Szeretetcunami és fanyalgás – így reagáltak a szurkolók Rossi szerződéshosszabbítására

Marco Rossi igazi ikonnak számít hazánkban. A Budapest Honvéddal bajnoki címet szerzett olasz tréner 2018-ban vette át a romokban heverő nemzeti tizenegyet, s a Nemzetek Ligája C divíziójából indulva régen látott magasságokba vezette. Idővel 2025 decemberéig hosszabbított vele az MLSZ, amely most ötéves szerződést kínált a sikeredzőnek.

Marco Rossi mosolyoghat, a szurkolók szeretik Magyarországon Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Marco Rossi a legjobb döntés!

A rendkívül népszerű, a magyar állampolgárságot is felvevő Rossira most ismét kommentáradat zúdul – a „billentyűhuszárok” ezúttal sem tétlenkedtek. Ezrével, tízezrével záporoznak a lájkok és a hozzászólások a hírre, miszerint folytatódik a Rossi-éra Magyarországon. Sokak számára a kapitány neve összeforrt az olyan élményekkel, mint a részben hazai rendezésű 2021-es és a 2024-es Eb, az angolok idegenbeli 4-0-s legyőzése, a németek oda-vissza verése és az A divíziós szereplés a Nemzetek Ligájában.

„A legjobb döntés!” − fogalmazott tömören egy drukker, egy másik kicsit bővebben reagálva írta: „Nagyon jó döntés! Szerintem pozitív, hogy a vb-selejtező eredményektől függetlenül hosszabbítottak vele! Tegyük hozzá, az MLSZ-nek lépnie is kellett, hiszen az év végén lejárt volna a szerződése.”



Marco Rossi most már egy igazi Magyar Hungaricum lett

„Nagy kincs, hogy ő van nekünk, reméljük, még nagyon sokáig” örvendezett egy kommentelő, egy másik szerint lehet reménykedni, hogy 1986 után újra világbajnokságon szerepelnek Détári Lajosék utódai.

„Helyes döntés! Ő mer fiatalítani! Ez még kettő vb-selejtezőt jelent! Talán így van még remény átélni…”

Szoboszlaiék megrekednek?

Marco Rossi gyakran emlegeti, hogy eljutnak hozzá a negatív kommentek, s nem is palástolja, hogy ezek zavarják őt. Várható volt, hogy a túlnyomó többségben lévő pozitív jelző, építő gondolat között kritikák is megjelennek. Olyan is írt, aki jelezte, hogy kedveli a szövetségi kapitányt, mégsem érti, miért kellett ilyen hosszú távra elköteleződni mellette.

„Az eredménytelenséget jutalmazzák… erre nincsenek szavak” − fakadt ki egy hozzászóló a szövetség Facebook-oldalán, volt, aki egy korábbi ígéretét kérte számon. „Addig csak megtanul magyarul” − jelezte, hogy közel 15 év alatt − bár sok mindent ért − nem sajátította el a nyelvünket.

Többen a világbajnokságra való kijutást érzik veszélyben, tegyük hozzá, hogy a portugál, örmény, ír trió és az esetleges rájátszás sem ígérkezik könnyűnek.

„Én váltottam volna, vele sajnos nem fogunk kijutni a vb-re” − foglal állást egy reagáló, egy másik fájó emlékeket idéz.

„Arra emlékszik még valaki amikor az albánok oda vissza sz…ak bennünket és emiatt nem jutottunk ki a vb-re? Akkor is a Rossi volt a szövetségi kapitány.”

Nyilván az elkeseredettség is szól azokból, akik még nem látták világbajnokságon játszani a magyar labdarúgó-válogatottat. Íme egy teljesen kiábrándult álláspont:

Garantált helyben járás a következő öt évben, idősebb focirajongók válasszanak másik ország válogatottaiból

−olvasható.

Marco Rossi érdemei elvitathatatlanok, akkor is, ha a törökök elleni összesítésben 1-6-tal kiestek Szoboszlaiék a Nemzetek Ligája A divíziójából. A pályán – ahogy az utóbbi években olyan sokszor tették – adhatnak csattanós választ.