Beavatkozik-e a Bayern a Bundesliga tisztaságába? Csattanós választ adtak a bajorok

A PSG és a tripla fontosabb

A Bayern idényét persze nem ez a mainzi mérkőzés határozza meg. A Bundesliga-arany már megvan, a Német Kupában döntős a csapat (a Stuttgart lesz az ellenfele), a Bajnokok Ligájában pedig a PSG elleni elődöntő vár rá, az első meccset kedden Párizsban játsszák. Vagyis a bajorok továbbra is triplázhatnak, és ebből a szempontból teljesen érthető, hogy Kompany nem a legerősebb csapatát küldte pályára Mainzban.

A győzelemnél sokkal fontosabb, hogy Kane, Musiala, Olise és a többi kulcsember milyen állapotban érkezik meg a PSG elleni keddi BL-elődöntőre.