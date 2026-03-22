teniszATP MiamiJannik SinnerCarlos Alcaraz

A robotnak vélt Sinner utolérte Djokovicsot, majd visszaszólt Marozsán legyőzőjének

Megállíthatatlannak tűnik az ATP 1000-es tornákon az olasz teniszező. Jannik Sinner magabiztos sikerrel jutott a 9,4 millió dollár (3,2 milliárd forint) összdíjazású miami kemény pályás tenisztorna harmadik fordulójába, majd reagált Joao Fonseca szavaira, aki a Carlos Alcaraz elleni vereség után tett megjegyzést a korábbi világelsőre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 8:35
Jannik Sinner nem vitatta, hogy úgy teniszezik, mint egy robot Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután a miami tenisztorna nyitókörében legyőzte Marozsán Fábiánt a világranglista-39. Joao Fonseca, a 19 éves brazil játékos 6:4, 6:4-es vereséget szenvedett a világelső Carlos Alcaraz ellen. Fonseca alig egy héttel korábban Jannik Sinner (2.) ellen is pályára lépett – tőle két, rövidítéssel zárult szettben kapott ki az Indian Wells-i torna nyolcaddöntőjében –, így volt lehetősége összehasonlítani napjaink két legjobbját. Az Alcaraz elleni találkozó után úgy nyilatkozott, hogy a spanyolnak több a variációs lehetősége és bármire képes a pályán, miközben Sinner robot módjára mindig keményen üti meg a labdákat.

Jannik Sinner a 2024-es miami tenisztorna megnyerése után tavaly kihagyta a floridai ATP 1000-es versenyt. Fotó: Anadolu/Arturo Jimenez

Jannik Sinner nem vitatta, hogy robotszerű

Ezt követően az olasz teniszező is bemutatkozott a miami mestertornán, és a bosnyák Damir Dzumhur (76.) ellen 72 perc alatt, 6:3, 6:3-ra nyerve jutott a harmadik körbe. Jannik Sinner a nyilatkozatában reagált Fonseca szavaira is: 

Láttam, amit mondott, és igaza van. Egy olyan játékostól, aki a múlt héten velem, most pedig Carlosszal játszott, ez tökéletes jellemzés.

A legjobbakat kívánom neki. Most is nagyon magas szinten teniszezik, és még sokat fog fejlődni, kiváló csapat áll mögötte. Nagy rajongója vagyok – mondta a brazilról.

Utolérte Novak Djokovics rekordját

Sinner tavaly négy ATP 1000-es versenyen indult el, ezek közül háromszor döntőbe jutott. Az utolsót, a párizsit játszmaveszteség nélkül nyerte meg, majd idén Indian Wellsben is így diadalmaskodott, vagyis a Dzumhur elleni sikerével beállította Novak Djokovics 2016 óta fennálló rekordját: az elmúlt 24 szettjét egyaránt megnyerte mestertornákon. Hétfőn a francia Corentin Moutet (33.) ellen meg is döntheti a csúcsot.

– Néha számít, mi áll az eredményjelzőn, de nekem inkább az a fontos, hogy játékosként fejlődjek, és olyan helyzetbe hozzam magam, hogy minél több mérkőzést játszhassak. Mindig ugyanúgy állok hozzá minden ellenfélhez: megpróbálok úgy kimenni a pályára, hogy a legjobbamat nyújtom, és pozitív hozzáállással és bátran játszom – mondta a rekord kapcsán az olasz teniszező.

Miamiban a férfiverseny első nyolc kiemeltje közül csak öten jutottak be a legjobb 32 közé: Lorenzo Musetti még a torna kezdete előtt visszalépett, Alex De Minaur és Ben Shelton pedig elvesztette az első mérkőzését. A nőknél a második kiemelt Iga Swiatek kivételével a top 10-ből még mindenki versenyben van, a lengyel játékos az azóta szintén kiesett honfitársa, Magda Linette ellen búcsúzott három szettben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
