A Barcelona bajai láttán a Real Madrid Ancelotti segítségét kéri?

Az elmúlt hetekben Kylian Mbappé állt a figyelem középpontjában, mert rakoncátlankodó térde miatt nem játszhatott, valamint olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a kezelését a Real Madrid orvosai hátráltatták azzal, hogy a rossz térdét vizsgálták meg. A világbajnok csatár tagadta, hogy ilyesmiről történt volna, és örömmel jelentette be, hogy már teljesen egészséges. Az Atlético Madrid ellen 3-2-re megnyert rangadón csereként tért vissza, aztán a francia válogatottban már csütörtökön végigjátszotta a Brazília elleni felkészülési mérkőzést, amelyről Mbappé góllal, a gallok 2-1-es győzelemmel távoztak. Vinícius Júnior pedig sérüléssel.

Raphinha (jobbra) több hétre kidőlt, Madridban attól tartanak, hogy Viníciusszal is ez lesz (Fotó: MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Vinícius visszatér Madridba?

Utóbbi, Mbappé madridi csapattársa természetesen a braziloknál szerepelt, végig a pályán volt, a Kanárik szombati edzésén azonban már nem vett részt, mert a combhajlítójában fájdalmat érzett. Carlo Ancelotti válogatottja legközelebb szerdára virradóra (2.00, Orlando) vívja a következő felkészülési mérkőzését, a horvátok lesznek az ellenfeleik, és a brazilok bíznak benne, hogy Vinícius is csatasorba áll majd, bár ez még kérdéses.

Már csak azért is, mert nem fogadták jól a híreket a Real Madridnál, és ha megerősítik, hogy a 25 éves szélső sérüléssel küzd, azonnal hazaparancsolnák őt, mivel az egyik kulcsjátékosukról van szó, és nem szeretnék, ha a brazilok egy tét nélküli meccsen kockáztatnának a bevetésével, miközben a spanyol csapatnak nagy szüksége lesz rá az idény hátralévő részében, a bajnoki cím és a BL megnyeréséért folyó harcban.

Raphinha példája lebeg a madridi szemek előtt, és szeretnék elkerülni, hogy Vinícius ugyanolyan sorsra jusson, mint válogatottbeli csapattársa. A Barcelona spílerét a franciák elleni találkozón le kellett cserélni, mert ő is a combhajlítóját fájlalta, és a mérkőzést követő vizsgálatok kiderítették, nem aprócska gondról van szó, hanem Raphinhának öt hetet kell kihagynia. Hozzá kell tenni, ez a 29 éves játékos esetében visszatérő probléma, harmadszor dőlt ki ugyanazzal a sérüléssel, amely miatt eddig 16 meccset hagyott ki az idényben.