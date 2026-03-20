Látszat vagy valóság? Hősöknek kijáró fogadtatást kapott a hazatérő iráni női válogatott

Látványos, gondosan megszervezett fogadtatásban részesítette Teherán az iráni női labdarúgó-válogatottat, amely az ausztráliai Ázsia-kupa-szereplés után tért haza. Az üzenet egyértelmű: a korábbi botrány ellenére az iráni játékosok nemzetük büszkeségei, akik hősként érkeztek vissza hazájukba.

2026. 03. 20. 13:05
Hazatért az iráni válogatott Forrás: AFP
Az AP hírügynökség beszámolója szerint az iráni játékosokat zászlólengető tömeg és virágcsokrok fogadták a fővárosban, miközben a hivatalos kommunikáció igyekezett elhomályosítani az elmúlt napok ellentmondásait. A válogatott középpályása, Fatemeh Shaban úgy fogalmazott: nagyon boldogok, hogy Iránban lehetnek, mert ez a hazájuk, hozzátéve, hogy meglepte a fogadtatás. A válogatott másik tagja hozzátette, a csapat egységes, és mindenki örül annak, hogy újra otthon lehet.

Az Ázsia-kupán szerepelt iráni válogatott
Fotó: STR/AFP

A látványos ceremónia egy rendkívül feszült időszakot zárt le: a csapat az ausztráliai női Ázsia-kupán szerepelt, amikor Iránban kiéleződött a háborús helyzet, és a játékosok már a torna elején a figyelem középpontjába kerültek. Az első mérkőzésük előtt többen nem énekelték a himnuszt, amit egyesek tiltakozásként, mások gyászkifejezésként értelmeztek.

A torna után a válogatott több tagja úgy döntött, hogy nem tér vissza Iránba. Tizenkét játékos és egy stábtag kért menedékjogot Ausztráliában, miután attól tartottak, hogy hazatérésük esetén retorziók érhetik őket, végül azonban csak ketten határoztak úgy, hogy nem mennek vissza Iránba – ők egy helyi klubnál folytatják pályafutásukat.

Irán igyekszik a maga javára fordítani a történetet

A visszalépések hátterében ellentmondásos információk jelentek meg: emberi jogi szervezetek és korábbi sportolók szerint a játékosokra – különösen családtagjaikon keresztül – nyomás nehezedhetett, míg az iráni hatóságok következetesen tagadták a kényszerítés vádját, és hangsúlyozták: a sportolók saját döntésükből tértek haza.

A teheráni fogadtatás így egyszerre tekinthető a nemzeti egység demonstrációjának és politikai üzenetnek. Az iráni vezetés igyekezett hangsúlyozni, hogy a sportolók biztonságban vannak, és hazájuk várja őket, miközben a nemzetközi sajtóban továbbra is kérdések merülnek fel az ügy körülményeivel kapcsolatban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu