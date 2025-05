VAR-parádé Olaszországban, Conte és Inzaghi is felrobbant, nem maradt edző a kispadokon

Simone Inzaghi csapata három sorsdöntő pillanatban is rosszul jött ki a VAR-vizsgálatból: a Lazio első gólját a pályán les miatt elvették, aztán a videóvizsgálat után mégis megadták, VAR-közbelépés kellett a rómaiak második találatát hozó tizenegyes megítéléséhez is, s a hosszabbításban, amikor harmadszor is vezetést szerezhetett volna az Inter, a VAR megtartotta a pályán hozott lesdöntést.