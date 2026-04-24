A magyar szakács Liverpoolban, akinek az ötletéből világszenzáció lett

– A különböző tesztesemények után az Everton vezetőségétől jött a kérés, hogy találjak ki valami olyat, ami kicsit megdobja a stadion népszerűségét. Ez lett a kék ketchup. Az ötlet onnan jött, hogy ugye a ketchup alapból piros, ami a Liverpool színe, s mi lenne, ha nálunk kék lenne, ami passzol az Evertonhoz. Az alapja fokhagymás majonéz volt, emellett rengeteg fűszerkeveréket raktam bele, s végül egy úgynevezett spirulina algával színeztem meg. Nem szeretem a mesterséges színezőanyagokat, igyekeztem, hogy természetes legyen.

Utána valósággal berobbant a közösségi médiába. Nemcsak országos hír lett belőle, hanem Mexikóból is kaptunk képeket, hogy a helyi média is foglalkozott vele. Az Egyesült Államokból is elkérték tőlem a receptet, ahol ugyanúgy egy kék színű csapat használja

– mesélte Robi, aki hozzátette, olyan mennyiségű hot dogot tudtak így eladni, hogy azt előre nem gondolták volna.

Everton took it seriously... a little too seriously 🌭 .



They removed red ketchup from meals at their stadium (this is their last season playing there) and replaced it with a blue version. pic.twitter.com/2wMl4PjV1B — nicoraskinssocks (@raskinssocks) May 6, 2025

Hiába az új stadion, a körülmények messze nem voltak ideálisak

Az Everton vezetőségénél ezután a kékőrületet próbálták még tovább fokozni. Robi elmondta, kék hamburgerzsömlét is rendeltek, de az már egész egyszerűen annyira mű volt, hogy azt nem akarta használni. De a kék fánk ugyanúgy telitalálat volt, mint a ketchup. Utóbbi népszerűségét egyébként én magam is megtapasztaltam a vasárnapi Everton–Liverpool meccsen. Egy ilyen fánkot hat fontért adnak a stadionban, s a legtöbben ezt ették a meccs előtt, alatt.

– Felvettük a kapcsolatot egy pékséggel. Nagyon nehéz volt olyan céget találni, amelyik le tudott nekünk szállítani ekkora mennyiséget egy-egy napon, ugyanis egy meccsnapon hat-hét ezer fánkot is eladtunk. A fánknál a tészta karamell szósszal volt megtöltve, majd az egész kék mázzal volt leöntve, a tetejére pedig Everton-logót tettünk.

Az új stadionban azonban a felszereltséggel voltak gondok. Robi a Hill Dickinsonban is főszakácsként dolgozott, amely a stadionban található 24 konyhát felügyeli, amelyek 47 ezer embert szolgálnak ki. Ez hatalmas szám, ami még nagyobbnak tűnhet annak fényében, hogy egy-egy meccsnapon akár 1300 kilogramm sült krumplit kell megsütniük.

Komoly hiányosságok voltak a stadionban, nem volt például olyan fritőz, amivel ennyi krumplit meg tudtak volna sütni eleinte.