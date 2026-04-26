A hajóúton meghízó brazilok azonnal kiestek a labdarúgó vb-ről

A német bíró volt a hibás

Aztán eljött 1934. május 27. A világbajnokságon az összes nyolcaddöntőt ugyanazon a napon rendezték meg.

A meccs: II. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Spanyolország–Brazília 3:1 (3:0)

Genova, 40 ezer néző. Vezette: Birlem (német) Spanyolország: Zamora – Ciriaco, Quincoces, Cillaruen, Muguerza – Laufente, Iraragorri, Langara – Lecue, Marculeta, Gorostiza

Brazília: Pedrosa – Silvio, Luz, Tinoco, Martin – Silveira, Canalli, Oliveira, De Brito – Leonidas, Armadinho, Bartesko Gól: Iraragorri (18.), Langara 27., 28.), illetve Leonidas (56.)

A brazil-spanyol összecsapásnak Genova adott otthont. A 30. percben a spanyolok már 2:0-ra vezettek, Brazília teljesen összeomlott és lélekben fel is adta a mérkőzést. Igaz, a 19. percben 1:0-s spanyol vezetésnél a brazil Waldemar de Brito tizenegyest hibázott. Ha az bemegy, talán minden másképpen alakul. A spanyol Isidro Lángara két gólt is szerzett ezen a mérkőzésen.

A brazilok a meccs után hevesen támadták a német bírót.

Azt mondták, hogy Alfred Birlem tévesen érvénytelenített egy brazil gólt, valamint félrenézett, amikor a spanyolok védője, Quincoces a tizenhatoson belül letaglózta ellenfelét. A rosszmájúak ekkor jegyezték meg: nem múlik el vb-kiesés a külső körülmények okolása nélkül. 1930-ban a szokatlanul hideg időjárásra fogták a jugoszlávok elleni vereséget, most meg Birlem bíró volt a hibás.