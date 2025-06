A fiatalok „kergetik” Gulyás Michelle-t, akinek két dolog még nagyon hiányzik

Sok kérdést hordozott magában az öttusában bekövetkezett változás. A lovaglás kikerült az öt versenyszám közül, helyette egy akadálypályát kell teljesítenie a versenyzőknek, ami komoly feladatot adott, mert amellett, hogy át kellett alakítaniuk az edzéseiket, meg kellett tanulniuk az új versenyszámot is.

Gulyás Michelle ott folytatná, ahol Párizsban abbahagyta, a dobogó tetejére állna az év valamelyik fő versenyén. Fotó: AFP

Gulyás Michelle megbirkózott a nehezített követelményekkel

A klasszikus öttusa utolsó olimpiai bajnoka, a Párizsban aranyérmet nyerő Gulyás Michelle az idei világkupa-sorozat első, kairói állomásán negyedik helyen zárt, majd áprilisban, a hazai rendezésű vk-versenyen a dobogó tetejére állt. Nemcsak a sportág, de a mezőny is változott, megérkeztek a fia­talok, akik már korábban versenykörülmények között is kipróbálták az új versenyszámot. A nehezített körülményekhez azonban kitűnően alkalmazkodott olimpiai bajnokunk.

– Úgy érzem, a magyar világkupa-állomás óta még jobb formában vagyok, most jönnek majd a fő versenyek, ezekre időzítettük a csúcsformát.

Az volt a cél az eddigi versenyeken, hogy elsajátítsam az új öttusát, hogy az akadálypályán fel tudjam venni a versenyt a fiatalokkal. Úgy érzem, hogy ez sikerült, úgyhogy már nagyon várom, hogy megmutassam, mennyi van még bennem. Az olimpia után mindig van generációváltás, sok felnőtt versenyző ilyenkor szokott pihenni egy évet és családot alapítani. Ez most is így volt, az élmezőnyből többen voltak olyanok, akik abbahagyták és a családra helyezték a hangsúlyt.

A fiatalok másfél éve gyakorolják akadálypályát, így nagyon hamar felvették a versenyt a felnőttekkel, és mivel sok pontot ér ez a szám, kulcsszerepe van a versenyeken – mondta a Magyar Nemzetnek Gulyás Michelle.

Bővíteni szeretné az aranykollekcióját

Olimpia bajnokunk hozzátette, az akadálypálya mellett edzőivel külön hangsúlyt helyeztek arra is, hogy a lövészettel kombinált futásban is fejlődni tudjon. Fontos volt erre a számra is komolyabban odafigyelni, mert a sportág változásával sűrűbb lett a mezőny.

A vívásnak kicsit elvették a jelentőségét, az akadálypályának pedig nagyobb hangsúlyt adtak, így sűrűn indulnak a versenyzők a futásnál. Nem lehet akkora előnyre szert tenni, mint az eddigi pontszámítás alapján, ezért mindenképpen prioritás az, hogy jól fusson és lőjön az ember. Szerencsére nekem a lövészetemmel eddig nem volt probléma, remélem, hogy ezután sem lesz. A cél, hogy a futásban annyit fejlődjek, hogy felvegyem a versenyt a legjobb futókkal is

– árulta el a felkészülésének részleteit a 24 éves öttusázó.

Az év fő versenyei most következnek majd. Először a július 4–6. közötti alexandriai vk-döntő, majd a július 21–27. közötti madridi Európa-bajnokság és végül a világbajnokság Kaunasban augusztus 26–30. között. Gulyás Michelle-nek előbb sikerült egyéni olimpia bajnoki címet nyernie, mint világbajnokságot vagy Európa-bajnokságot, így nem volt nehéz meghatározni az új olimpiai ciklus céljait.

Ebben az olimpiai bajnoki ciklusban az a cél, hogy egy Európa- vagy egy világbajnoki címet nyerjek. Ha ez idén sikerül, nagyon fogok örülni neki, de ha nem jön össze, akkor sem leszek szomorú.

Az idei év arról szól, hogy alkalmazkodjak az újdonságokhoz, nincsenek extrém elvárásaim magammal szemben. Szorgalmasan edzek, ha minden jól megy és pihenten megyek a versenyre, akkor jól tudok teljesíteni – tette hozzá Gulyás Michelle.

A Magyar Nemzet videósorozatában Gulyás Michelle elárulta, hogy mikor lesz ideje egy kis kikapcsolódásra a versenyszezonban.