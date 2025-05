Marozsán Fábián nagy bravúrja után Djokovics-verő tinédzser ellen játszik

Marozsán Fábián nevét két éve világszerte megjegyezték a teniszrajongók, különösen a Carlos Alcaraz elleni bravúrjának helyszínén, Rómában, ahol az idei tornáig is kitartott a magyar teniszező népszerűsége. Marozsán Fábián ezt ki is használta, szombaton, a 16. kiemelt Andrej Rubljov elleni győzelmet során a közönség energiájából is táplálkozott.

Andrej Rubljov zsinórban harmadik vereségét szenvedte el, ezúttal Marozsán Fábián jelentett neki megoldhatatlan feladatot (Fotó: AFP/Thomas Coex)

– Jól dolgozik a közönséggel, élvezi, hogy tud agresszív lenni és irányítani a meccset, nyomást helyezett Rubljovra. Sok bréklabdát elveszített, de nem fordult negatív irányba a mentalitása. Bízom benne, hogy ezután még jobban tudja majd élvezni ezeket a meccseket, hiszen egy világsztárt győzött le így – mondta Marozsánról edzője, Hajdusík Roman.

A magyar teniszező egy fordulóval korábban, Joao Fonseca ellen azt is bizonyította Rómában, hogy az sem zökkenti ki, ha inkább ellenfelét támogatja a közönség.

Marozsán Fábián és Andrej Rubljov fordulatos párharca

Marozsán Fábián és Andrej Rubljov egy éven belül már negyedszer csapott össze, s rendre szoros meccseket játszanak egymás ellen, ami mindenképp a magyar teniszező dicséretére válik, hiszen Rubljov az utóbbi években stabil top 10-es játékos volt, még ha múlt héten, a gyenge idei salakszezonja miatt ki is csúszott onnan.