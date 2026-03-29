A Barcelona bajai láttán a Real Madrid Ancelotti segítségét kéri?

A közelmúltban Kylian Mbappé miatt aggódtak a Real Madridnál, de a csatár már teljesen felépült, és lelkesen várja az idény utolsó szakaszát. A királyi gárdánál viszont most sem lehetnek nyugodtak, a csapat egy másik játékosa, Vinícius Júnior sincs tökéletes állapotban, miután a brazil válogatottal éppen Mbappéval és a franciákkal csapott össze.

2026. 03. 29. 19:57
Vinícius Júnior nincs tökéletes állapotban
Az elmúlt hetekben Kylian Mbappé állt a figyelem középpontjában, mert rakoncátlankodó térde miatt nem játszhatott, valamint olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a kezelését a Real Madrid orvosai hátráltatták azzal, hogy a rossz térdét vizsgálták meg. A világbajnok csatár tagadta, hogy ilyesmiről történt volna, és örömmel jelentette be, hogy már teljesen egészséges. Az Atlético Madrid ellen 3-2-re megnyert rangadón csereként tért vissza, aztán a francia válogatottban már csütörtökön végigjátszotta a Brazília elleni felkészülési mérkőzést, amelyről Mbappé góllal, a gallok 2-1-es győzelemmel távoztak. Vinícius Júnior pedig sérüléssel.

Raphinha (jobbra) több hétre kidőlt, Madridban attól tartanak, hogy Viníciusszal is ez lesz
Raphinha (jobbra) több hétre kidőlt, Madridban attól tartanak, hogy Viníciusszal is ez lesz (Fotó: MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Vinícius visszatér Madridba?

Utóbbi, Mbappé madridi csapattársa természetesen a braziloknál szerepelt, végig a pályán volt, a Kanárik szombati edzésén azonban már nem vett részt, mert a combhajlítójában fájdalmat érzett. Carlo Ancelotti válogatottja legközelebb szerdára virradóra (2.00, Orlando) vívja a következő felkészülési mérkőzését, a horvátok lesznek az ellenfeleik, és a brazilok bíznak benne, hogy Vinícius is csatasorba áll majd, bár ez még kérdéses.

Már csak azért is, mert nem fogadták jól a híreket a Real Madridnál, és ha megerősítik, hogy a 25 éves szélső sérüléssel küzd, azonnal hazaparancsolnák őt, mivel az egyik kulcsjátékosukról van szó, és nem szeretnék, ha a brazilok egy tét nélküli meccsen kockáztatnának a bevetésével, miközben a spanyol csapatnak nagy szüksége lesz rá az idény hátralévő részében, a bajnoki cím és a BL megnyeréséért folyó harcban.

Raphinha példája lebeg a madridi szemek előtt, és szeretnék elkerülni, hogy Vinícius ugyanolyan sorsra jusson, mint válogatottbeli csapattársa. A Barcelona spílerét a franciák elleni találkozón le kellett cserélni, mert ő is a combhajlítóját fájlalta, és a mérkőzést követő vizsgálatok kiderítették, nem aprócska gondról van szó, hanem Raphinhának öt hetet kell kihagynia. Hozzá kell tenni, ez a 29 éves játékos esetében visszatérő probléma, harmadszor dőlt ki ugyanazzal a sérüléssel, amely miatt eddig 16 meccset hagyott ki az idényben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

