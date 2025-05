A Real Madridba tartó Xabi Alonso felmászott a kerítésen a lelátóra, érzelmesen búcsúzott

Lejátszotta az utolsó hazai meccsét a Bayer Leverkusen a szezonban, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a Bundesligát második helyen záró együttes vezetőedzője, Xabi Alonso elbúcsúzott a szurkolóktól. A spanyol tréner nyáron minden bizonnyal a Real Madrid kispadjára fog leülni, a bejelentés akár már a héten megtörténhet. Az érzelmes búcsút azt sem tudta elrontani, hogy a Borussia Dortmund 4-2-re nyert a BayArénában.

Felejthetetlen partit csaptak a Bayer Leverkusen-szurkolók Xabi Alonsónak (Fotó: Anadolu/Hesham Elsherif)

Ahogy az alábbi videón jól látható, Alonso a lefújást követően a legfanatikusabb drukkerekhez kiment, ahol búcsúbeszédet mondott.

Személy szerint a játékosoktól és tőletek, szurkolóktól való búcsú nekem ma fontosabb volt, mint az eredmény. Ez volt az utolsó hazai meccsem, és újra éreztem ezt a különleges kapcsolatot veletek, erre nagyon büszke vagyok. Ez a klub a szívemben mindig egy különleges helyen lesz.

A korábbi kiváló középpályás 2022 októberében érkezett Leverkusenbe, s két és fél idény alatt mindent megváltoztatott a csapat körül. A háromvédős rendszerre való átállás, az új megközelítés, a játékosok motiválása odáig vezetett, hogy az első félszezonjában a kieséstől megmentette a csapatot, majd a következő, 2023/2024-es idényben minden várakozást felülmúlva megnyerte a Bundesligát. A gyógyszergyáriak a bajnokságban mindezt veretlenül, a Bayern Münchenre 18 pontot verve ért célba, az utolsó perces győztes gólok ekkor egyet jelentettek a Leverkusennel. A mostani évadban a kettős terhelés meglátszott a csapat teljesítményén, de a bajnokságban megszerzett második hely és a BL-nyolcaddöntő miatt Xabi Alonsónak nem kell szégyenkeznie. A Dortmund elleni meccset követő sajtótájékoztatón ezekről a felejthetetlen pillanatokról is beszélt.

Sok különleges pillanatot éltünk át közösen, és vegyes érzés volt az utolsó hazai mérkőzés. Hálásak vagyunk azért, amit az elmúlt három évben elértünk. Rengeteget változtam az évek alatt, sok közös élményben volt részünk. Szerencsére a legtöbbjük jó volt, a mai talán nem, de ezt gyorsan el fogom felejteni. Amit itt Leverkusenben megéltem, az nagyon különleges volt.

Nem Xabi Alonso volt az egyetlen búcsúzó

A spanyol mellett a 29 éves védő, Jonathan Tah is távozik Leverkusenből. A német szerződése az idény végén lejár, s a felek ezt nem hosszabbítják meg, a sajtóhírek szerint a Barcelona mellett a Manchester United és a Bayern München is érdeklődik Tah iránt. Ha Alonsóra azt írtuk, hogy beírta magát a klub történelmébe, akkor ez a 35-szörös német válogatott labdarúgóra hatványozottan igaz. Tah 2015-ben a hétvégén az első osztályba visszajutó Hamburger SV-től igazolt a Bayerhez, ahol eddig 401 mérkőzésen lépett pályára. A bajnoki cím mellett egy Német Kupa-győzelmet is bezsebelt a tíz év alatt.

A Bayernben köt ki az egyik legnagyobb német tehetség?

S a távozók sora itt még mindig nem érhet véget. A 22 éves támadó középpályás, Florian Wirtz szerződése 2027 nyarán jár le, de a képességeiről sokat elmond, hogy kora ellenére a mostani már a hatodik szezonja volt a felnőttek között. A német csak a Bundesligában 24 gólban vállalt szerepet, ezért a Bayern München már nyáron megszerezné. A Bild értesülései szerint a bajorok készek akár százmillió eurót is fizetni érte, a Leverkusen egyelőre fontolóra veszi az ajánlatot, de a helyzetét nem segíti, hogy a játékos maga is a távozás szélén van. Erről beszélt még a pénteki sajtótájékoztatón.

Mindenképpen vonzó számomra, hogy egyszer elhagyjam a komfortzónámat, és valami újat tapasztaljak. Elég jól ismerem az öltözők világát, és meggyőződésem, hogy bárhová is megyek, gyorsan beilleszkedek majd.

Egyébként a Manchester City is élénken érdeklődik Wirtz iránt, az angol együttes benne látja Kevin De Bruyne tökéletes utódját. Mozgalmas nyár jön tehát a Leverkusennek, hiszen még Xabi Alonso utódja sincs meg…