Szoboszlai Dominik különleges álomcsapatba került be, a Liverpool gratulált neki

A Premier League 34. fordulójában szombatig a tíz meccsből négyet már lejátszottak, a Manchester City átvette a vezetést az Arsenaltól, de az Ágyúsok ma visszaelőzhetik a riválisukat. A Liverpool ugyancsak ma a Crystal Palace gárdáját fogadja, s Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is ott lesz a meccskeretben.

2026. 04. 25. 6:25
Szoboszlai Dominik az Everton–Liverpool meccsen Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
A szezon csapata a Premier League-ben az EA FC 26-ban

  • Gianluigi Donnarumma (95) – Manchester City
  • Jurrien Timber (93) – Arsenal
  • William Saliba (95) – Arsenal
  • Gabriel (96) – Arsenal
  • Marc Cucurella (93) – Chelsea
  • Szoboszlai Dominik (94) – Liverpool
  • Declan Rice (96) – Arsenal
  • Bruno Fernandes (97) – Manchester United
  • Rayan Cherki (93) – Manchester City
  • Erling Haaland (96) – Manchester City
  • Antoine Semenyo (94) –Manchester City

Premier League, 34. forduló:

  • Brighton–Chelsea 3-0 (1-0)
  • Bournemouth–Leeds United 2-2 (0-0)
  • Burnley–Manchester City 0-1 (0-1)
  • Sunderland–Nottingham Forest 0-5 (0-4)

szombaton játsszák:

  • Fulham–Aston Villa 13.30 (tv: Spíler 1)
  • Liverpool–Crystal Palace 16.00 (tv: Match 4)
  • West Ham United–Everton 16.00
  • Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 16.00 (tv: Spíler 1)
  • Arsenal–Newcastle United 18.30 (tv: Spíler 2)

hétfőn játsszák:

  • Manchester United–Brentford 21.00

Az élcsoport:

1. Manchester City 33 66-29 70 pont
2. Arsenal 33 63-26 70
3. Manchester United 33 58-45 58
4. Aston Villa 33 47-41 58
5. Liverpool 33 54-43 55
6. Brighton 34 48-39 50

 


 

