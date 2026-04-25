Újabb blama a Real Madridtól, óriási szégyen érheti a Barcelona ellen

Mi történt Kylian Mbappéval?

A 27 éves francia sztárt a 81. percben kellett lecserélni, amikor a földre leült, és sérülést jelentett, mindez azért is fájó a Realnak, mert áprilisban már korábban is megsérült. Arbeloa is csak annyit tudott mondani, hogy Mbappé érzett egy kis kellemetlenséget, ezért inkább lecserélték, a következő napokban újabb vizsgálat vár rá. A spanyol sajtó szerint a bal combja sérülhetett meg Mbappénak.

Újabb lépés a Barcelona bajnoki címe felé

A katalán Mundo Deportivo szombati címlapján azt írta, „ennyi volt a bajnokság a Real Madridnak”, ami bár túlzóan hangozhat, de abszolút nem az. A sors fintora, hogy az a Héctor Bellerín vitt be még egy gyomrost a Realnak pénteken, aki korábban a Barcelonában játszott a 2022/23-as idényben.

Amennyiben a Barcelona szombaton nyer a Getafe ellen, akkor a katalán csapat akár már a következő fordulóban bajnok lehet, ha a Real nem nyer az Espanyol otthonában, s a Barcelona legyőzi az Osasunát idegenben.

Mindez pedig azt jelentené, hogy a 34. fordulóban, május 10-én sorra kerülő El Clásicón a Real-játékosok már díszsorfalat is állhatnak a Barcelonának a Camp Nou-ban. Florentino Pérez klubelnök ennél nagyobb szégyent aligha képzelhetne el.