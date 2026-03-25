Hibázott, de még javíthat olimpiai negyedik párosunk a világbajnokságon

A kissé foghíjas mezőnyben – az olimpiai bajnok és címvédő Miura Riku, Kihara Rjuicsi japán duó mellett az élmezőnyből sérülés miatt nem indult a legjobb kanadai és olasz kettős sem – az olimpiai negyedik helyezett Pavlova-Szvjatcsenko magyar duó a legjobbakat felvonultató utolsó csoportban elsőként lépett jégre, előttük csak a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud egység nyújtott olyan kimagasló produkciót, amelynek pontszáma meghaladta Pavlováék Milánóban elért legjobbját. Az orosz születésű kettős ugyanakkor ezúttal nem tudta megismételni az ötkarikás játékokon nyújtott hibamentes előadását.

Rontott a Pavlova-Szvjatcsenko kettős

A kezdés ugyan remekül sikerült a tripla pörgetett emeléssel, de utána a dobott tripla flipnél Pavlova jégre érkezése korántsem volt tökéletes. A folytatásban már a magyar párosra jellemző sallangmentes korcsolyázást láthatta a közönség Michael Jackson Earth song című zenéjére, azaz hibátlan volt a háromfordulatos toeloop, majd az emelésekben, forgásokban, lépéssorokban és kettejük összhangjában sem volt kivetnivaló.

A hiba viszont meglátszott a bíróktól kapott 69,92 ponton, ami majdnem néggyel kevesebb az egy hónappal ezelőtti olimpián elért egyéni csúcsuknál. Az utánuk következő három egységből kettő előzte meg Pavlovát és Svjatcsenkót, akik így negyedik helyről várják a szabadkorcsolyázást.

A legmagasabb pontszámot az olimpiai bronzérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros kapta, de alig több mint három tizeddel előzi csak meg az ötkarikás ezüstérmes georgiai duót, Anasztaszija Metelkinát és Luka Berulavát. Ez a két egység majdnem tíz ponttal áll jobban, mint a magyarok, akiknek az éremszerzése még nem reménytelen, mert a dobogótól csak alig több mint öt pont választja el őket.

Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros 1980-as világbajnoki címe óta magyar versenyző nem állt dobogón, párosban pedig legutóbb 1955-ben Nagy Marianna és Nagy László nyert bronzérmet. Csütörtökön 11.30-tól a férfiak rövidprogramjával folytatódik az esemény, majd 18.15-től rendezik a párosok kűrjét.

