Artetának könnyebb? Emiatt szenvedhet a PSG a visszavágón

A két csapat már a londoni odavágó előtt is találkozott egymással a BL-idényben. Az alapszakasz második fordulójában az Arsenal hazai környezetben 2-0-ra diadalmaskodott, bár a PSG közel járt a gólhoz, a vendégek Nuno Mendes és Joao Neves révén kétszer is a kapufát találták el. Akkor Kai Havertz és Bukayo Saka találataival nyert Mikel Arteta együttese – ma Párizsban legalább ennyi gólra szüksége lenne, hogy elkerülje a kiesést és a tizenegyespárbajt, ugyanis az elődöntő hazai felvonását Ousmane Dembélé góljával 1-0-ra veszítette el az angol csapat , amely most sérülés miatt nem számíthat Havertzre. Az Ágyúsoknál Tomiyasu, Gabriel Jesus és a védelem oszlopa, Gabriel az egész idényre kidőlt, de Jorginho, Timber és Calafiori is a maródiak listáján van.

Dembélé szállította a győzelmet a PSG-nek az Arsenal elleni BL-elődöntő első mérkőzésén Fotó: AFP/ANADOLU/Mustafa Yalcin

Az Arsenal lehet a PSG harmadik angol áldozata

Ha a francia együttes teljesíti a küldetését, sorozatban harmadik Premier League-riválisát búcsúztatja, a nyolcaddöntőben a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool, a nyolc között pedig az Aston Villa volt az „áldozata”. A PSG idegenben megnyerte a párharc első felvonását, és ez jó előjel a párizsiaknak, tekintve, hogy eddig 19 alkalommal diadalmaskodtak vendégként egy európai kupasorozat kieséses szakaszának első mérkőzésén, és csak egyszer, a BL 2018/19-es kiírásának nyolcaddöntőjében a Manchester Uniteddel szemben búcsúztak.

Ezzel szemben az Arsenal, amely szombaton a bajnokságban hazai pályán kikapott a Kerkez Milossal felálló Bournemouth-tól, még sosem tudott megfordítani egy európai kupapárharcot hazai vereség után, mind az öt esetben kiesett.

Az egygólos hátrány ugyanakkor nem ledolgozhatatlan, ráadásul az Arsenal rögzített helyzeteinél sosem lehet nyugodt az ellenfél: már tavaly is Mikel Arteta csapata vezette a Premier League-et a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok számában, összesen húsz találattal, és ezt a formát átmentette erre az idényre is, decemberre ismét az élen állt a pontrúgásból elért gólok terén. A londoniaknak azonban ezeknél a szituációknál a védekezés már nem megy ilyen jól. Az idei Bajnokok Ligája-szezonban eddig 26 helyzetet engedtek pontrúgásokból, és az utóbbi két Premier League-meccsükön (a Bournemouth és a Crystal Palace ellen) is kaptak gólt szögletből. A PSG sem teljesít sokkal jobban e téren, Luis Enrique csapata 28 helyzetet engedett pontrúgásokból az európai kupasorozatban.

A szerda esti találkozón kulcsfontosságú lehet, hogy melyik csapat mennyire hatékonyan tudja majd kihasználni a rögzített játékszituációkban rejlő lehetőségeket.

Wenger: Artetának könnyebb

Az angolok egykori mestere, a csapatot 2006-ban a BL-döntőjébe kormányzó Arsene Wenger úgy véli, az Arsenalnak saját hite és ereje mellett egyéb fogódzója is akadhat a roppant nehéznek ígérkező szerdai mérkőzés előtt. Wenger szerint a Bajnokok Ligájában valamilyen mentális problémával mindig szembesülnek az edzők, akár otthon, akár idegenben játszanak. A francia edzőlegenda szerint most

az Arsenal mesterének, Mikel Artetának van könnyebb dolga, ugyanis azzal az egyszerű utasítással kell kiküldenie a pályára a csapatát, hogy bármi áron nyerje meg a mérkőzést. A PSG edzője ugyanakkor összetettebb feladattal szembesül: egyértelműen közölnie kell a játékosokkal, hogy a nyílt sisakos küzdelmet választja vagy az eredményt őrizve kontratámadásokra épít.

– A bekkelés nem igazán van benne a párizsiak DNS-ében. Luis Enrique már elmondta, hogy ezt meccset is meg akarják nyerni, s véleményem szerint a döntőbe jutás küszöbén, otthon játszva nagyon nehéz lesz passzívnak maradniuk – fogalmazott a londoniakat bő másfél évtizedig irányító szakember.