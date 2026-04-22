A Bayern München VAR-os gólja után azonnal lefújták a Német Kupa elődöntőjét

A Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé jutás után vasárnap a Bundesliga-címet is bebiztosította a Bayern München, amelyre kedden a Német Kupa elődöntőjében várt komoly feladat. Vincent Kompany együttese a Bayer Leverkusen otthonába látogatott, és tavaly épp a Gyógyszergyáriak ellen búcsúzott a sorozattól. A rekordgyőztes bajorok 2020 óta nem jártak kupadöntőben, akkor éppen a szerdai ellenféllel szemben diadalmaskodtak a fináléban.

A Bayern München fölényben játszott a Német Kupa elődöntőjében

A múlt héten megsérült Serge Gnabryt leszámítva a legerősebb kezdőcsapatával felálló Bayern az első percektől kezdve irányította az elődöntőt. Mark Flekken Luis Díaz, Harry Kane és Konrad Laimer egy-egy lövésénél még bravúrral védeni tudott, de aztán a 22. percben Kane újabb helyzeténél már tehetetlen volt (0-1).

Az angol játékos gólja a saját 52., és a Bayern 162. találata volt az idényben, egyben azt is jelentette, hogy az évadbeli ötödik Német Kupa-mérkőzésén is eredményes tudott lenni.

Az első félidő második felében is Flekken segített tartani a minimális különbséget, a Leverkusen kapusa végül négy védéssel zárt a szünetig. A hazaiak egyszer sem próbálkoztak, pedig Kasper Hjulmand egy korai taktikai cserével is próbálta frissíteni csapatát.

Luis Díaz gólja volt az utolsó momentum

Fordulás után már Manuel Neuernek is akadt dolga, a Bayern München kapusa Nathan Tella lövésénél ujjheggyel tolta szögletre a labdát. Mint később kiderült, ez volt a legveszélyesebb Leverkusen-helyzet. A túloldalon ellenben Josip Stanisic kétszer is kísérletezett, majd Luis Díaz is közel állt a gólhoz. Sőt, a ráadásban a kolumbiai támadó be is talált, és bár először lest ítéltek, videózás után megadták a mindent eldöntő gólt (0-2). A középkezdésre már nem is került sor, a játékvezető azonnal lefújta a mérkőzést.

A Bayern ellenfele a Német Kupa május 23-ai, berlini fináléjában a címvédő Stuttgart vagy az Európa-liga-elődöntős Freiburg lesz, utóbbi két csapat elődöntőjét csütörtökön rendezik. A bajorok addigra átesnek a Paris Saint-Germain elleni BL-elődöntős párharcon is – a Leverkusennek eközben maradt a bajnokság, ahol a jelenleg hatodik helyezett csapat a Bajnokok Ligája-indulásért küzd.