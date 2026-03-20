Molnár Attilát felidegesítette a fiatal klubtársa, Illovszky Dominik javítana a vb-elődöntőre

Pénteken elkezdődött Lengyelországban a fedett pályás világbajnokság. Az első versenynapon három magyar futó volt érdekelt: Illovszky Dominik 60, Molnár Attila 400 méteren jutott be az elődöntőbe, utóbbi távon Kovács Árpád nem járt sikerrel. Mindkét továbbjutónk péntek este fut újra, Molnár Attila a szombati fináléba jutásra is esélyesként érkezett a vb-re, de Illovszky esetében sem elérhetetlen a finálé.

Koczó Dávid
2026. 03. 20. 12:36
A fedett pályás atlétikai világbajnokság helyszíne, a toruni Kujawsko-Pomorska Aréna, ahol pénteken Molnár Attila és Illovszky Dominik is futott Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Molnár Attila és Illovszky Dominik is elődöntőbe jutott a tavalyi fedett pályás világbajnokságon – Molnár aztán döntőt is futhatott –, így az idei, lengyelországi vb péntek délelőtti programjában mindketten egyértelműen továbbjutást vártak maguktól. Különösen úgy, hogy mindketten jobb formában vannak, mint tavaly ilyenkor: Molnár Attila 400 méteren az Európa-csúcsot, Illovszky 60 méteren a múlt századi magyar rekordot döntötte meg idén.

Akárcsak Molnár Attila, Illovszky Dominik is a fedett pályás atlétikai vb elődöntőjébe száguldott Lengyelországban péntek délelőtt. Fotó: AFP/Andrej Isakovic

A magyar sprinterek közül először Illovszky számának előfutamait rendezték meg a vb-n.

 

Illovszky Dominik simán vb-elődöntős

A magyar csúcstartó a harmadik futamba került, ahol a jamaicai Bryan Levell mögött második lett, így gond nélkül jutott az esti elődöntőbe, ehhez az első három között kellett végeznie előfutamában. Illovszky Dominik 6,58 másodperces ideje a tizedik legjobb volt péntek délelőtt, azaz akár a nyolcas döntő is elérhető, bár az mindenképp bravúr lenne.

– Az volt a cél, hogy továbbjussak, ez sikerült. A forma rendben van, reméljük, még tudunk javítani a következő futásra – összegzett Illovszky Dominik az M4 Sportnak, aki ezúttal hat századmásodperccel maradt el a saját országos rekordjától.

A 60 méteres elődöntőket péntek este 20.16-tól rendezik, Illovszky az első futamba kapott besorolást. A döntőt szintén pénteken, 21.22-kor futják a leggyorsabbak.

 

Molnár Attila és a cseh rivális meglepő húzása

A 400 méteres síkfutás menetrendje más lesz, a pénteki elődöntőből (20.44) majd a szombati, rendkívül furcsa, kétfutamos fináléba lehet bejutni. Erre minden esélye meglehet az Európa-csúcstartó Molnár Attilának is: fedett pályás Európa-bajnokunk a negyedik előfutamban a második lett 45,93 másodperces idővel.

– Elkövettem egy hibát, nem nyertem meg a futamot, ami különbséget fog jelenteni a pályabeosztásnál. 

A menedzseri klubtársam megkérdezte, hogy fussunk-e, ezek után nem számítottam arra, hogy ennyit kiad magából a végén. Ez nyilván vissza fog neki ütni, de arra jó volt, hogy felidegesített

– utalt az őt a futam utolsó méterein megelőző, 18 éves cseh Tomás Horákra Molnár. A magyar futó összességében a harmadik legjobb idővel jutott be az elődöntőbe. Molnár Attila a váltóban nem fut Lengyelországban, a tavalyi fedett pályás vb-bronzérmes staféta fő versenye idén a nyári, birminghami szabadtéri Európa-bajnokság lesz.

Eredetileg fordított lett volna a helyzet Kovács Árpád esetében, de visszalépések után végül ő is indulhatott egyéniben is a világbajnokságon. A második előfutamban Kovács 46,77 másodperces időeredménnyel harmadik lett, ez nem volt elég a továbbjutáshoz.

 

