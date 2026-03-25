Szegedre igazolt, és szintet lépett a magyar válogatott irányítója

A 23 éves irányító a következő idénytől az OTP Bank-Pick Szeged játékosa lesz. Lukács Péter komoly szintlépésként tekint a váltásra, hiszen a Bajnokok Ligájában is bizonyíthat. Norvégiából érkezik, ahol az Elverumban fejlődött, januárban először szerepelt világversenyen a magyar válogatottban, ahol egyre fontosabb szerepet kaphat.

Kibédi Péter
2026. 03. 25. 5:30
Három év után tér haza Norvégiából a magyar válogatott fiatal légiósa Fotó: Cseh Peter / MKSZ
Néhány héttel ezelőtt jelentette be az OTP Bank-Pick Szeged, hogy szerződést kötött Lukács Péterrel, aki a következő idénytől a szegedi klubban szerepel majd. A 23 éves irányítót korosztályában az egyik legnagyobb tehetségnek tartják, a PLER-ben kezdte pályafutását, majd a Ferencvárosban és a Veszprémben kézilabdázott, az Elverumot 2023 óta erősíti. Ugyanabban az évben világbajnoki ezüstérmet szerzett a juniorválogatott tagjaként, a felnőtt nemzeti csapatban pedig a januári Európa-bajnokság volt az első világversenye. Lukács Péter a Szegeddel három év után térhet vissza a Bajnokok Ligájába.

Lukács Péter a Veszprém színeiben már a BL négyes döntőn is szerzett gót, szeptembertől a Pick Szegedben gyarapíthatja BL-góljainak számát Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

Nyáron tárgyalt először a Szegeddel Lukács Péter

Az Elverum játékospolitikájába tökéletesen illik Lukács Péter norvégiai pályafutása. Jelenlegi csapata lehetőséget ad a fiatal játékosoknak, akiket néhány év után nagyobb klubokba értékesítenek. Most is meg kellett egyeznie a két klubnak a fiatal magyar játékos átigazolásáról.

– Nyáron érkezett az első megkeresés Szegedről, onnantól kezdődtek a tárgyalások, fél év alatt sikerült megállapodásra jutni. Még egy évig az Elverumhoz kötött a szerződésem, így a két klubnak is meg kellett egyeznie, de szerencsére ez sikerült. 

A Szeged az egyik legjobb csapat Európában, topcsapatról beszélünk, így amikor megkerestek, nem volt kérdés, hogy igent mondok. Tökéletes szintlépés lesz számomra, a Bajnokok Ligájában top játékosokkal, top játékosok ellen játszhatok hétről hétre. Nagyon várom a következő évet, a társakat ismerem, de a várost még nem, így azt majd nyáron térképezem fel 

– fogalmazott lapunk kérdésére a kézilabdázó.

Lukács elárulta, hogy egykori veszprémi játékosként furcsa lesz Szeged mezében pályára lépni a hazai csúcsrangadón.

Jó lesz aktív részese lenni a magyar csúcsrangadónak, furcsa és különleges élmény lesz, de ezt is várom már.

Sokat nem kell várnia, hiszen a Szeged és a Veszprém minden bizonnyal egymás ellen játssza majd az idény első tétmeccsét augusztus 30-án Székesfehérváron, a Szuperkupa-döntőben.

Lukács Péter az olaszok elleni felkészülési mérkőzésen lehetőséget kapott Chema Rodriguez szövetségi kapitánytól a bizonyításra Fotó: Cseh Péter / MKSZ

Egyre több lehetőséget kap a válogatottban

Lukács a generációváltáson átesett magyar válogatottal januárban először járt világversenyen. Bár ott részfeladatokat kapott, Chema Rodríguez a vasárnapi, olaszok elleni 30-19-re megnyert felkészülési mérkőzésen több lehetőséget adott neki a bizonyításra, jelezve ezzel is, hogy számít a fiatal irányítóra.

Örülök, hogy több lehetőséget kaptam, és több időt tölthettem a pályán, és úgy gondolom, jól is sikerült a mérkőzés nekem és az egész csapatnak. Hasznos volt a találkozó a szerbek elleni világbajnoki selejtező előtt, de fontos az is, hogy egy hetet együtt tudtunk készülni. Azt, hogy ott ki mennyi lehetőséget kap, majd a szövetségi kapitány eldönti, a legfontosabb az, hogy mindenki száz százalékon pörögjön, és fókuszált legyen azon a két nagyon fontos mérkőzésen.

A szerbek elleni világbajnoki selejtező első mérkőzésére május 14-én, csütörtökön 18 órától kerül sor a szerbiai Nisben, a visszavágót május 17-én, vasárnap 17.30-kor Veszprémben játsszák. A párharc győztese kijut a januárban, Németországban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A SzegedMa villáminterjút készített a kézilabdázóval a vasárnapi mérkőzés után:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

