Szoboszlai Dominik különleges álomcsapatba került be, a Liverpool gratulált neki

A szezon csapata a Premier League-ben az EA FC 26-ban
- Gianluigi Donnarumma (95) – Manchester City
- Jurrien Timber (93) – Arsenal
- William Saliba (95) – Arsenal
- Gabriel (96) – Arsenal
- Marc Cucurella (93) – Chelsea
- Szoboszlai Dominik (94) – Liverpool
- Declan Rice (96) – Arsenal
- Bruno Fernandes (97) – Manchester United
- Rayan Cherki (93) – Manchester City
- Erling Haaland (96) – Manchester City
- Antoine Semenyo (94) –Manchester City
