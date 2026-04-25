Willi Orbán beleállt a saját csapatába, a sportigazgató rögtön reagált rá
Az RB Leipzig 3-1-re nyert Schäfer András csapata, az Union Berlin ellen a Bundesligában, azonban a sérülésből a kezdőcsapatban visszatérő Willi Orbán kritikus volt csapata teljesítményével. A magyar védő kifogásolta a Leipzig helyzetkihasználását, és ezzel egyetértett a klub sportigazgatója is. Az RB Leipzignél azonban hamarosan van ok ünnepelni, nagyon úgy néz ki, egy év kihagyás után újra indulhat a Bajnokok Ligájában.
További Sport híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
