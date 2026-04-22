Marco Rossi életét is megkeserítheti az, amit Németországban terveznek

Németországban az a hír járja, hogy a korábbi tervekkel ellentétben az RB Leipzig szerződést hosszabbíthat Willi Orbánnal. A magyar válogatott alapembere ugyanakkor csak harmadik vagy negyedik számú középhátvédként maradhatna Lipcsében. Marco Rossi szövetségi kapitány nehéz helyzetbe kerülhet, ha Orbán kiegészítőemberré válik a Bundesliga-klubban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 8:30
Marco Rossi keresheti Willi Orbán utódját a válogatottban, de nincs könnyű helyzetben Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Willi Orbán jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól az RB Leipzig csapatával. Korábban a német Sport Bild arról írt, hogy a Lipcse nem hosszabbít szerződést vele, mert fiatalítani szeretne, és a 33 éves magyar válogatott középhátvéd hosszabb távon már nem illik a képbe. Most ezzel ellentétes információ látott napvilágot Németországban: a Sky Sports szerint Orbán mégis új szerződést kaphat, de annak feltételei nem tehetik boldoggá Marco Rossi szövetségi kapitányt.

Willi Orbán helyzete bizonytalanná válhat Lipcsében, ami miatt Marco Rossi feje is fájhat. Fotó: AFP

A friss hírek szerint a Lipcse nyitott a szerződéshosszabbításra, de azt szigorú feltételekhez köti. Mivel Willi Orbán novemberben már 34 éves lesz, az RB Leipzig az anyagiakon is módosítani szeretne, plusz a magyar válogatott alapemberének ahhoz is hozzá kell szoknia, hogy csak harmadik vagy negyedik számú középhátvéd lesz a csapatban.

Különösen a Bajnokok Ligáját szem előtt tartva gondolja úgy a lipcsei vezetőség, hogy ezen a poszton szükség van a fiatalabb játékosokra a jövőben

– írja a német forrás.

Willi Orbán erős idényt teljesít, ebben az idényben a harmincból 29 Bundesliga-meccsen kezdő volt a Lipcsében, egy kivételével mindet végig is játszotta, egyet pedig csupán sérülés miatt hagyott ki. Az RB Leipzig ugyanakkor fiatalabb játékost építene be a helyére, januárban már szerződtette a húszéves Abdoul Konét, aki csak nyáron csatlakozik a csapathoz, előtte a francia másodosztályú Stade Reimsnél fejezi be a szezont.

 

Marco Rossi nehézsége: Willi Orbán jövője, Yaakobishvili visszaesése

Marco Rossi szövetségi kapitány számára is új helyzetet teremtene, ha Orbán a következő idénytől kiegészítőemberré válna Lipcsében. Jelenleg ugyanis ő a magyar válogatott védelmének a vezére, és ha a klubjában elveszíti a helyét, az sürgetőbbé teheti az utódkeresés kérdését. Márpedig középső védőkből nem bő a felhozatal Rossi számára.

A német másodosztályú Herthában kezdő Dárdai Márton, a Törökországban futballozó Balogh Botond és Mocsi Attila, a Lengyelországban játszó Szalai Attila mellett a Fradiból Szalai Gábor, az ETO FC-ből Csinger Márk jöhet számításba leginkább.

A jövő nagy tehetsége, Yaakobishvili Antal, aki korábban már a La Ligában is bemutatkozott a Girona színeiben, ebben az idényben mindössze három bajnokin szerepelt a spanyol másodosztályú Andorra FC-ben, ahol kölcsönben játszik. Hosszú távon ő vehetné át Orbán helyét a válogatottban, de Rossi most aggódhat emiatt.

 

