Mbappé gusztustalankodása után az UEFA meghozta a döntését + videó

Amint arról korábban beszámoltunk, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálatot indított a Real Madrid négy játékosának sportszerűtlen viselkedése miatt. Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos és Vinicius Júnior az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, a tizenegyespárbajban kivívott továbbjutás után nagy vihart kavaró mozdulatokkal ünnepelte a győzelmet a Metropolitanóban. A 11-es párbajban az Atlético Madrid játékosa, Julián Álvarez érvénytelenített kísérlete rögvest felkorbácsolta az indulatokat, amire Vinícius Júnior provokatív viselkedése, amellyel az Atlético szurkolóit hergelte a Real továbbjutását követően, még rátett egy lapáttal.

Ez Rüdiger alakítása, de Mbappé sem maradt el tőle (Fotó: Getty Images/Pedro Loureiro)

Mbappé és Rüdiger egymeccses eltiltását egy évre felfüggesztette az UEFA

De Mbappé, Rüdiger és Ceballos is provokálta az Atlético-drukkereket, a fő bűnösök pedig Rüdiger és Mbappé voltak. Rüdiger olyan mozdulatot tett (a kezével a nyakát érintette), amivel azt sugallta, hogy valakinek elvágják a nyakát, Mbappé gusztustalanul a nemi szervét tapogatta kihívóan, Ceballos „csak” teátrális mozdulatokkal hergelte a közönséget.

Az UEFA úgy döntött, hogy most egyik játékost sem sújtja eltiltással. Bár Mbappé és Rüdiger is egymeccses eltiltást kapott, ezeket 12 hónapra felfüggesztették. Az UEFA csak pénzbüntetéseket rótt ki, de Vinícius még ezt is megúszta. Rüdiger negyvenezer, Mbappé harmincezer, Ceballos húszezer eurót köteles fizetni, ez azonban nem vágja földhöz őket.