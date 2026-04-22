Marco Rossi életét is megkeserítheti az, amit Németországban terveznek

Willi Orbán jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól az RB Leipzig csapatával. Korábban a német Sport Bild arról írt, hogy a Lipcse nem hosszabbít szerződést vele, mert fiatalítani szeretne, és a 33 éves magyar válogatott középhátvéd hosszabb távon már nem illik a képbe. Most ezzel ellentétes információ látott napvilágot Németországban: a Sky Sports szerint Orbán mégis új szerződést kaphat, de annak feltételei nem tehetik boldoggá Marco Rossi szövetségi kapitányt.
A friss hírek szerint a Lipcse nyitott a szerződéshosszabbításra, de azt szigorú feltételekhez köti. Mivel Willi Orbán novemberben már 34 éves lesz, az RB Leipzig az anyagiakon is módosítani szeretne, plusz a magyar válogatott alapemberének ahhoz is hozzá kell szoknia, hogy csak harmadik vagy negyedik számú középhátvéd lesz a csapatban.
Különösen a Bajnokok Ligáját szem előtt tartva gondolja úgy a lipcsei vezetőség, hogy ezen a poszton szükség van a fiatalabb játékosokra a jövőben
– írja a német forrás.
Willi Orbán erős idényt teljesít, ebben az idényben a harmincból 29 Bundesliga-meccsen kezdő volt a Lipcsében, egy kivételével mindet végig is játszotta, egyet pedig csupán sérülés miatt hagyott ki. Az RB Leipzig ugyanakkor fiatalabb játékost építene be a helyére, januárban már szerződtette a húszéves Abdoul Konét, aki csak nyáron csatlakozik a csapathoz, előtte a francia másodosztályú Stade Reimsnél fejezi be a szezont.
Marco Rossi nehézsége: Willi Orbán jövője, Yaakobishvili visszaesése
Marco Rossi szövetségi kapitány számára is új helyzetet teremtene, ha Orbán a következő idénytől kiegészítőemberré válna Lipcsében. Jelenleg ugyanis ő a magyar válogatott védelmének a vezére, és ha a klubjában elveszíti a helyét, az sürgetőbbé teheti az utódkeresés kérdését. Márpedig középső védőkből nem bő a felhozatal Rossi számára.
A német másodosztályú Herthában kezdő Dárdai Márton, a Törökországban futballozó Balogh Botond és Mocsi Attila, a Lengyelországban játszó Szalai Attila mellett a Fradiból Szalai Gábor, az ETO FC-ből Csinger Márk jöhet számításba leginkább.
A jövő nagy tehetsége, Yaakobishvili Antal, aki korábban már a La Ligában is bemutatkozott a Girona színeiben, ebben az idényben mindössze három bajnokin szerepelt a spanyol másodosztályú Andorra FC-ben, ahol kölcsönben játszik. Hosszú távon ő vehetné át Orbán helyét a válogatottban, de Rossi most aggódhat emiatt.
