Beavatkozik-e a Bayern a Bundesliga tisztaságába? Csattanós választ adtak a bajorok

A már bajnok Bayern München tartalékos, erősen felforgatott kezdőcsapattal lépett pályára Mainzban, és szünetre 3-0-s hátrányba került a Bundesliga 31. fordulójában. Vincent Kompany a második félidőre beküldött négy sztárt, s a Bayern fordított 4-3-ra. A bajor együttes tehát győzelemmel hangolt a PSG elleni Bajnokok Ligája-elődöntő első, keddi mérkőzésére, miközben a bajnoki cím mellett a Német Kupában is versenyben van, vagyis tovább él a triplázás lehetősége.

2026. 04. 25. 17:33
Harry Kane ünnepli a gólját a társakkal a Mainz-Bayern Bundesliga-meccsen Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
A PSG és a tripla fontosabb

A Bayern idényét persze nem ez a mainzi mérkőzés határozza meg. A Bundesliga-arany már megvan, a Német Kupában döntős a csapat (a Stuttgart lesz az ellenfele), a Bajnokok Ligájában pedig a PSG elleni elődöntő vár rá, az első meccset kedden Párizsban játsszák. Vagyis a bajorok továbbra is triplázhatnak, és ebből a szempontból teljesen érthető, hogy Kompany nem a legerősebb csapatát küldte pályára Mainzban.

A győzelemnél sokkal fontosabb, hogy Kane, Musiala, Olise és a többi kulcsember milyen állapotban érkezik meg a PSG elleni keddi BL-elődöntőre.

Bundesliga, 31. forduló:

péntek:

  • RB Leipzig–Union Berlin 3-1 

szombat:

  • FSV Mainz 05–Bayern München 3-4
  • VfL Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0-0
  • FC Augsburg–Eintracht Frankfurt 1-1
  • 1. FC Heidenheim–St. Pauli 2-0
  • 1. FC KölnvBayer Leverkusen 1-2
  • Hamburger SV–TSG 1899 Hoffenheim 18.30

vasárnap:

  • VfB Stuttgart–Werder Bremen 15.30
  • Borussia Dortmund–SC Freiburg 17.30

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

