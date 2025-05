A Győr kiütötte a Fradit és – vélhetően – visszavette a bajnoki címet

Bajnoki döntőnek is beillő mérkőzést játszott egymással szombaton a női kézilabdázás két hazai csúcsgárdája. A Győr és a Ferencváros bajnoki rangadójára már hetekkel ezelőtt minden jegy elkelt az Audi Arénába, ahol egy tűt sem lehetett leejteni. Noha a vendég FTC-t 550 szurkolója kísérhette csak el, ennek ellenére a Fradi-tábor nem egy esetben még túl is kiabálta a nem éppen csendesen szemlélődő mintegy 4500 hazai drukkert. Mindenesetre amikor a vendégszurkolók némi rassz felhanggal kísérve beleordították az Audi Aréna légterére, hogy a győriek sose lesznek bajnokok – a Rába-partiak „csak" 17-szer voltak aranyérmesek eddig –, előbb döbbent csend volt a túloldalról a válasz, majd gúnyos kacaj, végül egy fülsiketítő „hajrá ETO" zárta a hazai nézők válaszát.

A Fradi-tábor a meccsen sokszor túlkiabálta a sokszoros túlerőben lévő győrieket a csúcsrangadón Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Krizsán Csaba

Fradi vagy Győr: aki nyer, az nemcsak mer, hanem bajnok

A két együttes története 113. összecsapására készült, és a kiélezett viaskodást tekintve mindenképpen fontos adalék, hogy az elmúlt lassan öt esztendőben mindig a pályaválasztó nyerte a csúcsrangadót. A meccs előtt a Fradi vezetett a Győr előtt egy ponttal a bajnoki tabellán, és bármilyen eredmény szülessen a rangadón, annak megfelelően lesz bajnok egyik vagy másik zöld-fehér csapat:

ha a fővárosiak pontot szereznek a mérkőzésen, akkor az élen maradnak és nagy valószínűséggel megvédik a címüket

ha a Győr nyeri a találkozót, akkor valószínűleg bajnok is, mert egypontos előnyre tehet szert a Fradi ellen, amit az utolsó két fordulóban meg kell őriznie

döntetlen esetén a Ferencváros előnyben marad, a Győrnek így nem jó az iksz, csak a győzelem

a Fradi a Vác és a Fehérvár ellen játszik még

a Győr szintén a Fehérvár, valamint a Budaörs ellen lép még pályára.

Márton Gréta és Emily Bölk mindent megtett a Fradi sikeréért Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Krizsán Csaba

Még a halottak is feltámadtak…

Ahogy mondani szokták, egy ilyen meccsre még a halottak is feltámadnak, és ennek megfelelően a győriek részéről sokáig sérüléssel bajlódó Fodor Csenge, míg a fővárosiaknál a szezon végén távozó Szöllösi-Zácsik Szandra nemcsak felépült, hanem gólokkal is bizonyította, egyik oldalon sincs gond a lelkierővel és felkészültséggel.

A győriek keretében kettő, míg a Fradiéban hét magyar játékos kapott helyett, és amikor felharsant a kezdő sípszó, a hazaiaknál mind Győri-Lukács Viktória, mind a már említett Fodor is a pályán volt, míg a vendégeknél a balszélső Márton Gréta, illetve Klujber Katrin kezdett, ugyanakkor az év végén távozó Maszlova a kispadot koptatta.

A meccs első öt percében szinte csak a Fradi-tábor hangját lehetett hallani, ugyanis a címvédő fővárosiak – tanulva a tatabányai kupadöntőből – ezúttal már a kezdősípszónál megérkeztek a meccsbe, és 2-3 góllal elhúztak. A győrieket szinte egyedül tartotta versenyben Nze Minko, és amikor a csapattársai végre ráébredtek arra, hogy hol is vannak, hirtelen elkezdtek a francia szintjén játszani, ami azt jelentette, hogy a 15. percben Bölk eladott labdáját követően Nze Minko kiegyenlített (5-5). És ez volt az a pillanat, amikor Allan Heine fejében átfuthatott az Odense elleni BL-negyeddöntő visszavágójának utolsó támadása, mert gyorsan időt kért. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a győriek innentől kezdve képtelenek voltak ellépni a Fraditól, és a vendégek, összekapva magukat, egygólos előnnyel mehettek a szünetre (14-13).

Győri-Lukács a második félidőben remekelt Fotó: Szabó Miklós

Lett egy ezredese a Győrnek, Nze Minko

A második félidőben a Fradi több alkalommal is képes volt kétgólos előnyhöz jutni, és az első 6-7 percben úgy tűnt, akár arra is képesek lesznek a fővárosiak, hogy a találkozó ezen szakaszában eldöntsék nemcsak a meccset, de a bajnokságot is. Aztán a győrieket az egyre magasabb üzemi hőfokon tomboló szurkolótábora belehergelte a játékba, és

a találkozón már az ezredik találatát elérő – majd rögtön az 1001.-et is – Nze Minko vezetésével negyedóra elteltével hirtelen már néggyel vezettek a hazaiak (23-19).

Allan Heine nem győzte kikérni az idejét, ekkor már a harmadiknál járt a Ferencváros vezetőedzője. Sajnos azonban a kispadon nemcsak Simon Petrát találta meg, hanem az addig jegelt Maszlovát is. Utóbbi gyorsan elszórt egy-két labdát, úgy mozgott, akin pontosan látszott, semmi kedve nincs az egészhez.

A győriek a rangadó hajrájában simán játszották át a Fradi védelmét Fotó: Szabó Miklós

Per Johansson nagy dobása, hogy Sakót betette a kapuba, míg Heine nagy tévedés Maszlova pályára küldése

A Győr ráadásul kapust cserélt, ugyanis Sandra Toft is messze volt a BL-ben vagy éppen a kupadöntőn látott formájától, és a helyére érkező

Hatadou Sako nemcsak az FTC játékosait kergette őrületbe, hanem a Fradi-tábort is, akik előtt mutatta be egymás után a bravúrjait.

Azonban az, hogy a Győr a 48. percben öt góllal vezet a Fradi ellen (25-20), még nem jelenti azt hogy nyerni is fog – fogalmazott egy hazai szurkoló, emlékeztetve mindenkit a március eleji kupadöntőre. Többen azonnal leintették, hogy ne károgjon…

Ám sokakban meghűlt a vér amikor a Fradi kettős emberelőnyben támadhatott a minusz háromért, ám

a hazai szurkolók aranyba akarták foglalni Maszlova nevét, aki ebben a helyzetben a tisztán álló Fradi-játékosok helyett a győrieknek passzolt.

Az orosz sokadik hibáját Laura Glauser javította, amikor hetest fogot, ám az ellentámadás végén Bölk lövését Sako fogta. Heine mintegy minden mindegy alapon ismét a Simon-Klujbernek szavazott bizalmat – egy fradista érzelmű néző szerint Maszlovával a mezt is levetethette volna –, és a két magyar összjátéka újabb csodagólt eredményezett. Ám ez csak ahhoz volt elegendő, hogy a 25. perc végén csak ötgólos hátrányban kezdje a címvédő a rangadó hajráját.

Néha három Fradi-védő is kevés volt ahhoz, hogy megakadályozza a győriek gólját Fotó: gyorietokc.hu

Az űrkézilabdát bemutató Győrnek nem találta ellenszerét a Fradi

A Fradi azonban ezúttal nemhogy egyenlíteni nem tudott, de teljesen szétesett a rangadó utolsó perceire, és a végén 32-24-es súlyos vereséget szenvedett.

A győriek sikere azt jelentette, hogy két fordulóval a vége előtt átvették a vezetést a bajnokságban, és vélhetően a klubtörténetük 18. bajnoki aranyát zsebelhetik majd be.

A győri szurkolók nem felejtették el a Fradi-tábor meccs előtti rigmusait, amire a meccs lefújását követően válaszoltak: „Indul a busz", illetve, hogy azt beszéli már az egész város, jól lesz…ott a Ferencváros. Noha a trágársággal nem értünk egyet, de az tény, ezen a napon a Fradi nem volt ellenfele a második félidőben űrkézilabdát bemutató Győrnek.