A győzelem ellenére Thomas Tuchel páros lábbal rúgott bele a csapatába

Az angol válogatott Thomas Tuchel vezetésével eddig veretlen, a német edző eddig mindhárom világbajnoki selejtezőjén győzelemre vezette a Háromoroszlánosokat, azonban a szombati, Andorra elleni 1-0-s idegenbeli siker után az 51 éves szakember keményen bírálta csapatát. Tuchel szerint a győzelem ellenére a teljesítmény messze elmaradt az elvárt szinttől, ráadásul a hozzáállással is komoly gondok voltak.

Thomas Tuchel a győzelem ellenére nem volt elégedett az angol válogatott játékával. Fotó: AFP/BENJAMIN CREMEL

Thomas Tuchel nem volt elragadtatva

– Nem vagyunk elégedettek természetesen. Az első 25 perc után teljesen elvesztettük a lendületünk, és nem is tudtunk újra felpörögni. Hiányzott az energiánk, a minőségünk, és nem volt olyan érzésünk, hogy sietnünk kellene, pedig az eredményjelzőn 0-0 állt – nyilatkozta Tuchel a találkozót követően.

Az angol válogatott a meccs 83 százalékában birtokolta a labdát, ám kreativitás híján képtelen volt feltörni az andorrai védelmet. Végül Harry Kane ötvenedik percben szerzett gólja döntött – ez volt a csapatkapitány pályafutásának 450. találata klub és válogatott szinten összesen.

Tuchel az ITV Sportnak adott interjúban tovább is ment, és a játékosok mentalitását kérdőjelezte meg:

Egyszerűen be kell ismerni, hogy ez nem az, amit magunktól elvárunk. Részletesen ki kell elemeznünk, mi történt ma, és kedden jobban kell teljesítenünk. Az első 25 perc után minden lendületünket elvesztettünk, hiányzott a minőség és az energia. A leginkább az utolsó 20 perc aggasztott – nem tetszett a hozzáállás, amivel befejeztük a meccset. Ez egy világbajnoki selejtező volt idegenben!

– tette hozzá bosszúsan.

Anglia korábban hatszor mérkőzött meg Andorrával, és minden alkalommal kapott gól nélkül, magabiztosan győzött – összesen 25 gólt szerezve. Most viszont a három pont megszerzése is komoly nehézséget okozott, amit Thomas Tuchel nemcsak szakmai, hanem mentális problémákra is visszavezetett.

Az angol szövetségi kapitány ugyanakkor pozitívumot is talált: dicsérte a Chelsea szélsőjét, Noni Madueke-t, aki szerinte a legveszélyesebb játékosuk volt a vb-selejtezőn – Noni volt a legveszélyesebb a mérkőzés során. Éreztem rajta az elszántságot – hangsúlyozta a szakvezető.