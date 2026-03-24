Kézilabda-fesztiválra készül a nyár végén Székesfehérvár

Több mint tíz év szünet után rendezi meg a Szuperkupát a Magyar Kézilabda-szövetség. A sorozatot 2015-ben szüneteltették, de idén, augusztus 30-án újra összecsap hazánk két-két legjobb női és férfi kézilabdacsapata, a meccseknek előszőr ad otthont Székesfehérvár. A tervek szerint nem egyszeri alkalomról van szó: minden évben augusztus utolsó vasárnapján rendezik meg a Szuperkupát, amely a bajnoki szezon felvezetésére szolgál.

Székesfehérvár és a MET Aréna is először lesz házigazdája a kézilabda Szuperkupának. Fotó: MET Aréna

Székesfehérvár rendezi az idei Szuperkupát

A Magyar Kézilabda-szövetség a kézilabdában kevéssé megszokott, semleges helyszínre vitte a Szuperkupa döntőjét. A 2024-ben átadott székesfehérvári MET Aréna augusztus 30-án ezzel az eseménnyel debütál kézilabdás rendezvényként. Amennyiben sikeresen vizsgázik az aréna, a későbbiekben akár állandó helyszíne is lehet a Szuperkupának, emellett a 2027-es, hazai rendezésű női kézilabda-világbajnokság egyik helyszínévé is válhat. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a keddi sajtótájékoztatón kifejtette: azt reméli, hogy a MET Arénában a kézilabda is otthonra talál.

– A multifunkcionális csarnok megépítésének legfőbb célja az volt, hogy azon két terület – a sport és a kultúra –, amelyik leginkább közösségkovácsoló erővel bír, méltó rendezvényhelyszínnel bővüljön Székesfehérváron.

A csarnok a jégkorong, a röplabda és a teke, valamint kulturális események mellett készen áll a kézilabda befogadására. Remélem, hogy hosszú éveken keresztül láthatják majd a városban a legjobb magyar kézilabda-együtteseket a bajnoki főpróba részeként a Szuperkupa-találkozókon

– mondta a polgármester, aki hozzátette: a jégalapú arénában a Hydro Fehérvár AV19 játssza a legtöbb mérkőzést, és éppen a szombaton köszöntötték a százezredik nézőt az idei szezonban, és ha összességében nézzük, akkor pedig már a 250 ezer főt is meghaladta a megnyitás óta a létesítménybe érkezett látogatók száma.

– Szeretnénk, ha a magyar női és férfi kézilabdázáshoz méltó módon kezdődne el a következő, és úgy gondolom, a legjobb magyar csapatokkal sorra kerülő két Szuperkupa-mérkőzés egy köré szervezett fesztivállal lenne erre a legméltóbb.

A meccsek mellett szeretnénk tisztelegni a magyar kézilabdázás jelene mellett a múlt előtt is, így egyfajta össz-kézilabdás ünnep megrendezése a cél. Ebben nagyszerű partner Székesfehérvár, a megkeresésünket követően hamar partneri viszony alakult ki közöttünk, és így a város és a MET Aréna lesz a Szuperkupa helyszíne. Székesfehérvár igazi sportos város, a fehérváriak nagyon szeretik a sportot, ráadásul labdarúgásban, jégkorongban és kosárlabdában is nyertek már bajnokságot a helyi klubok, a női kézilabdacsapat pedig, azok után, hogy 2005-ben elhódította az EHF-kupát, az idei szezonban újra a bajnokság elitjébe tör

– fogalmazott a sajtótájékoztatón Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke.