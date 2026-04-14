A Barcelona megragadja az utolsó esélyt a BL-ben, vagy jöhet a madridi fieszta

Amikor a sorsolásnál összesorsolták a két spanyol óriást a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mindenki taktikai sakkjátszmát és szoros küzdelmet várt. Aztán az Atlético Madrid teljesen váratlanul, de teljesen megérdemelten 2-0-ra legyőzte a Barcelona gárdáját az odavágón, így óriási lépést tett a legjobb négy közé jutás felé. Valljuk meg őszintén, arra azonban kevesen számítottak, hogy az első felvonás után az Atlético Madrid ilyen kényelmes helyzetből várhatja a visszavágót. A 2-0-s vendégsiker nemcsak az eredmény miatt volt sokkoló, hanem a mérkőzés dinamikája miatt is: Pau Cubarsí korai kiállítása alapjaiban rengette meg Hansi Flick taktikai elképzeléseit.
Simeone szerint agresszív Barcelona ellen kell megvédeniük az előnyüket
Óriási lehetőség előtt áll az Atlético Madrid, amely kedden este hazai pályán fogadja a Barcelonát. A madridiak vezetőedzője Diego Simeone a hatékonyságot emelte ki az idegenbeli sikerükkel kapcsolatban, de ő is pontosan tudja, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Pau Cubarsí kiállítása miatt a katalánok egy félidőn át emberhátrányban voltak.
– Az első mérkőzésen megmutattuk, hogy a futballt nem a labdabirtoklásra, hanem gólra kell játszani. A Barcelona többet támadott, de mi kihasználtuk a lehetőségeinket és az emberelőnyünket.
Azonban hibát követne el az, aki leírná a Barcát.
Hansi Flick érkezésével egy sokkal vertikálisabb, agresszívabb Barcelonát látunk, amely képes bárki ellen három-négy gólt szerezni. Nem védekezni fogunk, hanem harcolni minden centiméterért – fogalmazott a „Cholo” becenévre hallgató argentín szakember.
A madridiak önbizalma egyébként nem alaptalan. Az Atlético a Wanda Metropolitanóban igazi erődöt épített: az utolsó két hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésükön összesen kilenc gólt rámoltak be az ellenfeleknek, ami jelzi, hogy hazai környezetben Simeone csapata levetkőzi a „buszbetoló” imázst, és képes a gálázásra is.
Hansi Flick és a lehetetlen küldetés
A katalánok oldala érthetően feszültebb. Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője elismerte, hogy a Nou Campban átélt vereség fájó, de szerinte a párharcnak még nincs vége.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!