A vb-érmes magyar váltó bravúrja: új országos rekord a világbajnokság zárónapján!

A vasárnap délelőtti programban volt a legnagyobb magyar érdekeltség a 22. fedett pályás atlétikai világbajnokságon. A toruni vb zárónapján az ötpróbázó Szűcs Szabina mellett a férfi 4x400 méteres váltó is remekül mutatkozott be, később pedig a gátfutó Kozák Luca előfutamára is sor kerül.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 11:05
Kovács Árpád egyéniben 18. lett 400 méteren, vasárnap a magyar váltóval is futhatott a vb-n Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A toruni fedett pályás atlétikai világbajnokság első két napján négy magyar sportoló versenyzett. Férfi 400 méteres síkfutásban Kovács Árpád 18., míg Molnár Attila hatodik lett, mellettük Illovszky Dominik 60 méteren a 13. helyen zárt, a gátfutó Eszes Dániel pedig a 17. pozícióban végzett. A vasárnapi zárónap délelőttjén a magyar küldöttség maradék része is bemutatkozott: Szűcs Szabina megkezdte az ötpróba küzdelmeit, a tavalyi vb-n bronzérmes férfi 4x400 méteres váltó (más felállásban) a döntőért futott, majd a program végén Kozák Luca is rajthoz áll a 60 méteres gátfutás előfutamaiban.

Az ötpróbázó Szűcs Szabina tavaly 6. lett a fedett pályás atlétikai világbajnokságon, Torunban ezt vasárnap felülszárnyalhatja. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szűcs Szabina jó kezdése a fedett pályás atlétikai vb zárónapján

A programot a női ötpróbázók 60 méteres gátfutása kezdte, az egy éve világbajnoki hatodik Szűcs Szabina a második futamban kapott helyet. A BHSE 24 éves atlétája egy hónapja éppen Torunban futott 8,31 másodperces egyéni csúcsot, ezúttal ezen 

egy tizedet javítva, 8,21 mp-es időeredménnyel a 15 fős mezőny harmadik helyén végzett a versenyszámban. 

Az ötpróbázók a magasugrással folytatják, később a súlylökésre, majd este a távolugrásra és a 800 méteres síkfutásra kerül sor.

Országos rekorddal döntős a magyar váltó

Tavaly Nancsingban Enyingi Patrik, Kovács Árpád, Molnár Attila és Wahl Zoltán alkotta a vb-bronzérmet szerző magyar férfiváltót, ezúttal közülük ketten nem vitték a stafétabotot. Kilenc váltó nevezett, a magyar csapat a második előfutam 4-es pályáján futott Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő, Csahóczi Csanád felállásban. Az első két-két helyezett mellett a két legjobb időeredmény tulajdonosa jutott be az esti fináléba, ez pedig Magyarországnak is sikerült: 

a magyar váltó szinte végig a futama harmadik helyén futott, de a legvégén Csahóczi lehajrázta jamaicai riválisát, és a csapat 3:05,67 perces, új országos csúccsal futammásodikként bejutott a 20.26-kor kezdődő döntőbe!

Kozák Luca is rajthoz áll még

Kozák Luca 13.02-kor kezdődő előfutamának történéseivel cikkünk később frissül. A debreceni gátfutó tavaly az Európa-bajnokságon finalista volt, idén 7,98 másodperces időeredmény az eddigi legjobbja, amivel az elődöntőt reális célnak tűzheti ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Átláthatóság vagy homály

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
