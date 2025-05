VAR-botrány: a paksi Szabó János csillogó fejét nem vették észre! Ezért bukott el az FTC?

A Ferencváros és a Paks kupadöntőjén az ulloi129.hu beszámolója szerint a hosszabbítás első félidejének elején 124 másodpercig tartó játékmegszakítás alatt vizsgálta a VAR-kocsiban a jelenetet Erdős József és Andó-Szabó Sándor párosa, de ez sem volt elég ahhoz, hogy jól végezzék a munkájukat. A bizonyítéknak szánt kép alapján egyértelmű ugyanis, hogy hibásan húzták be a védők sárga vonalát, mivel a paksi Szabó János feje előrébb van, mint a lesen megállított, 20-as mezben játszó Adama Traoré.

Nem a VAR, hanem 11-esek döntöttek, és a végén a Paks örülhetett (Fotó: Mirkó István)

– A hosszabbítás szünetében a televízióban is bemutatott, bizonyítéknak szánt kép alapján egyértelmű ugyanis, hogy hibásan húzták be a védők sárga vonalát, hiszen azt a Pesics előtt helyezkedő Vas Gáborhoz húzták be. Csak épp ezen a vonalon átlóg a paksi balhátvéd, Szabó János fényesen csillogó kobakja. Azt nem állíthatjuk százszázalékos biztonsággal, a kamerákhoz kalibrált VAR-rendszerhez hozzá nem férve, hogy nem volt les a gól, az azonban egészen biztos, hogy a Pintér Csaba és partjelzője által a pályán meghozott döntést megváltoztató VAR-döntés hibás alapokon állt – írja a portál.