A szlovák csapat legyőzésével immáron biztos Eb-résztvevő a magyar válogatott

A Chema Rodríguez szövetségi kapitány által felkészített Magyarország négy forduló után hét ponttal állt, és vezette a jövő januári kontinenstorna 2. selejtezőcsoportját, amelyet éppen a tegnapi ellenfél, a szlovák együttes tavaly novemberi, 37-32-es legyőzésével kezdett meg. A szlovákok szerzett pont nélkül várták a magyar válogatottat, amely előzetesen tudta: egy ponttal bebiztosítja részvételét az Eb-n.

A szlovák válogatotton át vezetett a magyar csapat útja az Eb-re (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Góllal debütált Perel Andrej

A magyar csapat Szita Zoltán találatával már a 41. másodpercben megszerezte a vezetést. Erre rögtön válaszoltak a szlovákok, csakúgy, mint később Imre Bence góljára. A folytatásban Szita ismételt, majd Ilics Zoran is betalált, kétgólosra növelve a magyar előnyt.

Innen még visszakapaszkodott a hazai csapat, ám Magyarország a 10. percre már 7-3-ra elhúzott. Nagyjából ez a differencia megmaradt a következő tíz percben is a felek között, ez pedig lehetőséget kínált Chema Rodrígueznek arra, hogy „élesben” is kipróbálja a junior világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrejt, aki először tagja a felnőtt válogatott keretének. A Spanyolországban légióskodó, klubszinten a CB Ciudad de Logrono együttesét erősítő balátlövő ezen az estén nemcsak a debütálását, hanem az első gólját is ünnepelhette, a 21. percben ő alakította 15-10-re az állást. Félidőben 20-15-re vezetett a vendég magyar válogatott.

A második játékrészben tovább nyílt az olló

A szünet után már nem Palasics Kristóf, hanem Bartucz László védte a magyar kaput. Bartucz az első tíz percben mindössze három gólt kapott, elől viszont öt találatot termeltek a csapattársak, így húsz perccel a vége előtt 25-18-ra vezetett a vendéggárda. A hajrában tovább nyílt az olló, a 45. percben, 29-19-nél már tíz volt közte, a végén pedig úgy tűnt, mintha a szlovákok fel is adták volna a meccset. A végeredmény 39-24 lett, ezzel megnyerte selejtezőcsoportját, és biztosította helyét a 2026-os Eb-n Chema Rodríguez együttese.