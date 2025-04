A 17 éves csodagyerek újabb álomhatárt tört át, egyre közelebb a legendás világcsúcs

Az ausztrál országos atlétikai bajnokságnak Perth ad otthont ezen a héten, és a verseny egyik legnagyobb sztárjának előzetesen is egy mindössze 17 éves sportoló tűnt. Gout Gout az elmúlt években sorra döntötte meg a korosztályos rekordokat 100 és 200 méteres síkfutásban, tavaly az utóbbi számban 16 éves kora ellenére is ezüstérmes lett az U20-as világbajnokságon. December végén aztán betöltötte a 17. életévét, és Gout csak tovább gyorsult. A Usain Bolt utódjának kikiáltott atléta csütörtökön 100 méteren fölényes győzelmet aratott az országos bajnokságon, méghozzá nem is akármilyen, 9,99 másodperces időeredménnyel.

A Usain Bolt-utódnak kikiáltott Gout Gout három órán belül kétszer futott tízu másodpercen belül 100 méteren. Fotó: AFP

Gout Gout három órán belül, az előfutamban és a döntőben is századra ennyit futott, ám a megengedett két méter per szekundumos hátszélnél mindkét alkalommal erősebb szél fújt (először 3,5, majd 2,6 m/s), így ezt az időeredményt nem hitelesítik. Összehasonlításképpen, az U18-as világrekordot 10,06-tal tartja az amerikai Christian Miller 2023-ból, de Letsile Tebogo U20-as világrekordja is csak nyolc századdal jobb annál, amit Gout Perthben futott. Usain Bolt felnőtt világrekordja egyelőre még messze van, hiszen a jamaicai sprinter a 2009-as világbajnokság óta 9,58-as időeredménnyel tartja a csúcsot (200 méteren pedig szintén a berlini vb-ről 19,19-cel), de Gout csütörtökön újabb lépést tett afelé, hogy a jóslatok szerint ő legyen az, aki majd megdönti a legendás rekordo(ka)t.

– Néha idegesítő, de vannak olyan dolgok, amiket nem lehet irányítani, és a szél is nyilvánvalóan ilyen. Azt viszont meg lehet tanulni, hogy hogyan kell hátszélben vagy szembeszélben futni – nyilatkozta a győzelme után Gout Gout, aki a harmadik ausztrál atléta lett a történelemben, aki a 100 métert tíz másodperc alatt teljesítette. – A tíz másodpercen belüli eredményben minden sprinter reménykedik, és az, hogy ez már a szezon elején összejött, igazán nagyszerű, és csak növeli az önbizalmamat a fő számomra, a 200 méterre.

A 200 méteres versenyre vasárnap kerül sor, abban a versenyszámban Gout a felnőttek között is óceániai rekordot tart a tavalyi, 20,04 másodperces futásával. Az U18-as világrekordot Erriyon Knighton tartja 19,84-gyel.

A Usain Bolt-utódnak kikiáltott Gout Gout 9,99 mp-es ideje a 100 méteres előfutamban: