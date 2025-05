Megvan a magyar csapat első hivatalos partnere az új olimpiai ciklusra

Az MBH Bank 2022 óta stratégiai partnerként működik együtt a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Az elmúlt években a hitelintézet aktívan támogatta a hazai sportolók felkészülését, hogy a legjobb eredményeket érhessék el a 2024-es nyári olimpiai játékokon, miközben más hazai és nemzetközi versenyeken is biztosította a megfelelő hátteret a sikeres szerepléshez. A sikeres együttműködés folytatásaként az MBH Bank és a Magyar Olimpiai Bizottság újabb megállapodást írt alá, amelynek értelmében a pénzintézet a következő olimpiai ciklusban is a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos bankjaként, a bizottság partnereként támogatja a hazai sportolók felkészülését és versenyeken való részvételét.

Folytatódik a MOB és az MHB Bank együttműködése Fotó: Bodó Gábor

A hitelintézet célja, hogy hozzájáruljon az olimpiai eszme ápolásához, illetve a MOB célkitűzéseihez és tevékenységéhez. Az MBH Bank emellett támogatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az Európai Olimpiai Bizottságok, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének felügyelete alá tartozó sporteseményekre történő felkészülést és az azokon való részvételt.

– Büszkék vagyunk arra, hogy ebben a felkészülési ciklusban elsőként írhattunk alá stratégiai megállapodást a Magyar Olimpiai Bizottsággal, melynek értelmében továbbra is mint a Magyar Olimpiai Csapat partnere és hivatalos bankja aktívan hozzájárulhatunk a 2028-as Los Angeles-i olimpiára való felkészüléshez. A csapat tavalyi olimpiai sikere fontos inspiráció volt az MBH Bank számára is, mi magunk is törekszünk arra, hogy az olimpiai jelmondat szellemében „gyorsabban, magasabbra és erősebben” küzdjünk és kiváló eredményeket érjünk el, melyekre az egész ország büszke lehet – mondta Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója az ünnepélyes aláíráson.

– Az első mondat a köszöneté: az idén százharminc éves Magyar Olimpiai Bizottság nevében köszönöm az MBH Banknak, hogy továbbra is teljes mellszélességgel a Team Hungary mögött áll – idézi Gyulay Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét a hitelintézet sajtóközleménye.

Köszönjük az elkötelezettséget, a támogatást, amely nagyon sokat tett hozzá a párizsi sikerekhez és a csapat népszerűsítéséhez. Bízom benne, hogy a Los Angelesig vezető út legalább annyira izgalmas lesz, mint az, amit az elmúlt olimpiai ciklusban végigjártunk, és hogy a Magyar Csapat érmekkel és jó eredményekkel hálálja majd meg a bizalmat.

A 2024-es olimpiai játékok alatt az MBH Bank nagyszabású szemléletformáló kampányt indított „Szurkoljunk. Egymásnak. Legyél a saját utad győztese!” szlogennel, amely azon túl, hogy a hazai sportolóink támogatására buzdította a közönséget, azt az üzenetet is magában hordozta, hogy a szurkolás, a család, a barátok – és bank révén az ügyfelek – támogatása a mindennapi életben is fontos.

Ezen felül az MBH Bank, a MOB és a Visa, mint az olimpiai és paralimpiai játékok globális fizetéstechnológiai partnere, 2024 őszén egyedülálló kezdeményezés keretében Olimpiai kártyaképpel Visa Fenntartható kártyákat bocsátott ki, valamint Magyarországon elsőként vezette be a Visa Signature prémium bankkártyát, amelyet kizárólag az olimpián legjobb nyolc helyezést elért sportolók számára tett elérhetővé a hitelintézet. A bankkártyatermék bevezetéséért a 2024-es Visa Awards-on az MBH Bank elnyerte a „Product launch of the Year” díjat.

A hitelintézet továbbá számos együttműködésen keresztül, többek között a Magyar Úszó Szövetség kiemelt szponzoraként és több sportegyesület kiemelt partnereként is elkötelezett a magyar sportélet mellett.

Az MBH Bank márkanagykövetét is a sport világából választotta, 2024 decemberében lépett együttműködésre Kós Hubert olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszóval, aki a 2025-ös és 2026-os évben képviseli a hitelintézetet. A partnerség célja, hogy a sport világát közelebb hozzák mindenki számára, valamint, hogy megmutassák, a sport szeretete és a szurkolás hogyan tud hatni mindannyiunk életére. A sportolóval az MBH Bank médiakampányaiban találkozhat a közönség.

Az MBH Bank kiemelt célja, hogy a következő években is ösztönözze a hazai sportkultúra népszerűsítését és a közösségi összetartozás növelését, így a Magyar Olimpiai Bizottsággal ápolt hosszútávú együttműködés mellett, folyamatosan keresi az új lehetőségeket és partnerségeket ezen a területen.