Szinte fél lábbal a BL-negyeddöntőben a Ferencváros

Elindult a rájátszás a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Az FTC Németországba utazott, a BVB Dortmund otthonában vívták a felek a nyolcaddöntős párharc első mérkőzését. Szinte végig irányította a találkozót Jesper Jensen együttese, amely végül 31-25-re diadalmaskodott.

Tóth Norbert
2026. 03. 22. 15:38
Nyerni tudott Németországban az FTC. Fotó: Nasz Nikolett / FTC
A Ferencváros a Bajnokok Ligája-csoport harmadik helyén zárt, nem tudta azonnal a negyeddöntőbe verekedni magát. Így a zöld-fehérek a másik csoport hatodikjával, a BVB Dortmunddal találták szemben magukat a nyolcaddöntőben. A felek legutóbb a 2021–22-es BL-idényben mérték össze erejüket, akkor egy csoportban szerepelt a két csapat: Németországban 25-25-ös döntetlen született, még Budapesten 23-21-re nyert az FTC. A mostani párharc győztesére a Metz együttese vár majd a nyolc között.

Előnyből várhatja a budapesti visszavágót a Ferencváros (Fotó: Nasz Nikolett / FTC)

Dmitrieva találatával a Ferencváros került előnybe a találkozó elején, ami megadta a kezdeti lendületet: 1-3-mal kezdett a magyar csapat. Ettől nem jött zavarba a Dortmund, gyorsan összekapta magát, és egalizált. 5-5-ös állásnál a vezetés megszerzéséért is támadhattak a németek, ám eredménytelenül tették mindezt. Fej fej mellett álltak a csapatok tízpercnyi játékot követően.

A következő percekben is futott az eredmény után a házigazda, 1-2 gólon váltakozott az FTC előnye. A félidő felénél 6-8 állt az eredményjelzőn. Hiába volt rá több labdája is magyar csapatnak, nem tudta tovább növelni előnyét, a 21. percben egyenlített a Dortmund (9-9). Jesper Jensen időt is kért.

Sikerült megtörni a németek lendületét, és a mérkőzésen először háromgólos előnyre tett szert a Fradi (9-12). Ezúttal a hazaiak kértek időt. A véghajrában több csavar nem volt már, maradt a háromgólos FTC-előny (10-13).

A fordulást követően tartotta előnyét a Ferencváros, majd Simon Petra hétméteresével négyre is növelte azt (14-18). A negyvenedik percben elért húsz gólig a Fradi, jól néztek ki a dolgok. Az ötgólos előnyhöz is megvolt a labdája a zöld-fehéreknek, viszont ezután elkapott egy jó sorozatot a Dortmund, a németek kegyetlenül kihasználták a Fradi hibáit (19-20).

A mérkőzés háromnegyedénél még egy góllal vezetett a magyar csapat, utána egalizált a házigazda, de a vezetést már nem tudta átvenni (21-21). Hullámzó volt a mérkőzés: ismét beragadt a Dortmund, ismét három gólra nőtt a zöld-fehérek előnye (21-24). Bejött a kapuscsere a Ferencvárosnak, Glauser védései is kellettek ehhez.

Az utolsó tíz percben végig azért küzdött a magyar csapat, hogy minél nagyobb előnyt szerezzen a hazai visszavágóra. Több hullámvölgy nem volt már az FTC játékában, Ingstad az utolsó másodpercben állította be a végeredményt: hat góllal nyertek a zöld-fehérek (25-31). Simon Petra nyolc, Klujber Katrin hat találattal zárt.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, rájátszás, 1. mérkőzés, Dortmund, Westpress Arena, Hall
BV Borussia Dortmund–FTC-Rail Cargo Hungaria 25-31 (10-13)

A visszavágót jövő hét szombaton (március 28-án) vívják a felek.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

