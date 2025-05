Michael Jordant másolta a Denver sztárja, élet-halál harcra készülhetnek Jokicsék

A 2023-as NBA-bajnok Denver Nuggets újra életjeleket mutatott, és egyenlített az Oklahoma City Thunder elleni párharcban. Nikola Jokicsék a hatodik mérkőzésen 119-107-re nyertek, kiharcolva a mindent eldöntő hetedik találkozót vasárnapra. A Denver egyik legjobbja, Jamal Murray szerdán betegséggel bajlódott, a kanadai irányító játéka kérdéses volt, de végül vállalta a rettentően fontos mérkőzést.

Jamal Murry győzelemre vezette a Denvert az Oklahoma City Thunder ellen. Fotó: Getty Images

Jamal Murray megközelítette Michael Jordan teljesítményét

Murray rögtön négy pontot szerzett a meccs elején, s ezzel jelezte: betegen is készen áll arra, hogy győzelemre vezesse a csapatát. A Denver csak a második negyedben ingott meg, de a hazaiak a végjátékban kézben tartották a mecset. A negyedik negyed elején Murray egy hárompontossal már két számjegyűre növelte a Denver előnyét. Az irányító betegen végül 25 pontot, nyolc lepattanót és hét gólpasszt tett hozzá a 119-107-es sikerhez.

Murray teljesítménye megidézte a legendás 1997-es NBA-döntőbeli „flu game”-et, amikor Michael Jordan lázasan és gyomorproblémák ellenére 38 pontot dobott a Utah Jazznek, s győzelemre vezette a Chicago Bullst.

Jokics szintén remekelt

Nikola Jokics ismét elképesztett mindenkit: 29 ponttal, 14 lepattanóval és nyolc gólpasszal a Nuggets támadójátékának fő motorja volt. A szerb center olykor varázslatos megoldásokat is bemutatott, a védjegyének számító „máshova nézek, mint ahova passzolok" (no look) gólpasszokat is kiosztott a csapattársaknak. A kiegészítő emberek is hozzátettek a Denver meneteléséhez: Christian Braun playoff-karriercsúccsal 23 pontot és 12 lepattanót hozott, míg a 15 pontos Julien Strawther főleg a második félidőben tett hozzá a Nuggets sikeréhez.

Shai Gilgeous-Alexandert (kékben) megállították a Denver játékosai. Fotó: Getty Images

Strawther a harmadik negyedben egy 10-0-s sorozat közepén két triplát és egy ziccert vállalt magára, ez adta meg a végső lökést a győzelemhez.

A Denver viszont egy fontos játékosát veszítheti el a mindent eldöntő vasárnapi meccsre.

Aaron Gordon a harmadik negyed végén a combhajlítójához kapott, így kérdéses, hogy a bedobó vállalja-e a hetedik meccset.

Az Oklahomában Shai Gilgeous-Alexander 32 pontot dobott, ám a társai nem tudtak megfelelően támogatni a kanadai sztárt. Az alapszakaszban húsz pont felett átlagoló Jalen Williams mindössze hat pontot vállalt.