A kajakkirály nem számolgatja az olimpiai kvalifikáció pontjait, világosan elmondta, mi a célja

Áprilisban rajtol a kajak-kenu idény, és indul az olimpiai kvalifikáció is, ami ismét változott az előző ciklushoz képest. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetősége bizakodóan várja a Los Angelesig tartó időszakot – hangzott el a szövetség keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Az olimpiai és sokszoros világbajnok Kopasz Bálint egyelőre az előtte álló feladatokra fókuszál, de az olimpiai kvalifikáció is ott van a tervei között.

Kibédi Péter
2026. 03. 31. 18:13
Kopasz Bálint a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának középfutamában Milánóban 2025. augusztus 22-én Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, ahol az előttünk álló hónapok legfontosabb feladatairól és céljairól esett szó. A válogatott versenyzők már hónapok óta készülnek a versenyévre, amely az új olimpiai kvalifikációs rendszer miatt kiemelt jelentőségű. A felkészülés középpontjában az áprilisi szegedi válogató áll, amely alapvetően meghatározza a nemzetközi szereplést. A kapitányok és a versenyzők – így az olimpiai bajnok Kopasz Bálint – egyaránt éles, kiélezett küzdelmekre számítanak a szezon első kulcseseményén.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke bízik benne, hogy a magyar versenyzők igazodnak a megváltozott kvalifikációs rendszerhez. Forrás: MKKSZ

Ismét átírták a kajak-kenu olimpiai kvalifikációját

Schmidt Gábor a szezonkezdet kapcsán a személyes tapasztalatait idézte fel. A szövetség elnöke elmondta, hogy versenyzőként mindig a vízre vágyott a tavasz kezdetén, edzőként azt várta, hogy lássa, mennyit fejlődtek a tanítványai, vezetőként pedig a versenyidény rajtját várja. Az olimpiai kvalifikációs rendszer megváltozott, ami a teljes mezőnynek kihívást jelent, de hangsúlyozta, hogy a magyar kajak-kenu eddig mindig alkalmazkodni tudott a változásokhoz.

Korábban is sokszor változtak a körülmények, de a magyar kajak-kenu sport mindig minden ilyen kihívásnak meg tudott felelni, bízom benne, hogy ez most is így lesz

– fogalmazott az elnök.

Az új olimpiai kvalifikáció alapja az olimpiai ranglista lesz, amelyen 162 kvótát osztanak ki (81 férfi és 81 női). Egy ország nemenként legfeljebb öt kajakos és három kenus kvótát szerezhet. A sportolók a következő két évben tíz nemzetközi versenyen gyűjthetnek pontokat országuknak. Minden olimpiai versenyszámban külön pontgyűjtés zajlik, vagyis valójában tíz ranglista jön létre. A csapathajós számokban (K–4 500, K–2 500 és C–2 500 méter) kizárólag az adott versenyszámban szerzett eredmények számítanak, egyesben viszont a nem olimpiai számok is beleszámítanak, igaz, versenyenként csak a legjobb eredmény pontjait írják jóvá. Az olimpiai ranglista időszaka 2026. április 20-tól 2027. december 31-ig tart.

A kajakosok kapitánya, Tóth Dávid szerint kulcsév következik, egy válogatóval és három világkupával. A szegedi válogatót április 21–24. között rendezik, ahol színvonalas és szoros küzdelem várható. A kenusok kapitánya, ifj. Foltán László úgy látja, a tavalyi eredmények megtartása és javítása esetén a csapat felülmúlhatja a korábbi várakozásokat, a válogatott pedig erősebb, mint egy évvel ezelőtt. 

A szezon első hazai csúcspontja a májusi szegedi világkupa lesz, az Európa-bajnokságot júniusban, a világbajnokságot augusztus végén rendezik.

 

Fókuszban az idei év, csúcsforma az olimpián

Kopasz Bálint 2025-ben visszaült a kajak egyes 1000 méter királyszámának trónjára, ezzel lezárva az előző két év kevésbé sikeres időszakát. A lendületet megtartva kezdte meg a felkészülést: Algyőn alapozott, majd a törökországi Belekben készült tovább. A fókusz jelenleg az áprilisi szegedi válogatón van.

A válogatóverseny az egyik legfontosabb, hiszen aki ott nyeri a számot, az indul a világbajnokságon, Európa-bajnokságon például 1000 méter egyesben. Április 21. nemsokára itt van, folytatjuk a felkészülést, és lényegében akkor dől majd el az egész évem

– fogalmazott az olimpiai bajnok.

Célja a 2028-as Los Angeles-i olimpia, ahol a csúcsformát kell elérnie. Addig azonban tudatos építkezésre van szükség: az élmezőnyben kell maradnia, miközben nem adhat ki magából mindent túl korán. Az olimpiai kvalifikációhoz igazodva az egyes mellett a csapathajók – elsősorban az 500 méteres páros – is egyre nagyobb szerepet kapnak a felkészülésében, de a hangsúly továbbra is a királyszámon marad.

 

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a jövőben a Hovány-csoport lesz a szövetség mobilitási partnere, amely az együttműködésben 12 Volvót bocsátott az MKKSZ rendelkezésére. A keddi rendezvényen négy kajakos, az olimpiai bajnok Tótka Sándor és Kopasz Bálint, valamint Varga Ádám és Nádas Bence, továbbá a két szövetségi kapitány vehetett birtokba egy-egy gépjárművet.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Napok hordaléka

Bayer Zsolt avatarja

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

