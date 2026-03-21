labdarúgássallói dánielColumbus CrewMLSToronto FCGazdag Dániel

Sallói Dániel gólpassza is kellett a Toronto győzelméhez az MLS-ben

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC a Columbus csapatát fogadta szombat este. Sallói Dániel együttese már az első félidő legelején hátrányba került a Gazdag Dánielt foglalkoztató vendégek ellen. A második játékrészben azonban lendületbe jöttek a hazaiak, és Sallói gólpassza után Cifuente egyenlített, majd a hajrában Zimmerman fejese után már a 2-1-es győzelemnek örülhetett a Toronto.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 20:53
Sallói csapattársa, Walker Zimmerman szerezte a győztes gólt Fotó: Getty Images via AFP/Mark Blinch
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon bízhatnak a kanadai klubnál a magyar játékosban, hiszen máris meghosszabbította a középpályás szerződését az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC vezetősége. A négyszeres magyar válogatott Sallói Dániel tíz éve futballozik az MLS-ben, korábban a Sporting Kansas City légiósa volt, ott 287 mérkőzésen 67 gólt szerzett. Egy hónapja igazolt a Torontóhoz, azóta négy bajnokin kétszer volt eredményes, a Cincinnati és a New York Red Bulls ellen. Szombaton Sallói a Gazdag Dánielt is a soraiban tudó Columbus ellen próbálta gyarapítani góljainak számát, de végül „csak" egy gólpassz jött össze neki, amit utólag nem biztos, hogy bán.

Fotó: Getty Images via AFP/Mark Blinch

Sallói a kezdőcsapatban kapott helyet, Gazdag viszont a cserék között foglalt helyet. A vendégek már a 4. percben megszerezték a vezetést. Max Arfsten adott be a szélről, amire kiválóan érkezett Wessam Abou Ali, és a bombaerős fejese után a labda a jobb felső sarokban landolt. Sallói nem játszott túl aktívan az első félidőben: a magyar támadó középpályás mindössze tizenötször ért labdába, az ellenfél tizenhatosán belül mindössze háromszor. Kilenc passzából mindössze öt volt sikeres, három párharcából kettőt megnyert. Sallóinak egyetlen lövése volt az első félidőben, de az majdnem gólt ért: a 44. percben a jobb felső kapufa mellett suhant el a labda. A Toronto az első félidőben hét lövéssel próbálkozott, ebből három talált kaput. A Columbus mindössze egyszer próbálkozott, ám abból megszerezte a vezetést jelentő gólt.

A második félidő első tíz percében aztán egyenlített a hazai csapat: Sallói adta be a labdát az 56. percben, és az José Cifuente jobblábas lövése után a kapu jobb alsó sarkában kötött ki. 

Lendületbe jöttek a hazaiak, sorra vezették a támadásokat, az 58. percben Sallói lövését kellett kitolnia a vendégek kapusának a jobb felső sarok elől. A 83. percben Walker Zimmerman fejesgóljával aztán a vezetést, egyben a győzelmet is megszerezte a Toronto, amely végül 2-1-re nyerni tudott hazai pályán. 

A két ponttal álló Columbus Crew csapatában Gazdag Dániel nem lépett pályára, a hétpontos torontóiaknál Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést.




 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetország

Ezt biztosan Ionescu írja

Bayer Zsolt avatarja

Ideküldik a 2. Német LMBTQ-dandárt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.