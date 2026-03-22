Romániában elámultak a magyar futballista ollózós gólját látva + videó

Az újonc FK Csíkszereda a 13. helyen zárta a román bajnokság alapszakaszát, majd az alsóházi rájátszást múlt héten győzelemmel kezdte. Szombaton a konstancai Farul látogatott Székelyföldre, a hazaiakat az eltiltott Ilyés Róbert helyett ezúttal Bajkó Barna irányította. A magyar színekben játszó futballisták közül Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Pászka Lóránd és Végh Bence is ott volt a kezdőcsapatban, míg Dusinszki Szabolcs, Nagy Zoárd, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás csereként kapott lehetőséget Bajkótól.

A lecserélt Kleinheisler László ezúttal nem lőtt gólt, helyette Szalay Szabolcs mentett pontot az FK Csíkszereda csapatának.

Az FK Csíkszereda tovább küzd a bennmaradásért

A nagyrészt kiegyenlített játékot hozó mérkőzésen a vendégek a frissen beállt Iustin Doicaru góljával a 85. percben szereztek vezetést, de győzelmet ez nem ért nekik. A Zalaegerszeg színeiben Magyar Kupa-győztes Szalay a 93. percben lépett pályára, egy percre rá pedig a forduló gólját szerezte: Gustavinho megpattanó próbálkozása után

a magyar játékos a levegőben átvette a labdát, majd ollózós mozdulattal a bal alsó sarokba lőtt, a kapus csak beleérni tudott a labdába.

Szalay Szabolcs a gólöröméért sárga lapot kapott, de ez őt és a pontszerzés miatt a mérkőzést kiváló hangulatban záró közönséget nem zavarta – a Csíkszereda immáron három és fél hónapja veretlen hazai pályán, ráadásul már négypontos előnyben van az osztályozós helyekhez képest.

Szalay Szabolcs gólját dicsérik

A vezető román sportlapnak számító Gsp.ro is kiemelte a 24 éves Szalay gólját, a Prima Sport szakértőjeként (egyben a rekordbajnok és címvédő FCSB igazgatótanácsának elnökeként) dolgozó Mihai Stoica pedig egyenesen szenzációsnak nevezte a találatot, amihez szerinte kellett a játékvezető döntése is, miszerint másodpercekkel korábban nem fújt be egy szabadrúgást a vendégeknek.

– Utólag pozitívan értékelhető ez a mérkőzés, amelyen egy nagyon értékes pontot szereztünk, ami a végelszámolásnál nagyon sokat számíthat majd. Nagy karaktert mutattunk, örülök, hogy hátrányból is fel tudtunk állni, csapatként működtünk, úgy, ahogy ezt elvárjuk.

Hisszük, hogy a futballszerencse meghálálja, ha valaki így küzd, most ezt egy ilyen Szalay-megvillanással adta vissza.

Nem érdemeltünk volna semmiképpen vereséget, több és nagyobb helyzeteket alakítottunk ki. A nézők szemszögéből úgy gondolom, látványos mérkőzés volt, ezúttal is szeretnénk megköszönni, hogy ilyen szép számban kijöttek, és biztatták a csapatunkat. Ha továbbra is így együtt maradunk, akkor el fogjuk tudni érni a céljainkat, ami jelen pillanatban az, hogy bennmaradjunk a ligában úgy, hogy osztályozót se kelljen játszani – értékelt Bajkó Barna a lefújás után.