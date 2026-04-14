A Barcelona megragadja az utolsó esélyt a BL-ben, vagy jöhet a madridi fieszta

Kedden este folytatódik a Bajnokok Ligája, mégpedig két negyeddöntő visszavágójával. Kétgólos előny, egy megtört katalán hegemónia és egy félelmetes hazai katlan – minden adott ahhoz, hogy az Atlético Madrid megint pontot tegyen a Barcelona elleni BL-párbajra. Diego Simeone csapata a Nou Campban aratott 2-0-s sikerével a kiesés kapujába lökte Hansi Flick legénységét, de a „Matracosok” tudják: a Barcelona sebzett vadként a legveszélyesebb.

Molnár László
2026. 04. 14. 4:50
Az Atlético Madrid és a Barcelona BL-negyeddöntőjének visszavágóján most már a Matracosok az esélyesek
Az Atlético Madrid és a Barcelona BL-negyeddöntőjének visszavágóján most már a Matracosok az esélyesek
Amikor a sorsolásnál összesorsolták a két spanyol óriást a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mindenki taktikai sakkjátszmát és szoros küzdelmet várt. Aztán az Atlético Madrid teljesen váratlanul, de teljesen megérdemelten 2-0-ra legyőzte a Barcelona gárdáját az odavágón, így óriási lépést tett a legjobb négy közé jutás felé. Valljuk meg őszintén, arra azonban kevesen számítottak, hogy az első felvonás után az Atlético Madrid ilyen kényelmes helyzetből várhatja a visszavágót. A 2-0-s vendégsiker nemcsak az eredmény miatt volt sokkoló, hanem a mérkőzés dinamikája miatt is: Pau Cubarsí korai kiállítása alapjaiban rengette meg Hansi Flick taktikai elképzeléseit.

Ha nem is mindig így látszott, Diego Simeone elégedett volt az Atlético Madrid Barcelona elleni teljesítményével
Simeone szerint agresszív Barcelona ellen kell megvédeniük az előnyüket

Óriási lehetőség előtt áll az Atlético Madrid, amely kedden este hazai pályán fogadja a Barcelonát. A madridiak vezetőedzője Diego Simeone a hatékonyságot emelte ki az idegenbeli sikerükkel kapcsolatban, de ő is pontosan tudja, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Pau Cubarsí kiállítása miatt a katalánok egy félidőn át emberhátrányban voltak.

– Az első mérkőzésen megmutattuk, hogy a futballt nem a labdabirtoklásra, hanem gólra kell játszani. A Barcelona többet támadott, de mi kihasználtuk a lehetőségeinket és az emberelőnyünket. 

Azonban hibát követne el az, aki leírná a Barcát. 

Hansi Flick érkezésével egy sokkal vertikálisabb, agresszívabb Barcelonát látunk, amely képes bárki ellen három-négy gólt szerezni. Nem védekezni fogunk, hanem harcolni minden centiméterért – fogalmazott a „Cholo” becenévre hallgató argentín szakember.

A madridiak önbizalma egyébként nem alaptalan. Az Atlético a Wanda Metropolitanóban igazi erődöt épített: az utolsó két hazai Bajnokok Ligája-mérkőzésükön összesen kilenc gólt rámoltak be az ellenfeleknek, ami jelzi, hogy hazai környezetben Simeone csapata levetkőzi a „buszbetoló” imázst, és képes a gálázásra is.

Hansi Flick, a Barcelona edzője hisz csapata továbbjutásában
Hansi Flick és a lehetetlen küldetés

A katalánok oldala érthetően feszültebb. Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője elismerte, hogy a Nou Campban átélt vereség fájó, de szerinte a párharcnak még nincs vége.

– A statisztikák nem hazudnak: tíz emberrel is mi irányítottunk, mi alakítottunk ki több helyzetet. A futball néha kegyetlen, de hiszek a játékosaimban. Tudjuk, hogy 

a Barcelona története során még soha nem fordított meg BL-párharcot hazai vereség után, 

de a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Ha az első húsz percben gólt szerzünk, bármi megtörténhet – nyilatkozta a német szakember, aki külön kitért Cubarsí hiányára is, akit elmondása szerint csapat szinten kell pótolniuk a védelem közepén.

Ugyanakkor a Marca tudósítása szerint a Barcelona vezetőedzője a csapat edzésén kilépett a stadion gyepére, majd lehajolt, megérintette, méregette, és az eredmény egyáltalán nem tetszett neki. A panaszával azonnal megkereste az UEFA jelenlévő tisztviselőjét, és jelezte, a megengedettnél magasabb a fű, ami akadályozza a gyors játékot. A Barcelona kérte az UEFA-tól a fű magasságának mérését, míg az Atlético Madrid közölte, hogy a pálya ugyanolyan, mint mindig, tehát megfelel a követelményeknek.

A Barcelona számára csak akkor van esély a történelmi továbbjutásra, ha az első húsz percben beveszik az Atlético kapuját
A múlt a Barca, a számok a Madrid továbbjutását jósolja

A számok világa egyértelműen a Madrid felé billenti a mérleg nyelvét, ugyanis Simeone csapata az idei BL-szezonban otthon átlagosan 3,2 gólt lő meccsenként, ráadásul – ahogy azt Hansi Flick is említette, a katalán óriás még soha nem jutott tovább a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, ha az első mérkőzést otthon elveszítette. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az első meccsen a Barcelona 18-szor próbálkozott kapura lövéssel az Atlético 6 kísérletével szemben, mégis, az xG (várható gólok) mutatója a Madridnak volt magasabb a tiszta ziccerek miatt.

Az Atlético Madrid és az FC Barcelona egymás elleni statisztikája

  • 252 alkalommal csaptak össze hivatalos mérkőzésen, 
  • 115 Barcelona-siker, 57 döntetlen, 80 madridi-győzelem
  • 472 katalán, 371 madridi szerzett gól

Bár az összesített mérleg a Barcának kedvez, a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid a mumusuknak számít. 

  • 5 meccs, 3 Atlético-siker, 1 döntetlen, 1 Barcelona-győzelem
  • az eddigi kettőből kétszer a Matracosok jutottak tovább a BL-negyeddöntőben

A jelenleg zajló szezonban rendkívül sűrű a két csapat találkozása, ez a mostani már a hatodik találkozásuk lesz. Az eddigi öt meccsből a Barcelona hármat, az Atlético kettőt nyert meg, ráadásul a Spanyol Kupa elődöntőjében a fővárosiak jutottak tovább:

  • LA Liga – Barcelona 3–1 Atlético Madrid (2025. dec.)
  • Spanyol Kupa (elődöntő, 1. meccs) – Atlético Madrid 4–0 Barcelona
  • Spanyol Kupa (elődöntő, 2. meccs) – Barcelona 3–0 Atlético Madrid (Összesítve: 4–3 az Atléticónak)
  • LA Liga – Atlético Madrid 1–2 Barcelona (2026. ápr.)
  • Bajnokok Ligája (negyeddöntő, 1. meccs): Barcelona 0–2 Atlético Madrid
Julián Álvarez egészen pazar szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az Atlético Madrid az első meccsen
Ki lesz a nyerő csatár: Álvarez vagy Lewandowski?

Simeone várhatóan nem változtat a győztes recepten, és a Griezmann-De Paul tengely stabilitására építve, gyors ellentámadásokkal próbálják majd végleg eldönteni a továbbjutást. A francia támadó kiváló formában van, és a hazai közönség előtt mindig extra motivációval lép pályára. A túloldalon Flicknek kockáztatnia kell. Robert Lewandowski és Lamine Yamal játéka kulcsfontosságú lesz, a Barcának szüksége van a fiatal szélső váratlan húzásaira, hogy feltörjék a madridi reteszt. A katalánok várhatóan már az első perctől letámadják az Atléticót, ami viszont hatalmas területeket nyithat a hazaiak kontrái előtt.

A centerek esetében a 2025/2026-os Bajnokok Ligája szezonban az első meccsen fantasztikus szabadrúgásgólt lövő Julián Álvarez statisztikái jelentősen felülmúlják a 37 évesen is rendkívül gólveszélyes Robert Lewandowski mutatóit. Álvarez formája történelmi léptékű az Atléticónál, míg Lewandowski hatékonysága a nemzetközi porondon idén elmarad a korábbi évek elit szintjétől.

Bajnokok Ligája statisztikák: Julián Álvarez (Atlético) vs Robert Lewandowski (Barcelona)

2025/26-os szezon     

  • Mérkőzések: 12 – 10
  • Gólok: 9 – 4
  • Gólpasszok: 5 – 0
  • Gólérzékenység: 84 percenként gól/gólpassz – 150 percenként gól
  • Összes kapura lövés: 40 – 24
  • Passzpontosság: 82,6% – 72,9%
  • Futómennyiség (átlag): 9,67 km/meccs – 6,2 km/meccs

Julián Álvarez 9 gólja az idei BL-ben új klubrekord az Atlético Madridnál egyetlen szezonon belül, az argentín csatár ezzel megdöntötte Diego Costa 2013/14-es, 8 gólos csúcsát. Álvarez fizikai fölénye szembetűnő, ráadásul az utolsó 3 BL-meccsén 6 gólban volt közvetlenül érintett (4 gól, 2 gólpassz), míg Lewandowski az egész BL-idényben összesen 4 gólig jutott. Ugyanakkor a LA Ligában Lewandowski tartja vele a lépést: 

mindketten 12 gólnál járnak a bajnoki szezonban.  

Álvarez tehát nemcsak góllövőként, hanem a mezőnyben végzett hatalmas munkájával is a visszavágó kulcsfigurája lehet, míg a Barcelonának szüksége lenne egy, a szezonátlagánál jóval hatékonyabb Lewandowskira a fordításhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

