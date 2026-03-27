Angliai szenzáció: Gera Zoltán aggastyán edzője 78 évesen kapott kispadot

Roy Hodgsont nevezték ki a Bristol City ideiglenes menedzserének. A 78 esztendős szakember a szezon végéig veszi át az angol másodosztályban (Championship) szereplő klub csapatának irányítását. A 16. helyen álló együttes új sportigazgatót és edzőt keres a következő szezonra. Roy Hodgson legutóbb két éve dolgozott, amikor a Crystal Palace menedzsere volt. A korábbi angol szövetségi kapitánynak hét mérkőzés jut a szezonban.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 27. 18:16
Roy Hodgson English football coach Roy Hodgson sits in the Royal Box in Centre Court on the third day of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 2, 2025. (Photo by Kirill KUD
Azonnali hatállyal menesztette Gerhardt Struber vezetőedzőt a Bristol City, miután a 24 csapatos Championshipben a 16. helyre esett vissza a gárda, amely a legutóbbi öt angol másodosztályú bajnokijából négyet is elveszített. A klubvezetés ideiglenesen, a szezon végéig Roy Hodgsont nevezte ki az együttes élére. 

Roy Hodgson legutóbb a Crystal Palace vezetőedzője volt Fotó: BEN STANSALL / AFP

A korábbi angol szövetségi kapitány (2012-16) megbízatása a szezon végéig szól, s a jelek szerint nem vele képzelik el a távolabbi jövőt. Ugyanakkor feladatköre összetett lesz Bristolban.

 Roy kinevezése többet jelent, mint a következő hét meccs eredményei. A szezon hátralévő részében segíteni fog nekünk abban, hogy meghatározzuk azokat a mércéket és értékeket a klubnál, amelyekre szükségünk lesz a jövőbeni sikerekhez. 

Ő egy rendkívül tapasztalt edző, aki a legmagasabb szinten ért el eredményeket és győzött. Támogatni fog engem, a játékosainkat és a stábunkat, miközben a bennünk rejlő lehetőségek kiaknázása felé építkezünk. – világított rá a koros tréner reaktiválásának hátterére Charlie Boss, a Vristol City vezérigazgatója, aki nem titkolta, jelenleg egy sportigazgató kinevezésén dolgoznak, akinek közvetlen beleszólása lesz az új, állandó vezetőedző kiválasztásába.

Roy Hodgson készen áll

A korábban a Gera Zoltánnal Európa-liga-döntőig jutó Fulhamet, az Intert, a Liverpoolt, az angol, a svájci és a finn válogatottat is irányító szakember legutóbb a Crystal Palace-t dirigálta. Szinte napra pontosan két éve menesztették.

 Roy Hodgson március 30-án, hétfőn találkozik a Bristol City játékosaival és a stábtagokkal, amikor visszatérnek a válogatott-szünetből, és felkészítik a csapatot az április 3-i, Charlton Athletic elleni idegenbeli mérkőzésre.

– Nagyszerű beszélgetéseket folytattam az igazgatósággal, és nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt, hogy a szezon végéig segíthetek. Rögtön munkához látunk, és pozitív teljesítményre számítunk nagypénteken – mondta székfoglalójában Roy Hodgson. 

A 11 éve az angol másodosztályban szereplő Bristol City 12 ponttal van elmaradva a rájátszást érő helyezéstől, a bennmaradásért sem kell aggódnia, tekintve, hogy 12 egységnyi az előnye. Legutóbb február 24-én nyert a gárda, akkor a kapuban Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers vendégeként győzött 2-1-re. Azóta öt meccsen egyetlen pontot szerzett, az FA Kupából pedig a harmadik liga sereghajtója, a Port Vale búcsúztatta. Szép kihívás előtt áll az örökifjú Roy Hodgson.

 

