rendszert, új játékot kell elsajátítanunk, amihez idő és türelem kell. Most úgy érzem, hogy kilencven százalékos állapotban vagyunk, de ha így tudunk játszani, mint ma és tovább tudunk fejlődni, akkor képesek vagyunk bárkit legyőzni a folytatásban is

– mondta a beálló.

Az idei év első serlegét a Szeged nyerte, a Veszprém pénteken a bajnokság alapszakaszában vághat vissza a vereségért Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Benne volt a siker a Szegedben

Már a PSG elleni, idegenbeli BL győzelem is megmutatta, hogy minőséget képvisel a Szeged. A keret játékosai egyénileg, egy-egy mérkőzésen remekeltek, de csak kevés alkalommal tudtak egységesen, csapatként jól játszani. Úgy tűnik a párizsi siker ezen is segített.

A PSG elleni győzelem kiegyenesítette a Szegedet és azóta lendületben vannak, ezt a formát kell átmenteniük a Bajnokok Ligája folytatására is. Döntő volt, hogy a szegediek mindkét félidőben jól kezdtek és hiába mozgósított nagy energiát a Veszprém, nem tudott fordítani. Ennek a két csapatnak a mérkőzését nem lehet előre kiszámítani, pláne ha a tét a kupagyőzelem, vagy a bajnoki cím. A Veszprém stabilabb teljesítményt nyújtott az egész szezonban, ugyanakkor a Szegednek kitűnő játékosai vannak, remek szakmai stáb irányít, és összességében benne volt a csapatban ez a győzelem

– fogalmazott a lefújás után Juhász István, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója.

A mérkőzés után a főszereplők értékeltek kameránk előtt, Mikler Roland elárulta, hogy miért nem tudott többet védeni a négyes döntő két mérkőzésén.

A szegediek nem ünnepelhetnek sokáig, de a veszprémiek sem búslakodhatnak sokat, péntek este újból összecsap a két csapat a magyar bajnokság alapszakaszában.