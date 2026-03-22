Kepa kapitális hibája után padlóra került az Arsenal a Ligakupa-döntőben

Az angol Ligakupa történetében először fordult elő, hogy az ország két legjobb csapata vívja a döntőt: pillanatnyilag az Arsenal első, a Manchester City pedig a második a Premier League-ben. Mindkét együttes negyeddöntős az FA-kupában, azonban a Bajnokok Ligájában már csak az Ágyúsok maradtak talpon, ugyanis Pep Guardiola alakulata a héten a Real Madrid ellen búcsúzott a sorozattól. A fináléban a rutin a Manchester City mellett szólt, ugyanis a manchesteri kékek az elmúlt 16 idény mindegyikében, összesen 32(!) alkalommal léphettek pályára a Wembley-ben. Ezek egyike éppen az Arsenal legutóbbi Ligakupa-döntője volt: 2018-ban az akkor még Arsene Wenger irányította londoniak 3-0-ra kapta ki. 2018 és 2021 között sorozatban négyszer nyerte meg a második számú angol kupasorozatot Pep Guardiola együttese, a katalán tréner akár rekorddöntésre is készülhetett: korábban még egy edző sem emelhette ötször is a magasba a Ligakupa-trófeát.

O'Reilly szerezte a Ligakupa-döntő első gólját (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Guardiola és Arteta csapata sem kockáztatott

Az Arsenal kezdett kezdeményezőbben, a 7. percben Trafford óriási dupla védést mutatott be: Havertz ajtó-ablak ziccerét, majd Saka lövését hárította a Manchester City kapusa. Az Arsenal kapuja előtt a 20. percben alakult ki az első veszélyesebb szituáció, azonban Haaland éppen lemaradt a beadásról. Az első fél óra után elmondható volt, hogy mindkét csapat eléggé kockázat kerülően játszott.

A 32. percben Aké óriási mentése akadályozta meg Gyökerest abban, hogy ziccerben lőhessen. Több alkalommal már nem forogtak veszélyben a kapuk, nem volt eseménydús az első játékrész.

Sok helyzetet nem láthattunk az első félidőben (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)

Egy kapitális hiba döntött a Ligakupa sorsáról

A fordulást követően nagy bajba keverhette volna magát az Arsenal, azonban olcsón megúszták az Ágyúsok. A kapujából kiérkező Kepa megrángatta a labdával meglépő Dokut, a játékvezető azonban csak sárgával honorálta a kapus tettét.

Kepa még olcsón megúszta az esetet (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)

Egyre nagyobb nyomást helyezett a Manchester City az Arsenalra.

A 60. percben Kepa Arrizabagala kapitális hibát vétett: az Arsenal kapusa ahelyett, hogy könnyűszerrel lehúzta volna a beadást, kiejtette a labdát a kezei közül. Ezt köszönte O'Reilly, aki Zubimendit megelőzve az üres kapuba bólintott közvetlen közelről (0-1).

Pep Guardiola gólörömét a reklámtábla is bánta: a katalán tréner nem csak a levegőt csapkodta, bele is rúgott egyet a berendezésbe.