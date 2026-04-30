Bombagólt lőtt Marco Rossi száműzött kedvence, az amerikai kommentátor hüledezett
Bejutott a negyeddöntőbe Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew az amerikai labdarúgó-kupasorozatban, a US Open-kupában. A magyar válogatott futballista bombagóllal segítette klubját az alsóbb ligás Knoxville SC elleni 4-1-es győzelemhez az elmúlt éjjel. Az amerikai kommentátor elképedve mondta ki Gazdag Dániel nevét, aki már tavaly nyár óta nem szerepelt Marco Rossi válogatottjában.
