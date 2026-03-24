Kézilabda-fesztiválra készül a nyár végén Székesfehérvár

Idén ismét megrendezi a Magyar Kézilabda-szövetség a női és férfi Szuperkupát. Az eseménynek Székesfehérvár ad otthont a nyár utolsó vasárnapján, augusztus 30-án. A város legnagyobb sportcsarnokában, a MET Arénában ez lesz az első kézilabdás esemény; amennyiben sikeres lesz a rendezvény, később akár világbajnoki mérkőzéseket is rendezhetnek ott. A város és a magyar szövetség egész napos fesztivált, kézilabdaünnepet tervez az esemény köré.

Kibédi Péter
2026. 03. 24. 13:10
Augusztus utolsó vasárnapján várhatóan férfi és női csúcsrangadóval nyit a kézilabda-szezon.
Több mint tíz év szünet után rendezi meg a Szuperkupát a Magyar Kézilabda-szövetség. A sorozatot 2015-ben szüneteltették, de idén, augusztus 30-án újra összecsap hazánk két-két legjobb női és férfi kézilabdacsapata, a meccseknek előszőr ad otthont Székesfehérvár. A tervek szerint nem egyszeri alkalomról van szó: minden évben augusztus utolsó vasárnapján rendezik meg a Szuperkupát, amely a bajnoki szezon felvezetésére szolgál.

Székesfehérvár és a MET Aréna is először lesz házigazdája a kézilabda Szuperkupának. Fotó: MET Aréna

Székesfehérvár rendezi az idei Szuperkupát

A Magyar Kézilabda-szövetség a kézilabdában kevéssé megszokott, semleges helyszínre vitte a Szuperkupa döntőjét. A 2024-ben átadott székesfehérvári MET Aréna augusztus 30-án ezzel az eseménnyel debütál kézilabdás rendezvényként. Amennyiben sikeresen vizsgázik az aréna, a későbbiekben akár állandó helyszíne is lehet a Szuperkupának, emellett a 2027-es, hazai rendezésű női kézilabda-világbajnokság egyik helyszínévé is válhat. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a keddi sajtótájékoztatón kifejtette: azt reméli, hogy a MET Arénában a kézilabda is otthonra talál.

– A multifunkcionális csarnok megépítésének legfőbb célja az volt, hogy azon két terület – a sport és a kultúra –, amelyik leginkább közösségkovácsoló erővel bír, méltó rendezvényhelyszínnel bővüljön Székesfehérváron. 

A csarnok a jégkorong, a röplabda és a teke, valamint kulturális események mellett készen áll a kézilabda befogadására. Remélem, hogy hosszú éveken keresztül láthatják majd a városban a legjobb magyar kézilabda-együtteseket a bajnoki főpróba részeként a Szuperkupa-találkozókon

– mondta a polgármester, aki hozzátette: a jégalapú arénában a Hydro Fehérvár AV19 játssza a legtöbb mérkőzést, és éppen a szombaton köszöntötték a százezredik nézőt az idei szezonban, és ha összességében nézzük, akkor pedig már a 250 ezer főt is meghaladta a megnyitás óta a létesítménybe érkezett látogatók száma. 

– Szeretnénk, ha a magyar női és férfi kézilabdázáshoz méltó módon kezdődne el a következő, és úgy gondolom, a legjobb magyar csapatokkal sorra kerülő két Szuperkupa-mérkőzés egy köré szervezett fesztivállal lenne erre a legméltóbb. 

A meccsek mellett szeretnénk tisztelegni a magyar kézilabdázás jelene mellett a múlt előtt is, így egyfajta össz-kézilabdás ünnep megrendezése a cél. Ebben nagyszerű partner Székesfehérvár, a megkeresésünket követően hamar partneri viszony alakult ki közöttünk, és így a város és a MET Aréna lesz a Szuperkupa helyszíne. Székesfehérvár igazi sportos város, a fehérváriak nagyon szeretik a sportot, ráadásul labdarúgásban, jégkorongban és kosárlabdában is nyertek már bajnokságot a helyi klubok, a női kézilabdacsapat pedig, azok után, hogy 2005-ben elhódította az EHF-kupát, az idei szezonban újra a bajnokság elitjébe tör

–  fogalmazott a sajtótájékoztatón Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke.

 

Egész napos fesztivált terveznek

A magyar szövetség a Szuperkupa-mérkőzésekhez kapcsolódva egész napos sportrendezvénnyel várja a családokat és a kilátogató szurkolókat. Az eseményen köszöntik az 1976-os, montreali olimpián bronzérmet szerző magyar válogatott tagjait, illetve új tagokat iktatnak be a Hírességek Csarnokába.

A Szuperkupa-mérkőzésen a bajnok és a kupagyőztes csapat mérkőzik meg egymással. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes lesz az ellenfél. A honi kézilabdában legutóbb 2014-ben és 2015-ben rendeztek Szuperkupát: a férfiaknál mindkét alkalommal a Veszprém győzött a Pick Szeged ellen, míg a nőknél a Győri Audi ETO mindkétszer a Ferencvárost múlta felül.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

