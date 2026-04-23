LiverpoolAnfield Stadionhelyszíni riport

A liverpooli magyar szállás, ahonnan az ablakból látni az Anfieldet

Magyarok Liverpoolban, de nem a pályán címmel kétrészes cikksorozatot indítottunk, amelyben a Liverpoolban élő magyarokat mutatjuk be, akiknek már hosszú évek óta a Mersey-parti város az otthonuk, s ezer szállal kötődnek a futballhoz. Az első rész a liverpooli szállásomról és a vendéglátómról, Gyuriról szól, akinek a lakása mindössze pár száz méterre van az Anfieldtől, s reggel az ablakból kinézve már látni is lehet a legendás stadiont.

Perlai Bálint
2026. 04. 23. 5:00
A liverpooli szállásom ablaka, egyből egy Szoboszlai-zászló fogadott és egy liverpoolos sál Fotó: A szerző felvétele
Gyuri még 2007-ben költözött el Magyarországról, ahol korábban a vendéglátásban szerzett magának nevet – végzettsége szerint szakács, később nem egy konyhát vezetett Budapesten, a körúton –, majd először Londonban dolgozott, később Liverpoolba költözött. Mostanra Angliában is abszolút megbecsült munkaerő lett, rengeteg helyre hívják vissza dolgozni, a stadionokban is számos alkalommal dolgozik – természetesen az Anfielden is, megszámolni is nehéz, hogy egy idényben hányszor van ott, azt talán könnyebb, hogy hányszor nem... Mindez persze fárasztó munka, egy-egy meccsnapon jó néhány órával hamarabb már a helyszínen kell lennie. Amikor kint voltam, akkor is mindkét nap dolgozott a hétvégén Warringtonban, s itt nem nyolcórás műszakokra kell gondolni, annál sokkal többre, persze a forgalom is változó, vasárnap a liverpooli derbi, majd a Manchester City–Arsenal rangadó miatt csak este jöttek a vendégek, igaz akkor sokan, mesélte a szállásra visszatérve.

Falfestmény az Anfield környékén Virgil van Dijkról, aki a hétvégén győztes gólt szerzett az Everton ellen  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Séta az Anfield körül, Liverpool-játékosok mindenhol

Liverpool-szurkolóként annál többet nem kívánhat az ember, hogy a reggeli kávé után a stadionhoz öt perc alatt kisétálhat, s szerencsémre még az időjárás is kegyes volt hozzám a hétvégén, a végén már a kabát sem kellett, ami Angliában, és főleg Liverpoolban nagy szó. Angliában megszokott, hogy a stadion környékén rengeteg falfestmény van a játékosokról, edzőkről, egy-egy ikonikus pillanatról, ez természetesen a Mersey-partján sincs máshogy.

A stadion felé sétálva Jürgen Klopp mosolygott vissza rám, majd a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk a 2024/25-ös bajnoki mezben tűnt fel – akinek a festménye hétfőn igen népszerű volt a szurkolók körében, ami nem is véletlen, tekintve, hogy vasárnap ő fejelte a győztes gólt a városi derbin. Egy utcával arrébb Trent Alexander-Arnold 66-os mezszámával volt megfestve, ezzel a szöveggel: „Én csak egy normális srác vagyok Liverpoolból, akinek megvalósult az álma”. Ezt a falfestményt egyébként ősszel a Liverpool–Real Madrid BL-meccs előtt vandálok megrongálták, miután Alexander-Arnold a spanyol gigász színeiben tért vissza az Anfieldre. Ennek most már nyoma sem volt. Ebben a cikkben összeszedték az Anfield környékén található összes falfestményt, ez meccsnap előtt tökéletes hangulatcsináló program.

S bízzunk benne, hogy hamarosan Szoboszlai Dominik arca is visszaköszön valamelyik ház falán. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
