Ronaldo megint alakított, az éjjel főszereplő lett a rijádi derbin + videó

A szaúdi liga éllovasa, az al-Ittihad huszonöt meccs után 61 ponttal rendelkezik, két üldözője pedig 26. fordulóban egymás ellen játszott. Az al-Nasszr 3-1-re nyert az al-Hilal otthonában, de Cristianio Ronaldo alakulata maradt a harmadik helyen, igaz, már 54 pontja van. A második al-Hilalnak 57 pontja van a 34 fordulós bajnokságban. Ronaldo kétszer is betalált a rangadón: a második félidő elején, a 47. percben Sadio Mané középre tett labdáját tíz méterről lőtte be, ezzel lett 2-0 a vendégek javára, a 88. percben pedig 11-esből állította be a 3-1-es végeredményt. A 40 éves, ötszörös aranylabdás portugál támadó a szaúdi ligában 21 találattal vezeti a góllövőlistát. A héten arról terjedtek hírek, hogy az al-Nasszr vezetőedzője, Stefano Pioli összeveszett Ronaldóval, de a jelek szerint a csapatot ez sem zavarta meg. Az al-Hilal és az al-Nasszr is fővárosi csapat, nagy riválisok, és a találkozó után Ronaldo az Instagramon meg is osztott négy fotót azzal a megjegyzéssel, hogy Rijád színei a sárga és a kék – az al-Nasszr színei. S ez elnyerte Vinícius Júnior tetszését is, a Real Madrid brazil támadója azt kommentálta hozzá, hogy a „mi példaképünk”. Vinícius már tübbször beszélt arról, hogy Ronaldót a példaképének tekinti.

Ronaldo sokak, így Vinícius Júnior példaképe is Forrás: X/TCR.

Ronaldo már 931 gólnál jár

Cristiano Ronaldo a tegnapi két találatával pályafutása során már 931 gólnál jár, és a lefújás után emlékeztették, hogy már „csak” 69 hiányzik neki az 1000-hez. Amire azt válaszolta, hogy ha összejön neki, akkor az tökéletes lesz, de nem hajszolja ezt a kerek számot, az a legfontosabb a számára, hogy a jelenben élvezze a pillanatokat. Mint most azt, hogy megnyerték a rijádi derbit.