Lesújtó hírt kaptak a magyar szurkolók a győztes meccs után, Marco Rossi nehéz helyzetben

Szalai Attila és Balogh Botond már a szlovénok elleni 1-0-s győzelem során sem voltak benevezve a magyar válogatott meccskeretébe, majd a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) későbbi közleménye tiszta vizet öntött a pohárba. Egyik játékos sem lesz elérhető a görögök elleni keddi meccsen, sőt már klubjukhoz is visszautaztak.

2026. 03. 29. 6:12
Marco Rossinak a görögök elleni mérkőzésen a védelem összeállítását illetően szűkös a mozgástere
Marco Rossinak a görögök elleni mérkőzésen a védelem összeállítását illetően szűkös a mozgástere
A sor idáig sem volt rövid és most még hosszabb lett. Marco Rossi a márciusi válogatott szünetben már sérülés vagy egyéb okok miatt nem számíthatott Callum Styles, Loic Nego, Varga Barnabás és Szűcs Kornél játékára sem, és az MLSZ a szlovénok ellen aratott 1-0-s győzelem után még két névvel bővítette a listát.

A magyar válogatott szombaton Szlovéniát legyőzte, kedden Görögország következik

Magyar válogatott: Szalai Attila és Balogh Botond kidőlt

A szövetség közleménye szerint két védő,

Szalai Attila és Balogh Botond sérülés miatt nem játszhatnak a görögök elleni keddi felkészülési mérkőzésen,a két játékos így elhagya a telki edzőtábort. A szlovénok elleni találkozón már egyikük sem volt a meccskeretbe nevezve.

Mindez abból a szempontból érdekes, hogy a télen a lengyel Pogon Szczecinhez igazolt Szalai eredetileg nem is került be Marco Rossi keretébe, aztán a fentebb már említett sérültek miatt a 28 éves védőt és Nagy Zsoltot is behívta. Utóbbi a szlovénok ellen csereként be is állt, Szalai viszont valamelyik edzésen sérülhetett meg. Meglepő lenne, ha a válogatott újabb játékosokat hívna be a keddi mérkőzés előtt.

Hogy fog kinézni a védelem a görögök ellen?

A lista igencsak leszűkült, íme az elérhető belső hátvédek a magyar válogatott mostani keretében:

  • Willi Orbán
  • Dárdai Márton
  • Csinger Márk

Szlovénia ellen Dárdai és Orbán játszott a négyvédős felállásban, ami papírforma volt akkor is, és kedden is az lenne. A listán persze ott van még a 22 éves Csinger, akit Rossi először hívott be. A Győr játékosa Görögország ellen pár percet kaphat, ugyanakkor az nagy meglepetés lenne, ha kezdene is a Puskás Arénában, a találkozó kedden 19 órakor kezdődik.

Az Origo Sportnak a szlovénok elleni meccsen az egyetlen gólt szerző Schön Szabolcs értékelt:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
