Lesújtó hírt kaptak a magyar szurkolók a győztes meccs után, Marco Rossi nehéz helyzetben

A sor idáig sem volt rövid és most még hosszabb lett. Marco Rossi a márciusi válogatott szünetben már sérülés vagy egyéb okok miatt nem számíthatott Callum Styles, Loic Nego, Varga Barnabás és Szűcs Kornél játékára sem, és az MLSZ a szlovénok ellen aratott 1-0-s győzelem után még két névvel bővítette a listát.

A magyar válogatott szombaton Szlovéniát legyőzte, kedden Görögország következik Fotós: Mirkó István

Magyar válogatott: Szalai Attila és Balogh Botond kidőlt

A szövetség közleménye szerint két védő,

Szalai Attila és Balogh Botond sérülés miatt nem játszhatnak a görögök elleni keddi felkészülési mérkőzésen,a két játékos így elhagya a telki edzőtábort. A szlovénok elleni találkozón már egyikük sem volt a meccskeretbe nevezve.

Mindez abból a szempontból érdekes, hogy a télen a lengyel Pogon Szczecinhez igazolt Szalai eredetileg nem is került be Marco Rossi keretébe, aztán a fentebb már említett sérültek miatt a 28 éves védőt és Nagy Zsoltot is behívta. Utóbbi a szlovénok ellen csereként be is állt, Szalai viszont valamelyik edzésen sérülhetett meg. Meglepő lenne, ha a válogatott újabb játékosokat hívna be a keddi mérkőzés előtt.