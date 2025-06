Itt a vége, vagy folytatódik a Veszprém–Szeged bajnoki döntő?

A One-Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged férfikézilabda bajnoki döntő múlt pénteki első, veszprémi mérkőzése pont olyan volt, mint amit mindenki várt, fordulatos, parázshangulatú meccset játszott a két hazai topcsapat. Bár az első húsz percben a Szeged egyértelműen a címvédő fölé kerekedett, már öt góllal is vezetett, de Veszprém fokozatosan átvette az irányítást és a végjátékban bebiztosította a győzelmét. A 34-32-es végeredményt hozó találkozó után szerdán este a Pick Arénában (tv: M4, 18.30) a veszprémiek győzelmével eldőlhet a bajnoki arany sorsa, ha nem így történik, vasárnap Veszprémben már biztos bajnokot avatnak.

Michael Apelgren remekül felkészítette a Szegedet, elégedett volt csapata hozzáállásával, de a játékban talált hibákat. Forrás: Veszpremhandball.hu

Nem keseregnek a vereség után Szegeden

A Szeged a legjobb arcát mutatta a pénteki mérkőzés elején. Érezhető volt, hogy aprólékosan felkészültek a Veszprém játékából, nemcsak az alaptaktikát, de egy-egy játékos váratlan húzását is ismerik, és ismerik az ellenszert is. Bár nem lehet azt mondani, hogy a végére teljesen leült a csapat, és rosszul játszottak volna, de hoztak néhány rossz döntést, ami megpecsételte sorsukat.

– A hozzáállással abszolút elégedett voltam pénteken. Mindenki küzdött az utolsó pillanatig, megfelelő módon képviselte a klubot.

A győzelemről apró dolgok döntöttek, de büszke voltam a teljesítményünkre. Fontos pillanatokban jobb százalékban kell jó döntéseket hoznunk majd szerdán. Nem volt könnyű a hazaút, mert azt éreztük, hogy jó esélyünk volt arra, hogy legyőzzük hazai pályán a Veszprémet.

De nincs idő keseregni, egy szabadnap után folytattuk a felkészülést – nyilatkozta a szegedi klub hivatalos oldalának Michael Apelgren a szegediek vezetőedzője.

Hugo Descat klasszisteljesítménye döntő volt az első mérkőzés hajrájában. Forrás: Veszpremhandball.hu

Descat extra teljesítménye döntő volt Veszprémben

A Veszprém játéka a második félidőre sokat javult, gyorsabban és precízebben játszottak, de emellett szükség volt extra teljesítményre is. Ezt Hugo Descat tette hozzá, aki a hajrában szerzett két klasszisgólja mellett egy hétméterest is biztos kézzel értékesített. A francia válogatott balszélső a második mérkőzés előtt arról beszélt a klub hivatalos oldalán, hogy Szegeden nem ragadhatnak be a meccs elején, mert az könnyen a bajnoki cím elodázást jelentené.

– Az első mérkőzés tapasztalatai világosan megmutatták, hogy nem kezdhetjük még egyszer így a mérkőzést, főleg egy ilyen kvalitású ellenféllel szemben.

Pénteken az első 15-20 percben nem tudtuk hozni azt az intenzitást és pontosságot, amire képesek vagyunk. Azonban továbbra is mentünk és küzdöttünk minden labdáért, aminek meg is lett a gyümölcse, hiszen a szünetben már csak két találat volt a hátrányunk. Szerdán azonban már az első perctől kezdve magasabb fokozatban kell teljesítenünk. Stabil védekezéssel és koncentrált támadójátékkal kell előállnunk.

Emellett jobban kell gazdálkodnunk majd a helyzeteinkkel is, mert egy kiélezett párharcban minden elhibázott lehetőség megbosszulhatja magát – mondta Descat.

A Szeged megakadályozná, hogy a Pick Arénában ünnepeljen bajnoki címet a Veszprém. Forrás: Veszpremhandball.hu

Váratlan húzások dönthetnek

Éppen Descat végjátékban látott teljesítményét emelte ki Juhász István István is. A Magyar Kézilabda-szövetség szakmai igazgatója rámutatott, hogy a bajnoki döntőben az apró, de annál fontosabb váratlan húzások hozhatják meg a sikert.

Ezeket a kiélezett mérkőzéseket általános dolgok nem szokták eldönteni. Mindig az dönti el, hogy tud-e valamelyik játékos olyan extra megoldást vagy extra motivációt találni, amivel olyan helyzetet teremt, amire a másik nem tud reagálni. Ez fog dönteni a folytatásban is, ahogy pénteken is ez döntött. Önbizalommal teli Veszprém megy Szegedre, elválik, hogy a szegediek mennyire tudnak fölnőni ehhez a helyzethez

– fogalmazott lapunknak a szakember.

A Szeged-Veszprém férfikézilabda bajnoki döntő első mérkőzése után a Veszprém 1-0-ra vezet a két győzelemig tartó párharcban, amennyiben szerdán nem születik döntés a Pick Arénában, vasárnap ismét összecsap a két csapat Veszprémben.