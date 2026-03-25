„Most ők sem kívánnak minket” – Elek Gábor visszaesést vár a csapatától, az edzőkérdéssel nem foglalkozik

Bármelyik sportágban ritkaság számba megy, ha két csapat nyolc nap leforgása alatt háromszor is találkozik egymással. Az Esztergom és a Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapatai valami hasonlót élhetnek most át, ugyanis a felek szombaton az Európa-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén találkoztak először – itt Elek Gábor együttese idegenben nagyon simán, 36-25-re nyert –, most szerdán a bajnokságban csapnak össze, aztán vasárnap jön az El-párharc visszavágója.

Mosonmagyaróvár: edzőváltás a nagy arányú vereség után

S ha mindez nem lenne elég, kedden jött a hír, hogy

Mosonmagyaróvári KC közös megegyezéssel szerződést bontott a nyáron érkező Dragan Adzic vezetőedzővel, és ideiglenesen Stranigg Ferenc eddigi másodedzőt bízta meg a csapat irányításával.

Mint írják a közleményben, a döntést a felek alapos egyeztetést követően, a klub céljait és az együttes jelenlegi helyzetét mérlegelve hozták meg. A csapat már megkezdte az utód keresését, addig viszont Stranigg feladata lesz az irányítás.

Az előző idényben ötödik, azelőtt pedig harmadik óváriak a mostani évadban gyengébben teljesítenek, 18 forduló alatt mindössze 14 pontot szereztek (hat győzelem, két döntetlen és tíz vereség), és minden bizonnyal kiesnek az El-ből az Esztergom ellen. A Lajta-parti együttes nem volt könnyű helyzetben a nyáron, hiszen a kerete teljesen átalakult, Adzicnak nyolc új játékost is be kellett építenie.

Stranigg helyzete persze nem könnyű, a szerdai összecsapás előtt egy edzést tudott tartani a csapatnak, ugyanakkor miután házon belül történt a váltás, így a játékosokat jól ismeri.

Elek Gábor tudja, hogy a csapata teljesítménye vissza fog esni

A különleges helyzetről Elek Gábornak is megvan a véleménye, aki az Esztergom YouTube-csatornáján beszélt röviden a szerdai bajnokiról, ugyanakkor a Mosonmagyaróvár edzőváltásáról nem.

– Biztos, hogy nem kell külön kezelni ezt a bajnoki mérkőzést a két El-meccs között.

Sosem szerencsés nyolc nap alatt három meccset ugyanazzal a csapattal játszani. Szerintem most ők sem kívánnak minket

– kezdte Elek, aki ezután arról beszélt, hogy csapata visszaesésére számít a hétvégi győzelemhez képest. – Nagyon szeretnénk ismét győzni, de sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint hétvégén. Azt már akkor is elmondtam, hogy ekkora különbség nincs a két csapat között, nekünk minden összejött, nekik pedig jóval kevesebb. Nagyon élesnek kell lennünk, mert ezt a támadójátékot és lövési hatékonyságot várhatóan nem fogjuk elérni. Nagyon szeretném, ha ugyanazzal a hőfokkal állnánk bele a mérkőzésbe, de várhatóan többet fogunk hibázni, s ezt el kell tudnunk viselni.