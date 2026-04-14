A Barcelona megragadja az utolsó esélyt a BL-ben, vagy jöhet a madridi fieszta

Amikor a sorsolásnál összesorsolták a két spanyol óriást a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mindenki taktikai sakkjátszmát és szoros küzdelmet várt. Aztán az Atlético Madrid teljesen váratlanul, de teljesen megérdemelten 2-0-ra legyőzte a Barcelona gárdáját az odavágón, így óriási lépést tett a legjobb négy közé jutás felé. Valljuk meg őszintén, arra azonban kevesen számítottak, hogy az első felvonás után az Atlético Madrid ilyen kényelmes helyzetből várhatja a visszavágót. A 2-0-s vendégsiker nemcsak az eredmény miatt volt sokkoló, hanem a mérkőzés dinamikája miatt is: Pau Cubarsí korai kiállítása alapjaiban rengette meg Hansi Flick taktikai elképzeléseit.

Ha nem is mindig így látszott, Diego Simeone elégedett volt az Atlético Madrid Barcelona elleni teljesítményével Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton



Simeone szerint agresszív Barcelona ellen kell megvédeniük az előnyüket

Óriási lehetőség előtt áll az Atlético Madrid, amely kedden este hazai pályán fogadja a Barcelonát. A madridiak vezetőedzője Diego Simeone a hatékonyságot emelte ki az idegenbeli sikerükkel kapcsolatban, de ő is pontosan tudja, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Pau Cubarsí kiállítása miatt a katalánok egy félidőn át emberhátrányban voltak.

– Az első mérkőzésen megmutattuk, hogy a futballt nem a labdabirtoklásra, hanem gólra kell játszani. A Barcelona többet támadott, de mi kihasználtuk a lehetőségeinket és az emberelőnyünket.

Azonban hibát követne el az, aki leírná a Barcát.

Hansi Flick érkezésével egy sokkal vertikálisabb, agresszívabb Barcelonát látunk, amely képes bárki ellen három-négy gólt szerezni. Nem védekezni fogunk, hanem harcolni minden centiméterért – fogalmazott a „Cholo” becenévre hallgató argentín szakember.

A madridiak önbizalma egyébként nem alaptalan. Az Atlético a Wanda Metropolitanóban igazi erődöt épített: az utolsó két hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésükön összesen kilenc gólt rámoltak be az ellenfeleknek, ami jelzi, hogy hazai környezetben Simeone csapata levetkőzi a „buszbetoló” imázst, és képes a gálázásra is.

Hansi Flick, a Barcelona edzője hisz csapata továbbjutásában Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Hansi Flick és a lehetetlen küldetés

A katalánok oldala érthetően feszültebb. Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője elismerte, hogy a Nou Campban átélt vereség fájó, de szerinte a párharcnak még nincs vége.