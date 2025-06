Dániában állítják: csalás történt a Győr BL-döntős ellenfelénél

Az Aalborg a dán bajnoki cím mellett a BL-től is elütheti a Skjernt

Minderre azért most, majdnem egy évvel később derült fény, mert aktuálisan a férfikézilabda-bajnokságban is emiatt áll a bál Dániában. A férfiak között alapból egy BL-helyet kapnak a dánok, tavaly pedig a szabadkártyát is megkapták, ám mivel a bajnoki döntőt az alapszakasz első két helyezettje – az Aalborg és a Fredericia – vívta egymással, ezért akkor nem volt gond az indulók kilétével. A mostani idényben más a helyzet, hiszen az alapszakaszgyőztes Aalborg ellenfele az alapszakaszban nyolcadik helyezett Skjern lett a fináléban. A Veszprémet a 2018-as BL-nyolcaddöntőben elbúcsúztató klubnál pedig hiába örültek, hogy a döntővel megvan a BL-szabadkártyás lehetőség is, a szövetség tájékoztatása szerint a Skjern csak aranyérem esetén indulhat el egyáltalán európai kupasorozatban.

Ennek oka, hogy a nőkhöz hasonlóan a szabadkártyát (majd az Európa-liga-indulók mezőnyét) nem a rájátszás, hanem az alapszakasz alapján osztják ki, így ha az EHF kedvez Dániának, akkor a bajnok mellett a GOG lesz Bajnokok Ligája-résztvevő.

A finálé első meccsét odahaza négy góllal nyerte meg az Aalborg szerdán este, így a Skjernnek megcsappant az esélye a BL-indulásra. A klubnál mégis úgy vélik, hogy ezüstérem esetén is igenis jogosultak a Bajnokok Ligájára, ezért a dán szövetséghez fordultak az ügyben – legkésőbb június 17-ig kell döntést hozni, ugyanis addig kell leadni a nevezéseket az EHF-nél.