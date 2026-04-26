A hajóúton meghízó brazilok azonnal kiestek a labdarúgó vb-ről

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. Az 54. részben azt a történetet meséljük el, amikor Brazíliának összesen 90 percig tartott egy labdarúgó-világbajnokság. Brazília 1934-ben ugyanis nyom nélkül tűnt el Olaszországból.

Lantos Gábor
2026. 04. 26. 6:40
Spanyolország az 1934-es világbajnokságon Forrás: Spanyol Labdarúgó Szövetség
A német bíró volt a hibás

Aztán eljött 1934. május 27. A világbajnokságon az összes nyolcaddöntőt ugyanazon a napon rendezték meg. 

A meccs:

II. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Spanyolország–Brazília 3:1 (3:0)
Genova, 40 ezer néző. Vezette: Birlem (német)

Spanyolország: Zamora – Ciriaco, Quincoces, Cillaruen, Muguerza – Laufente, Iraragorri, Langara – Lecue, Marculeta, Gorostiza
Brazília: Pedrosa – Silvio, Luz, Tinoco, Martin – Silveira, Canalli, Oliveira, De Brito – Leonidas, Armadinho, Bartesko

Gól: Iraragorri (18.), Langara 27., 28.), illetve Leonidas (56.)

A brazil-spanyol összecsapásnak Genova adott otthont. A 30. percben a spanyolok már 2:0-ra vezettek, Brazília teljesen összeomlott és lélekben fel is adta a mérkőzést. Igaz, a 19. percben 1:0-s spanyol vezetésnél a brazil Waldemar de Brito tizenegyest hibázott. Ha az bemegy, talán minden másképpen alakul. A spanyol Isidro Lángara két gólt is szerzett ezen a mérkőzésen. 

A brazilok a meccs után hevesen támadták a német bírót. 

Azt mondták, hogy Alfred Birlem tévesen érvénytelenített egy brazil gólt, valamint félrenézett, amikor a spanyolok védője, Quincoces a tizenhatoson belül letaglózta ellenfelét. A rosszmájúak ekkor jegyezték meg: nem múlik el vb-kiesés a külső körülmények okolása nélkül. 1930-ban a szokatlanul hideg időjárásra fogták a jugoszlávok elleni vereséget, most meg Birlem bíró volt a hibás.

A Nemzeti Sport helyszínre kiküldött tudósítója ezt írta: „A brazilok nem játszanak vérbeli futballt, csak virtuózok, labdaművészek, de szinte egy helyben mesterkednek a labdával. 

A részletekben csodálatos dolgokat csináltak, sokszor öt-hat passz ment a levegőben anélkül, hogy a labda a földre esett volna.

Ezzel azonban nem lehetett mérkőzést nyerni. A brazilok nyom nélkül tűntek el a vb-ről, s az sem derítette őket jobb kedvre, hogy az 1934-es vb összes negyeddöntője már az akkor még nem létező Európa-bajnokságra hasonlított, mert a legjobb nyolc közé csak és kizárólag európai csapat jutott be.

A brazilok tehát csomagolhattak és mehettek haza. Az első két világbajnokságon dicstelenül szerepeltek. A spanyolok a negyeddöntőben előbb 1:1-et játszottak az olaszokkal, majd a megismételt meccsen 1:0-ra kikaptak. Azt azonban senki sem gondolta, hogy Spanyolország az 1934-es vb-n aratott győzelme után legközelebb 1990-ben tudja legyőzni Brazíliát. Egy Gijónban megrendezett barátságos mérkőzésen az olaszországi labdarúgó-világbajnokság után pár héttel. 3-0-ra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu