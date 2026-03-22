gólSzalay SzabolcsFK CsíkszeredaFarul Constantaollózós gólokromán bajnokság

Romániában elámultak a magyar futballista ollózós gólját látva + videó

A román labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 2. fordulójának szombati játéknapján az FK Csíkszereda 1-1-es döntetlent játszott a vendég Farul Constanta ellen. Szalay Szabolcs ollózós góllal mentett pontot a hazaiaknak az utolsó percben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 6:22
Az FK Csíkszereda újabb lépést tett a bennmaradás felé Fotó: Székelyhon.ro/Borbély Fanni
Az újonc FK Csíkszereda a 13. helyen zárta a román bajnokság alapszakaszát, majd az alsóházi rájátszást múlt héten győzelemmel kezdte. Szombaton a konstancai Farul látogatott Székelyföldre, a hazaiakat az eltiltott Ilyés Róbert helyett ezúttal Bajkó Barna irányította. A magyar színekben játszó futballisták közül Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Pászka Lóránd és Végh Bence is ott volt a kezdőcsapatban, míg Dusinszki Szabolcs, Nagy Zoárd, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás csereként kapott lehetőséget Bajkótól.

A lecserélt Kleinheisler László ezúttal nem lőtt gólt, helyette Szalay Szabolcs mentett pontot az FK Csíkszereda csapatának
A lecserélt Kleinheisler László ezúttal nem lőtt gólt, helyette Szalay Szabolcs mentett pontot az FK Csíkszereda csapatának. Forrás: Fkcsikszereda.ro

Az FK Csíkszereda tovább küzd a bennmaradásért

A nagyrészt kiegyenlített játékot hozó mérkőzésen a vendégek a frissen beállt Iustin Doicaru góljával a 85. percben szereztek vezetést, de győzelmet ez nem ért nekik. A Zalaegerszeg színeiben Magyar Kupa-győztes Szalay a 93. percben lépett pályára, egy percre rá pedig a forduló gólját szerezte: Gustavinho megpattanó próbálkozása után 

a magyar játékos a levegőben átvette a labdát, majd ollózós mozdulattal a bal alsó sarokba lőtt, a kapus csak beleérni tudott a labdába.

Szalay Szabolcs a gólöröméért sárga lapot kapott, de ez őt és a pontszerzés miatt a mérkőzést kiváló hangulatban záró közönséget nem zavarta – a Csíkszereda immáron három és fél hónapja veretlen hazai pályán, ráadásul már négypontos előnyben van az osztályozós helyekhez képest.

Szalay Szabolcs gólját dicsérik

A vezető román sportlapnak számító Gsp.ro is kiemelte a 24 éves Szalay gólját, a Prima Sport szakértőjeként (egyben a rekordbajnok és címvédő FCSB igazgatótanácsának elnökeként) dolgozó Mihai Stoica pedig egyenesen szenzációsnak nevezte a találatot, amihez szerinte kellett a játékvezető döntése is, miszerint másodpercekkel korábban nem fújt be egy szabadrúgást a vendégeknek.

– Utólag pozitívan értékelhető ez a mérkőzés, amelyen egy nagyon értékes pontot szereztünk, ami a végelszámolásnál nagyon sokat számíthat majd. Nagy karaktert mutattunk, örülök, hogy hátrányból is fel tudtunk állni, csapatként működtünk, úgy, ahogy ezt elvárjuk. 

Hisszük, hogy a futballszerencse meghálálja, ha valaki így küzd, most ezt egy ilyen Szalay-megvillanással adta vissza.

Nem érdemeltünk volna semmiképpen vereséget, több és nagyobb helyzeteket alakítottunk ki. A nézők szemszögéből úgy gondolom, látványos mérkőzés volt, ezúttal is szeretnénk megköszönni, hogy ilyen szép számban kijöttek, és biztatták a csapatunkat. Ha továbbra is így együtt maradunk, akkor el fogjuk tudni érni a céljainkat, ami jelen pillanatban az, hogy bennmaradjunk a ligában úgy, hogy osztályozót se kelljen játszani – értékelt Bajkó Barna a lefújás után.

A Csíkszereda legközelebb a válogatottszünet után, április 6-án, a Petrolul otthonában lép pályára a román bajnokságban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
