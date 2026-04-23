A liverpooli magyar szállás, ahonnan az ablakból látni az Anfieldet

Gyuri még 2007-ben költözött el Magyarországról, ahol korábban a vendéglátásban szerzett magának nevet – végzettsége szerint szakács, később nem egy konyhát vezetett Budapesten, a körúton –, majd először Londonban dolgozott, később Liverpoolba költözött. Mostanra Angliában is abszolút megbecsült munkaerő lett, rengeteg helyre hívják vissza dolgozni, a stadionokban is számos alkalommal dolgozik – természetesen az Anfielden is, megszámolni is nehéz, hogy egy idényben hányszor van ott, azt talán könnyebb, hogy hányszor nem... Mindez persze fárasztó munka, egy-egy meccsnapon jó néhány órával hamarabb már a helyszínen kell lennie. Amikor kint voltam, akkor is mindkét nap dolgozott a hétvégén Warringtonban, s itt nem nyolcórás műszakokra kell gondolni, annál sokkal többre, persze a forgalom is változó, vasárnap a liverpooli derbi, majd a Manchester City–Arsenal rangadó miatt csak este jöttek a vendégek, igaz akkor sokan, mesélte a szállásra visszatérve.

Falfestmény az Anfield környékén Virgil van Dijkról, aki a hétvégén győztes gólt szerzett az Everton ellen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Séta az Anfield körül, Liverpool-játékosok mindenhol

Liverpool-szurkolóként annál többet nem kívánhat az ember, hogy a reggeli kávé után a stadionhoz öt perc alatt kisétálhat, s szerencsémre még az időjárás is kegyes volt hozzám a hétvégén, a végén már a kabát sem kellett, ami Angliában, és főleg Liverpoolban nagy szó. Angliában megszokott, hogy a stadion környékén rengeteg falfestmény van a játékosokról, edzőkről, egy-egy ikonikus pillanatról, ez természetesen a Mersey-partján sincs máshogy.