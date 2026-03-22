A robotnak vélt Sinner utolérte Djokovicsot, majd visszaszólt Marozsán legyőzőjének

Miután a miami tenisztorna nyitókörében legyőzte Marozsán Fábiánt a világranglista-39. Joao Fonseca, a 19 éves brazil játékos 6:4, 6:4-es vereséget szenvedett a világelső Carlos Alcaraz ellen. Fonseca alig egy héttel korábban Jannik Sinner (2.) ellen is pályára lépett – tőle két, rövidítéssel zárult szettben kapott ki az Indian Wells-i torna nyolcaddöntőjében –, így volt lehetősége összehasonlítani napjaink két legjobbját. Az Alcaraz elleni találkozó után úgy nyilatkozott, hogy a spanyolnak több a variációs lehetősége és bármire képes a pályán, miközben Sinner robot módjára mindig keményen üti meg a labdákat.

Jannik Sinner a 2024-es miami tenisztorna megnyerése után tavaly kihagyta a floridai ATP 1000-es versenyt. Fotó: Anadolu/Arturo Jimenez

Jannik Sinner nem vitatta, hogy robotszerű

Ezt követően az olasz teniszező is bemutatkozott a miami mestertornán, és a bosnyák Damir Dzumhur (76.) ellen 72 perc alatt, 6:3, 6:3-ra nyerve jutott a harmadik körbe. Jannik Sinner a nyilatkozatában reagált Fonseca szavaira is:

Láttam, amit mondott, és igaza van. Egy olyan játékostól, aki a múlt héten velem, most pedig Carlosszal játszott, ez tökéletes jellemzés.

A legjobbakat kívánom neki. Most is nagyon magas szinten teniszezik, és még sokat fog fejlődni, kiváló csapat áll mögötte. Nagy rajongója vagyok – mondta a brazilról.

Utolérte Novak Djokovics rekordját

Sinner tavaly négy ATP 1000-es versenyen indult el, ezek közül háromszor döntőbe jutott. Az utolsót, a párizsit játszmaveszteség nélkül nyerte meg, majd idén Indian Wellsben is így diadalmaskodott, vagyis a Dzumhur elleni sikerével beállította Novak Djokovics 2016 óta fennálló rekordját: az elmúlt 24 szettjét egyaránt megnyerte mestertornákon. Hétfőn a francia Corentin Moutet (33.) ellen meg is döntheti a csúcsot.

– Néha számít, mi áll az eredményjelzőn, de nekem inkább az a fontos, hogy játékosként fejlődjek, és olyan helyzetbe hozzam magam, hogy minél több mérkőzést játszhassak. Mindig ugyanúgy állok hozzá minden ellenfélhez: megpróbálok úgy kimenni a pályára, hogy a legjobbamat nyújtom, és pozitív hozzáállással és bátran játszom – mondta a rekord kapcsán az olasz teniszező.