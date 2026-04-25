Újabb blama a Real Madridtól, óriási szégyen érheti a Barcelona ellen

A Real Madrid a hosszabbításban gólt kapott a Real Betis vendégeként, így csak 1-1-es döntetlent játszott a La Liga 32. fordulójában. A Real Madrid gödörben van, áprilisban csak egy meccset nyert meg, a Barcelona szombaton már 11 ponttal is elléphet a királyi gárdától és jövő héten bajnok is lehet. Ha ez megtörténik, akkor a 34. fordulóban sorra kerülő El Clásico teljesen tét nélküli lesz a Camp Nou-ban, és a Real-játékosok akár díszsorfalat is állhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 6:34
Mi történt Kylian Mbappéval?

A 27 éves francia sztárt a 81. percben kellett lecserélni, amikor a földre leült, és sérülést jelentett, mindez azért is fájó a Realnak, mert áprilisban már korábban is megsérült. Arbeloa is csak annyit tudott mondani, hogy Mbappé érzett egy kis kellemetlenséget, ezért inkább lecserélték, a következő napokban újabb vizsgálat vár rá. A spanyol sajtó szerint a bal combja sérülhetett meg Mbappénak.

Újabb lépés a Barcelona bajnoki címe felé

A katalán Mundo Deportivo szombati címlapján azt írta, „ennyi volt a bajnokság a Real Madridnak”, ami bár túlzóan hangozhat, de abszolút nem az. A sors fintora, hogy az a Héctor Bellerín vitt be még egy gyomrost a Realnak pénteken, aki korábban a Barcelonában játszott a 2022/23-as idényben.

Amennyiben a Barcelona szombaton nyer a Getafe ellen, akkor a katalán csapat akár már a következő fordulóban bajnok lehet, ha a Real nem nyer az Espanyol otthonában, s a Barcelona legyőzi az Osasunát idegenben.

Mindez pedig azt jelentené, hogy a 34. fordulóban, május 10-én sorra kerülő El Clásicón a Real-játékosok már díszsorfalat is állhatnak a Barcelonának a Camp Nou-ban. Florentino Pérez klubelnök ennél nagyobb szégyent aligha képzelhetne el.

La Liga, 33. forduló:

  • Real Betis-Real Madrid 1-1 (0-1)

Szombaton játsszák:

  • Alavés-Real Mallorca 14.00
  • Getafe-FC Barcelona 16.15
  • Valencia-Girona 18.30
  • Atlético Madrid-Athletic Bilbao 21.00

Vasárnap játsszák:

  • Rayo Vallecano-Real Sociedad 14.00
  • Real Oviedo-Elche 16.15
  • Osasuna-Sevilla 18.30
  • Villarreal-Celta Vigo 21.00

Hétfőn játsszák:

  • Espanyol-Levante 21.00

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
