Manhercz pólójáról leszedték a BL-győztes emblémát, Kubatov is megszólalt + videó

A Ferencváros a harmadik negyedben húzott el ellenfelétől, s nyert 13-11-re, többek között Manhercz Krisztián remeklésének köszönhetően, ugyanis a válogatott csapatkapitánya hat gólt lőtt az aranycsatában. Az FTC első magyar csapatként ismételte meg egy évvel korábbi diadalát a legrangosabb európai kupasorozatban, immár harmadik végső sikerével pedig az OSC-t és a Vasast maga mögött hagyva magyar csúcstartó is lett. Utóbb kiderült, a BL-döntő legértékesebb játékosának választott Manhercz Krisztián pluszmotivációt kapott a csapattársaitól.

A hatgólos Manhercz Krisztián vezérletével az Ferencváros nagy győzelmet aratott. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Személy szerint nekem nagyon sokat jelent az ő sikere. Az első időszaka a Ferencvárosnál nem sikerült túl jól, de nagyon örülök, hogy másodjára már minden tökéletesen alakult – utalt az MTI-nek Vogel Soma arra, hogy az egyik legjobb barátja, Manhercz a 2017/18-as szezon után tavaly nyáron igazolt ismét a zöld-fehérekhez. – Talán elárulhatom, hogy a csapattól kapott egy kis pluszmotivációt, ugyanis a pólójáról leszedtük a BL-győztes emblémát, ezzel jelezve, hogy neki ezt még ki kell vívnia.

A magyar válogatott világklasszis kapusa a negyedik negyedben remekelt a szerbek elleni döntőben.

– Néha kicsit haragszom magamra, mert ha a meccs elején is úgy védek, mint a negyedik negyedben, akkor talán simább lett volna. Persze ezt sosem tudjuk meg. Személy szerint kifejezetten élvezem azt, amikor nyomás van rajtam, amikor izgalmas a meccs, de szerintem ez az egész csapatra jellemző – mondta Vogel.

Manhercz Krisztián: A csapat érdeme a BL-győzelem

Manhercz Krisztián úgy fogalmazott, szerencsére már most elég gazdag pályafutást tudhat a magáénak, s ugyan rangsorolni nem szeret, de az kétségtelen, hogy ez az egyik legnagyobb siker a karrierjében.

Bár más stílusú játékos vagyok, de kimondva, vagy kimondatlanul egy korszakos egyéniség, az olimpiai bajnok Varga Dénes helyére érkeztem. Ha nem is egymagam, de örülök, hogy sikerült betölteni azt az űrt, amit a távozása jelentett. De ez ugyanúgy a csapat érdeme, ahogy a BL-győzelem is

– mondta Manhercz, aki a Győri ETO vasárnap ugyancsak BL-győzelmet ünneplő női kézilabdázóinak is gratulált.

Nyéki Balázs vezetőedző szerint nem lehet különbséget tenni, hogy az FTC számára a tavalyi vagy az idei diadal volt nehezebb.

– Mindkettő másért volt nehéz, az előző idényben senki nem várta, hogy megnyerjük, most viszont mindenki minket akart legyőzni. A döntőt sosem a taktika dönti el, de persze kell a jó stratégia. Most is váltani kellett a harmadik negyedben, akkor már erélyesebben szóltunk a fiúknak, mert muszáj volt gyorsabb vízilabdára váltani, hogy rendezetlen védelem ellen több gólt szerezhessünk. A Novi Beograd ügyesen lassította a játékunkat az ő sebességükre. Ebben nagyon jók, de mi tudunk ennél gyorsabban játszani. Szerintem ebben meg is újítottuk a vízilabdát – jegyezte meg a Fradi trénere.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a döntő után következőket posztolta a Facebookon:

„Megvédtük a Bajnokok Ligája-címet. Ez magyar klubnak még soha nem sikerült.

Nemcsak a sportág, hanem az egész magyar sport történetének egyik legnagyobb sikere.

Hihetetlen látni, ahogy ez a csapat hitből, munkából és alázatból felépít valami olyat, ami eddig elérhetetlennek tűnt.

Köszönöm a játékosoknak, az edzőknek, a stáb minden tagjának, aki ennek a történetnek a részese volt. Büszke vagyok rátok, bajnokok!”