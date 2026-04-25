Beavatkozik-e a Bayern a Bundesliga tisztaságába? Csattanós választ adtak a bajorok
A már bajnok Bayern München tartalékos, erősen felforgatott kezdőcsapattal lépett pályára Mainzban, és szünetre 3-0-s hátrányba került a Bundesliga 31. fordulójában. Vincent Kompany a második félidőre beküldött négy sztárt, s a Bayern fordított 4-3-ra. A bajor együttes tehát győzelemmel hangolt a PSG elleni Bajnokok Ligája-elődöntő első, keddi mérkőzésére, miközben a bajnoki cím mellett a Német Kupában is versenyben van, vagyis tovább él a triplázás lehetősége.
A PSG és a tripla fontosabb
A Bayern idényét persze nem ez a mainzi mérkőzés határozza meg. A Bundesliga-arany már megvan, a Német Kupában döntős a csapat (a Stuttgart lesz az ellenfele), a Bajnokok Ligájában pedig a PSG elleni elődöntő vár rá, az első meccset kedden Párizsban játsszák. Vagyis a bajorok továbbra is triplázhatnak, és ebből a szempontból teljesen érthető, hogy Kompany nem a legerősebb csapatát küldte pályára Mainzban.
A győzelemnél sokkal fontosabb, hogy Kane, Musiala, Olise és a többi kulcsember milyen állapotban érkezik meg a PSG elleni keddi BL-elődöntőre.
