Sallói Dániel gólpassza is kellett a Toronto győzelméhez az MLS-ben

Nagyon bízhatnak a kanadai klubnál a magyar játékosban, hiszen máris meghosszabbította a középpályás szerződését az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC vezetősége. A négyszeres magyar válogatott Sallói Dániel tíz éve futballozik az MLS-ben, korábban a Sporting Kansas City légiósa volt, ott 287 mérkőzésen 67 gólt szerzett. Egy hónapja igazolt a Torontóhoz, azóta négy bajnokin kétszer volt eredményes, a Cincinnati és a New York Red Bulls ellen. Szombaton Sallói a Gazdag Dánielt is a soraiban tudó Columbus ellen próbálta gyarapítani góljainak számát, de végül „csak" egy gólpassz jött össze neki, amit utólag nem biztos, hogy bán.

Sallói Dániel eleinte bosszankodott, Wessam Abou Ali ünnepelte a Toronto elleni gólját. Fotó: Getty Images via AFP/Mark Blinch

Sallói Dániel a második félidőben gólpasszt adott

Sallói a kezdőcsapatban kapott helyet, Gazdag viszont a cserék között foglalt helyet. A vendégek már a 4. percben megszerezték a vezetést. Max Arfsten adott be a szélről, amire kiválóan érkezett Wessam Abou Ali, és a bombaerős fejese után a labda a jobb felső sarokban landolt. Sallói nem játszott túl aktívan az első félidőben: a magyar támadó középpályás mindössze tizenötször ért labdába, az ellenfél tizenhatosán belül mindössze háromszor. Kilenc passzából mindössze öt volt sikeres, három párharcából kettőt megnyert. Sallóinak egyetlen lövése volt az első félidőben, de az majdnem gólt ért: a 44. percben a jobb felső kapufa mellett suhant el a labda. A Toronto az első félidőben hét lövéssel próbálkozott, ebből három talált kaput. A Columbus mindössze egyszer próbálkozott, ám abból megszerezte a vezetést jelentő gólt.

A második félidő első tíz percében aztán egyenlített a hazai csapat: Sallói adta be a labdát az 56. percben, és az José Cifuente jobblábas lövése után a kapu jobb alsó sarkában kötött ki.

Lendületbe jöttek a hazaiak, sorra vezették a támadásokat, az 58. percben Sallói lövését kellett kitolnia a vendégek kapusának a jobb felső sarok elől. A 83. percben Walker Zimmerman fejesgóljával aztán a vezetést, egyben a győzelmet is megszerezte a Toronto, amely végül 2-1-re nyerni tudott hazai pályán.