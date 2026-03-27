Angliai szenzáció: Gera Zoltán aggastyán edzője 78 évesen kapott kispadot

Azonnali hatállyal menesztette Gerhardt Struber vezetőedzőt a Bristol City, miután a 24 csapatos Championshipben a 16. helyre esett vissza a gárda, amely a legutóbbi öt angol másodosztályú bajnokijából négyet is elveszített. A klubvezetés ideiglenesen, a szezon végéig Roy Hodgsont nevezte ki az együttes élére.

Roy Hodgson legutóbb a Crystal Palace vezetőedzője volt Fotó: BEN STANSALL / AFP

A korábbi angol szövetségi kapitány (2012-16) megbízatása a szezon végéig szól, s a jelek szerint nem vele képzelik el a távolabbi jövőt. Ugyanakkor feladatköre összetett lesz Bristolban.

Roy kinevezése többet jelent, mint a következő hét meccs eredményei. A szezon hátralévő részében segíteni fog nekünk abban, hogy meghatározzuk azokat a mércéket és értékeket a klubnál, amelyekre szükségünk lesz a jövőbeni sikerekhez.

Ő egy rendkívül tapasztalt edző, aki a legmagasabb szinten ért el eredményeket és győzött. Támogatni fog engem, a játékosainkat és a stábunkat, miközben a bennünk rejlő lehetőségek kiaknázása felé építkezünk. – világított rá a koros tréner reaktiválásának hátterére Charlie Boss, a Vristol City vezérigazgatója, aki nem titkolta, jelenleg egy sportigazgató kinevezésén dolgoznak, akinek közvetlen beleszólása lesz az új, állandó vezetőedző kiválasztásába.

Roy Hodgson készen áll

A korábban a Gera Zoltánnal Európa-liga-döntőig jutó Fulhamet, az Intert, a Liverpoolt, az angol, a svájci és a finn válogatottat is irányító szakember legutóbb a Crystal Palace-t dirigálta. Szinte napra pontosan két éve menesztették.

Roy Hodgson március 30-án, hétfőn találkozik a Bristol City játékosaival és a stábtagokkal, amikor visszatérnek a válogatott-szünetből, és felkészítik a csapatot az április 3-i, Charlton Athletic elleni idegenbeli mérkőzésre.

– Nagyszerű beszélgetéseket folytattam az igazgatósággal, és nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt, hogy a szezon végéig segíthetek. Rögtön munkához látunk, és pozitív teljesítményre számítunk nagypénteken – mondta székfoglalójában Roy Hodgson.

A 11 éve az angol másodosztályban szereplő Bristol City 12 ponttal van elmaradva a rájátszást érő helyezéstől, a bennmaradásért sem kell aggódnia, tekintve, hogy 12 egységnyi az előnye. Legutóbb február 24-én nyert a gárda, akkor a kapuban Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers vendégeként győzött 2-1-re. Azóta öt meccsen egyetlen pontot szerzett, az FA Kupából pedig a harmadik liga sereghajtója, a Port Vale búcsúztatta. Szép kihívás előtt áll az örökifjú Roy Hodgson.