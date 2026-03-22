A vb-érmes magyar váltó bravúrja: új országos rekord a világbajnokság zárónapján!

A toruni fedett pályás atlétikai világbajnokság első két napján négy magyar sportoló versenyzett. Férfi 400 méteres síkfutásban Kovács Árpád 18., míg Molnár Attila hatodik lett, mellettük Illovszky Dominik 60 méteren a 13. helyen zárt, a gátfutó Eszes Dániel pedig a 17. pozícióban végzett. A vasárnapi zárónap délelőttjén a magyar küldöttség maradék része is bemutatkozott: Szűcs Szabina megkezdte az ötpróba küzdelmeit, a tavalyi vb-n bronzérmes férfi 4x400 méteres váltó (más felállásban) a döntőért futott, majd a program végén Kozák Luca is rajthoz áll a 60 méteres gátfutás előfutamaiban.

Az ötpróbázó Szűcs Szabina tavaly 6. lett a fedett pályás atlétikai világbajnokságon, Torunban ezt vasárnap felülszárnyalhatja. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szűcs Szabina jó kezdése a fedett pályás atlétikai vb zárónapján

A programot a női ötpróbázók 60 méteres gátfutása kezdte, az egy éve világbajnoki hatodik Szűcs Szabina a második futamban kapott helyet. A BHSE 24 éves atlétája egy hónapja éppen Torunban futott 8,31 másodperces egyéni csúcsot, ezúttal ezen

egy tizedet javítva, 8,21 mp-es időeredménnyel a 15 fős mezőny harmadik helyén végzett a versenyszámban.

Az ötpróbázók a magasugrással folytatják, később a súlylökésre, majd este a távolugrásra és a 800 méteres síkfutásra kerül sor.

Országos rekorddal döntős a magyar váltó

Tavaly Nancsingban Enyingi Patrik, Kovács Árpád, Molnár Attila és Wahl Zoltán alkotta a vb-bronzérmet szerző magyar férfiváltót, ezúttal közülük ketten nem vitték a stafétabotot. Kilenc váltó nevezett, a magyar csapat a második előfutam 4-es pályáján futott Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő, Csahóczi Csanád felállásban. Az első két-két helyezett mellett a két legjobb időeredmény tulajdonosa jutott be az esti fináléba, ez pedig Magyarországnak is sikerült:

a magyar váltó szinte végig a futama harmadik helyén futott, de a legvégén Csahóczi lehajrázta jamaicai riválisát, és a csapat 3:05,67 perces, új országos csúccsal futammásodikként bejutott a 20.26-kor kezdődő döntőbe!

Kozák Luca is rajthoz áll még

Kozák Luca 13.02-kor kezdődő előfutamának történéseivel cikkünk később frissül. A debreceni gátfutó tavaly az Európa-bajnokságon finalista volt, idén 7,98 másodperces időeredmény az eddigi legjobbja, amivel az elődöntőt reális célnak tűzheti ki.