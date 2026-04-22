Bayern Münchenharry kaneBayer LeverkusenLuis DíazNémet Kupa

A Bayern München VAR-os gólja után azonnal lefújták a Német Kupa elődöntőjét

Hat év után ismét kupadöntőbe jutott a Bayern München labdarúgócsapata. A Bundesliga bajnoka a Német Kupa szerdai elődöntőjében 2-0-ra győzött a Bayer Leverkusen otthonában. A Bayern München így továbbra is esélyes minden lehetséges trófea megszerzésére a mostani idényben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 22:47
Leverkusenben lépett pályára a Bayern München a Német Kupa-elődöntőben Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Rolf Vennenbernd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé jutás után vasárnap a Bundesliga-címet is bebiztosította a Bayern München, amelyre kedden a Német Kupa elődöntőjében várt komoly feladat. Vincent Kompany együttese a Bayer Leverkusen otthonába látogatott, és tavaly épp a Gyógyszergyáriak ellen búcsúzott a sorozattól. A rekordgyőztes bajorok 2020 óta nem jártak kupadöntőben, akkor éppen a szerdai ellenféllel szemben diadalmaskodtak a fináléban.

Harry Kane góljával szerzett vezetést a Bayern München a Bayer Leverkusen elleni Német Kupa-elődöntőben. Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

A Bayern München fölényben játszott a Német Kupa elődöntőjében

A múlt héten megsérült Serge Gnabryt leszámítva a legerősebb kezdőcsapatával felálló Bayern az első percektől kezdve irányította az elődöntőt. Mark Flekken Luis Díaz, Harry Kane és Konrad Laimer egy-egy lövésénél még bravúrral védeni tudott, de aztán a 22. percben Kane újabb helyzeténél már tehetetlen volt (0-1). 

Az angol játékos gólja a saját 52., és a Bayern 162. találata volt az idényben, egyben azt is jelentette, hogy az évadbeli ötödik Német Kupa-mérkőzésén is eredményes tudott lenni. 

Az első félidő második felében is Flekken segített tartani a minimális különbséget, a Leverkusen kapusa végül négy védéssel zárt a szünetig. A hazaiak egyszer sem próbálkoztak, pedig Kasper Hjulmand egy korai taktikai cserével is próbálta frissíteni csapatát.

Luis Díaz gólja volt az utolsó momentum

Fordulás után már Manuel Neuernek is akadt dolga, a Bayern München kapusa Nathan Tella lövésénél ujjheggyel tolta szögletre a labdát. Mint később kiderült, ez volt a legveszélyesebb Leverkusen-helyzet. A túloldalon ellenben Josip Stanisic kétszer is kísérletezett, majd Luis Díaz is közel állt a gólhoz. Sőt, a ráadásban a kolumbiai támadó be is talált, és bár először lest ítéltek, videózás után megadták a mindent eldöntő gólt (0-2). A középkezdésre már nem is került sor, a játékvezető azonnal lefújta a mérkőzést.

A Bayern ellenfele a Német Kupa május 23-ai, berlini fináléjában a címvédő Stuttgart vagy az Európa-liga-elődöntős Freiburg lesz, utóbbi két csapat elődöntőjét csütörtökön rendezik. A bajorok addigra átesnek a Paris Saint-Germain elleni BL-elődöntős párharcon is – a Leverkusennek eközben maradt a bajnokság, ahol a jelenleg hatodik helyezett csapat a Bajnokok Ligája-indulásért küzd.

Majdnem öt éve nyert utoljára a Bayern München Leverkusenben bajnokit vagy Német Kupa-mérkőzést:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
